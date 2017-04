Im Moment ist beim BCF alles positiv

BCF Wolfratshausen - Die jüngsten lebenserhaltenden Maßnahmen im Tabellenkeller der Bayernliga erledigte der BCF Wolfratshausen pflichtbewusst und erfolgreich. Mit dem TSV Schwabmünchen bekommen es die Farcheter nun mit einem Kontrahenten aus der Beletage zu tun.

Vier Spiele, drei Siege – an dieser Bilanz gibt es nichts zu mäkeln. Schon gar nicht, wenn man als Totgesagter auf der untersten Stufe des Tableaus überwintern musste. Damit ist es in Farchet nun vorbei. „Man merkt deutlich, welche Last da von uns gefallen ist“, resümiert Marco Stier die jüngste Erfolgsserie. „Das heißt aber nicht, dass wir ab sofort nur noch durchschnaufen“, ergänzt der BCF-Cheftrainer. Schließlich habe die unmittelbare Konkurrenz zu Ostern nach Nachholspiele auszutragen. Doch sei es alleine schon angenehm „nicht mehr Letzter“ zu sein. Erfolg aus Auslöser für Gelassenheit. Man fahre mit „guten Gefühl und Zuversicht“ nach Schwabmünchen, sagt der 33-Jährige. Natürlich wolle man die eigene Serie dort fortsetzen. Sollte dies nicht gelingen, werde man nicht in Panik verfallen: „Im Moment ist einfach alles positiv“, betont Stier. Dazu zählt er auch das Wissen um richtige Personalentscheidungen während der Winterpause. Man sei glücklich über die Neuzugänge, und die wiederum würden sich freuen, maßgeblich zu den drei Siegen beigetragen zu haben. In Schwabmünchen schließt sich für Stier der erste Kreis in Farchet. Im Hinspiel feierte der Coach seinen Einstand als Nachfolger des geschassten Patrick Peltram. Seine Elf unterlag dem TSV satt mit 0:5 und war so unterlegen, wie gegen keine andere Mannschaft. Spielerisch werde der BCF auch diesmal nicht mit dem Klub aus dem Landkreis Augsburg mithalten können. Während der Woche überzeugte sich der 33-Jährige beim Nachholspiel in Rain (1:0) von den Qualitäten des morgigen Gegners. „Viele junge Spieler, die richtig Lust auf Fußball haben“, bilanziert er. Allerdings: „Wir haben die erfahreneren Spieler.“ Akteure, die wissen, mit welchen Maßnahmen der Elan der Jungspunde gebremst werden könne. Stier setzt auf die selbe taktische Ausrichtung wie beim Überraschungscoup in Regensburg. „Kompakt und defensiv“ werde er seine Elf ausrichten. Auf dem großen Schwabmünchner Platz gelte das Hauptaugenmerk dem eigenen Umschaltspiel. Flott und schnörkellos sollen die eroberten Bälle auf Angelo Hauk oder Gilbert Diep transportiert werden. Letzterer rutscht übrigens für Jona Lehr in die Startelf – eine Anerkennung für starke Trainingsleistungen und das Siegtor gegen Hankofen, aber auch wegen einer beruflich bedingten, suboptimalen Spielvorbereitung bei Lehr. Kein Problem findet Stier: „Jona kann auch von der Bank kommen und etwas Besonderes machen.“ Er hätte auch sagen können: Etwas Positives.BCF Wolfratshausen Pradl – Potenza, Misirioglu, Nummer, Wolfinger, Onyemaeke, Marinkoviv, Skoro, Gil. Diep, Kotani, Hauk; Karanka, Brudy, Ott, Rödl, Gr. Diep, Lehr, Schnabel.Text: Oliver Rabuser

Quelle: fussball-vorort.de