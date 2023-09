Ein Gegentor aus 50 Metern: Moosinning kämpft sich im Spitzenspiel gegen Dornach zurück

Der Ausgleich: Max Lechner (Nr. 11) zieht ab und trifft zum verdienten 1:1. Foto: Günter Herkner © Günter Herkner

Kein Sieger im Spitzenspiel der Bezirksliga: Der FC Moosinning und der SV Dornach trennen sich mit einem 1:1-Unentschieden.

Moosinning – Mit einem gerechten 1:1 (0:1) endete in der Bezirksliga Ost die Spitzenpartie zwischen dem FC Moosinning und dem SV Dornach. Die Gelb-Schwarzen bleiben damit an der Tabellenspitze, die Dornacher haben bei einem Punkt Rückstand aber noch zwei Spiele in der Hinterhand.

Der Respekt auf beiden Seiten war groß, und so entwickelte sich eine Partie, die mehr von ihren taktischen Elementen als von spektakulären Torszenen lebte. Moosinning kam gut ins Spiel. In der 4. Minute jagte Fabi Ulitzka die Kugel vom Sechzehner freistehend übers Gästetor, und kurze Zeit später wurde ein Schuss vom Martin Buttstedt nach Flanke von Todi Auerweck im letzten Moment geblockt. Und Stefan Haas setzte einen Freistoß übers Tor.

Traumtor bringt den SV Dornach in Führung

Es dauerte bis zur 30. Minute, ehe Dornach zum ersten Mal gefährlich wurde. Noah Soheili zog auf halblinks ab, der Ball wurde länger und länger und landete schließlich an der Querlatte. Hatte Moosinnings Keeper Aaron Siegl in dieser Situation noch Glück, so hatte er eine Minute später das Nachsehen. Ein weiter Ball auf Haas sprang dem Moosinninger Spielmacher kurz hinter der Mittellinie zu weit weg, Markus Hanusch reagierte blitzschnell und versenkte den Ball aus 50 Metern über Siegl hinweg zur Gästeführung – ein Treffer, der für das Tor des Jahres durchaus Chancen hätte.

Moosinning hielt dagegen, Stefan Haas scheiterte nach Zuspiel von Martin Buttstedt knapp. Kurz vor dem Wechsel durften die Gastgeber dann in Überzahl ran. Nachdem Sinisa Antonic wegen Meckerns schon Gelb gesehen hatte, erhielt er für ein Foul an der Mittellinie eine zehnminütige Zeitstrafe. Moosinning drückte zwar noch mal auf den Ausgleich, der letzte Pass blieb aber immer an einem Abwehrbein hängen.

Lechner erzielt den Ausgleich für Moosinning

Auch in Halbzeit zwei standen die Gäste tief in der eigenen Hälfte, Moosinning kam aber dennoch zum verdienten Ausgleich. In der 52. Minute brachte Haas einen Freistoß zur Mitte, die Gäste konnten den Ball nicht klären, Maxi Lechner reagierte am schnellsten und versenkte die Kugel noch leicht abgefälscht zum 1:1 im Tor.

Platzverweis in der Nachspielzeit

Moosinning wollte nun mehr, aber weder Haas noch Buttstedt fanden mit ihren Schüssen den Weg ins Tor. Beide Teams schienen in der Schlussphase mit dem einen Punkt zufrieden zu sein, da wurde es in der Nachspielzeit doch noch einmal ungewollt spannend. Liam Fitzpatrick, der ansonsten eine fehlerlose Partie spielte, unterlief ein katastrophaler Fehlpass. Er musste gegen einen Dornacher Angreifer die Notbremse ziehen und erhielt dafür vom Schiri die rote Karte. Noah Soheili legte sich die Kugel 20 Meter vor dem Tor in halbrechter Position zurecht, doch zum Glück für Moosinning setzte er den Ball einen halben Meter am FCM-Kasten vorbei. (Karl Thumbs)