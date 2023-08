Aufsteiger springt an die Spitze - Gammelsdorf weiter in Torlaune - Erster Sieg für Hallbergmoos

Von: Nico Bauer

Teilen

Keine Anpassungsprobleme: Die SGT Istanbul Moosburg um den überragenden Spielmacher Burak Özdemir (l.) ließ auch dem bis dato ungeschlagenen SV Marzling – im Bild Deniz Sökülmez – keine Chance. Foto: Michalek © Michalek

Während Aufsteiger Istanbul Moosburg den dritten Sieg im dritten Spiel feiert, fallen die Partien Au gegen Mauern und Zolling gegen Kirchdorf ins Wasser.

Landkreis – Die Tor-Spezialisten aus Gammelsdorf haben es vorne wie hinten wieder klingeln lassen. Mit einem 3:2-Derbysieg beim SV Hörgertshausen haben die Grün-Weißen den dritten Sieg im vierten Spiel eingefahren.

Nächstes Offensiv-Spektakel von Gammelsdorf

SV Hörgertshausen – FVgg Gammelsdorf 2:3 (0:2). Die offensive Spektakeltruppe aus Gammelsdorf hat wieder geliefert. Auch im vierten Saisonspiel und dem Derbyklassiker nebenan in Hörgertshausen haben die Grün-Weißen ihr Mindestmaß von drei eigenen Toren geschafft. Dazu gab es auch hinten wieder zwei Gegentreffer. Den Grundstein für den Sieg legte man in der ersten Halbzeit mit den Toren von Michael Hösl (11.) und Niklas Hölzl (44., Elfmeter). Zwei Minuten nach Wiederanpfiff wurden die Hörgertshausener durch Gelb-Rot von Stefan Kufer dezimiert, aber entschieden war damit noch lange nichts. Felix Graf (1:2, 62.) und Sebastian Liegert (2:3, 89., Elfmeter) brachten Hörgertshausen noch zweimal heran – bei dem zwischenzeitlichen 1:3 durch Marcel Beischl (68.). Nach der zweiten Ampelkarte der Hausherren (Sebastian Voit, 90.+1) waren der Gammelsdorfer Derbysieg und der dritte Erfolg im vierten Spiel perfekt.

„Wir haben Hörgertshausen immer am Leben gelassen“, sagte später der Gammelsdorfer Trainer Tobi Weinzierl, der einen starken Auftritt seiner Mannschaft sah. In der ersten Hälfte zählte er neben den beiden Toren noch fünf bis sechs todsichere Möglichkeiten, mit denen man auch schon 4:0 hätte führen können, wenn nicht sogar müssen. SVH-Torwart Simon Piterna machte jedoch ein Riesenspiel.

„Wir müssen daran arbeiten, gefährlicher vor dem gegnerischen Tor zu werden.“

TSV Paunzhausen – SC Freising 0:2 (0:1). Nach zuletzt nicht so überzeugenden Spielen sind die Freisinger mit dem Dreier zurück in der Spur, aber der Sieg in Paunzhausen war kein Selbstläufer. Die Gastgeber standen defensiv sehr gut und ließen von den in Durchgang eins feldüberlegenen Freisinger nicht wirklich viele Torchancen zu. Aus einem weiten Einwurf entstand in der 22. Minute das Kopfballtor von Muhammed Sen zur Führung der Gäste.

Nach dem Seitenwechsel dominierte Paunzhausen das Geschehen auf dem Platz und hätte sich auch laut SCF-Trainer Manuel Hobmaier den Ausgleich verdient gehabt. Michael Geyer hatte eine Großchance, und ein Fernschuss von Stefan Fuchs wurde vom Torwart glänzend pariert. Die Paunzhausener erarbeiteten sich mit viel Aufwand nur wenige Chancen. „Wir müssen daran arbeiten, gefährlicher vor dem gegnerischen Tor zu werden“, sagt Trainer Alen Ruzak. Erst in der 85. Minute machte Maximilian Off mit dem zweiten Tor für den Sportclub den Sack zu.

