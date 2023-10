Moosen geht in einer wahren Torflut unter – Aspis verteidigt die Tabellenführung in Lengdorf

Von: Walter Pelzl

Teilen

Abgegrätscht: Innings Antonio Cosic (r.) versucht hier den Grüntegernbacher Niklas Zott zu stoppen. Foto: dfi © dfi

Was für ein Spektakel in der A-Klasse: Während Spitzenreiter Taufkirchen Lengdorf II mit 5:0 abschießt, zerlegt Steinkirchen den SC Moosen II mit 9:1.

Grüntegernbach dreht Partie gegen Inning

Eine überraschende Pleite musste Inning trotz starkem Beginn und Führung durch ein Kopfballtor von Sebastian Unterreitmaier – nach Eckball von Antonio Cosic – einstecken (13.). Der TSV kam nach diesem Hallo-Wach-Effekt besser ins Spiel und durch Spielertrainer Matthias Kurz per Elfmeter zum Ausgleich. Der eingewechselte Nicolas Lohmeier war gefoult worden (31.). Ein Spielzug zum Zunge schnalzen leitete die Pausenführung der Platzherren ein. Kurz legte einen Freistoß auf Niklas Zott, der zog an zwei Gegenspielern vorbei, steckte durch auf Patrick Hagl, der überlief die gesamte Abwehr der Gäste und legte von der Grundlinie zurück auf Tobias Kiefinger, der keine Mühe hatte, den Ball in die Maschen zu setzen. Dieser Treffer schien den TSV aus seinem Tief, wie Trainer Kurz im Vorbericht erwähnt hatte, herauszuholen. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Lohmeier, doch der Gast kam motiviert zurück und setzte die Grüntegernbacher mächtig unter Druck. Nach einer Stunde machte Cosic mit einem haltbaren Fernschuss die Partie nochmal spannend, „doch die starke Mannschaftsgesamtleistung, vor allem der Defensive“, so Kurz, „hielt die drei Punkte fest“.

Siegtreffer in der 80. Minute: St. Wolfgang II schlägt Buch/Forstern II

Es war Abstiegskampf pur, und für die Gäste waren es drei wichtige Punkte. Sie bleiben jedoch vorerst weiter im unteren Tabellendrittel. Neben dem Führungstor der Gastgeber durch Felix Eiermann (32.) versäumte es die SG, weitere beste Tormöglichkeiten zu verwerten. So traf Bastian Göschl für die Gäste noch vor der Pause zum Ausgleich. Nach Wiederbeginn drehte Martin Heigl mit seinem Treffer in der 80. Minute die Partie endgültig.

Aspis Taufkirchen schenkt Lengdorf II fünf Tore ein

Dank einer souveränen Gesamtleistung seiner Mannschaft nahm TSV-Spielertrainer Leonidas Balderanos bei der zuletzt starken Reserve des Kreisligisten einen verdienten Dreier mit an die Vils. In einer kampfstarken Partie hielten die Platzherren lange gleichwertig mit, gerieten dann unglücklich durch ein Eigentor von Vinzenz Stangl in der Schlussminute der ersten Halbzeit in Rückstand. Die Gäste bestraften die Schläfrigkeit des Gastgebers zu Beginn der zweiten Hälfte mit dem zweiten Treffer. Nach einem Querpass von Maximilian Bachmaier traf Robin Schluttenhofer (46.) und nur wenige Minuten später noch Bachmaier (2) sowie Rafail Skotras.

Zehn Treffer in Moosen

Eine Torlawine musste das punktlose Tabellenschlusslicht über sich ergehen lassen. Dabei hatten die Moosener über die 90 Minuten nicht den Hauch einer Chance. FSV-Spielertrainer Konstantinos Papantoniou traf selbst dreimal und hielt die Zügel im Spiel seiner Mannschaft offensiv in der Hand. Starke Spielkombinationen durchs Zentrum mit zentimetergenauen Steckpässen führten zu Treffern von Johannes Weindl, Julian Huber (2,) Tobias Obermaier (2) und Leo Glasauer. Der Ehrentreffer zum vorübergehenden 1:6 gelang Amr Elsemari Abughanima.

Walpertskirchens Reserve jubelt in Grünbach

Eine Menge Fahrkarten schossen die Gastgeber in der Partie gegen Walpertskirchen und mussten am Ende trotz überlegenem Spiel Federn lassen. FCG-Vorsitzender Jürgen Petermeier berichtete von einem „Einbahnstraßenfußball in Hälfte zwei“, ohne jedoch mit einem gefährlichen Abschluss vor das WSV-Tor zu gelangen. Gästespieler Korbinian Adlberger und Dominik Dittrich hatten ihr Visier da bessser eingestellt und entschieden die Partie zu Gunsten der Gäste bereits zur Halbzeit. Benedikt Böhm, Maximilian Nußhart und Marko Ribic vergaben Chancen auf Seiten des Aufsteigers.

Dorfen II schlägt Isen deutlich

Ferdinand Rühl, spielender Co-Trainer der Dorfener Reservisten, berichtete von einer „überlegenen Spielweise mit starken Spielkombinationen“ seiner Mannschaft. Beim Führungstreffer durch Oskar Lennartz marschierte Jakob Neuberger nach einem Freistoß aus dem Halbfeld los, leitete geschickt weiter auf Nicolas Ladenberger, der auf den Torschützen durchsteckte (35.). Beim zweiten Treffer nahm Balthasar Blüml einen weiten Ball gekonnt an und versenkte das Leder unhaltbar aus der Drehung. Den zweiten Spielabschnitt begannen die Gastgeber zwar etwas zerfahren, doch konnten die Gäste dies nicht nutzen. So war es Bernardo Kittler Venda vorbehalten, mit einem leicht abgefälschten Weitschuss den 3:0-Endstand zu besorgen. (Walter Pelzl)