Dritter Sieg im dritten Spiel für Moosburg

SGT Istanbul Moosburg – SV Marzling 3:1. Nach 33 Minuten war die Messe fast schon gelesen. Bis dahin hatten die Moosburger dreimal getroffen – durch Mahmut Yarac (8., 18./Elfmeter) und den genialen Regisseur Burak Özdemir. Diesen satten Vorsprung brachte man nach Hause und machte mit dem dritten Sieg im dritten Spiel deutlich, dass der Aufsteiger durchaus auch in der neuen Liga vorne mitspielen kann. Für die Marzlinger traf bei deren erster Saisonniederlage Florian Schwager in der 65. Minute zum 1:3.

Hallbergmoos II macht in der Nachspielzeit den Deckel drauf

VfB Hallbergmoos II – TSV Allershausen II 4:1 (0:0). Das Ergebnis täuscht etwas über das lange enge Spiel hinweg, weil die Allershausener noch in der 90. Minute beim Stand von 1:2 dran waren. Der Aufsteiger kam torlos in die Kabine und in der 69. Minute zum Ausgleich mit einem schön herausgespielten Treffer durch Kim Peter. Für den VfB Hallbergmoos trafen Leon Würzinger (50.), Lukas Schlecht (75.), Karim Howlader (90.) und Kirubel Getnet (90.+3) zu dem auch in der Höhe verdienten Erfolg.

„Wir hätten schon zur Pause deutlich führen müssen“, sagte der Hallbergmooser Trainer Julian Münch. Er zeigte sich sehr zufrieden mit dem Auftritt und dem ersten Saisonsieg, den man sich nach starken Leistungen in den bisherigen Spielen verdient hat.

Nandlstadt dreht Partie gegen Türk Pfaffenhofen

TSV Nandlstadt – Türk SV Pfaffenhofen 3:2 (0:1). Unter dem Strich war der zweite Sieg im vierten Spiel für die Nandlstädter völlig verdient. Gegen die offensiv starken Pfaffenhofener hatte die Heimammannschaft über die 90 Minute mehr Torabschlüsse und die klareren Chancen. Das 0:1 (Aleksandar Kaurin, 37.) war durchaus schmeichelhaft, weil Nandlstadt in den ersten 20 Minuten vier dicke Chancen liegen ließ. Dann wurden die spielstarken Türken immer besser. Johannes Gerlsbeck (53.) und Simon Prummer (55.) drehten dann jedoch mit einem Doppelschlag das Ergebnis. Nach einem Eigentor zum 3:1 (Nicola Velchev, 60.) kam Türk Pfaffenhofen noch einmal heran durch Kaurins zweiten Treffer (68.), aber dann ließen die Holledauer nicht mehr viel zu. Nach einem großen Umbruch im Team ist Trainer Mario Tafelmaier mit den sieben Punkten aus vier Spielen sehr zufrieden.

Au gegen Mauern fällt ins Wasser

TSV Au – SpVgg Mauern abgesagt. Die Geschichte der Absage hat zwei Teile. Am Samstagabend stand der Hauptplatz beim TSV Au unter Wasser und man vereinbarte den Tausch des Heimrechts. Dann regnete es in der Nacht durch und auch in Mauern ging nichts mehr. Das Heimrecht geht nun zurück an die Auer, weil man am Hauptplatz im Gegensatz zu Mauern Flutlicht hat. Der Nachholtermin steht noch nicht fest.

„Wir haben drei Stellen auf dem Platz, wo das Wasser nicht abfließt.“

SpVgg Zolling – SC Kirchdorf abgesagt. Zolling war heiß ohne Ende auf das spezielle Derby gegen die Dreifach-Sieger aus Kirchdorf, aber nach dem Dauerregen der letzten Tage ging nichts. „Wir haben drei Stellen auf dem Platz, wo das Wasser nicht abfließt“, sagt der Zollinger Trainer Christian Harag. Nun wird man den mit Flutlicht versehenen Nebenplatz herrichten für das Nachholspiel unter der Woche. Möglicher Nachholtermin ist der Mittwoch, 13. September. (Nico Bauer)