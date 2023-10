Moosinnings Dritte schreibt den ersten Dreier – Spitzenreiter Fraunberg nicht zu stoppen

Von: Daniela Oldach

Einen harten Zweikampf liefern sich hier Eichenkofens Marcel Mundigl (l.), der später zum 1:0 traf, und der Altenerdinger Hussein Bahlak. Foto: christian Riedel © christian Riedel

Während Moosinning III in der A-Klasse erstmals dreifach punktet, gewinnen auch Schwaig II, Eichenkofen, Fraunberg und Herzogstadt II.

„Wir hätten noch genügend Chancen zum Ausgleich gehabt.“

„Wir waren von Anfang an die ausgeglichenere Mannschaft“, resümiert Finsings Coach Christopher Geisler. Doch durch einen individuellen Fehler kurz vor dem Pausenpfiff gingen die Gäste durch Luis Ropero in Führung (42.). Vincent Hölzl glich nach einer guten Stunde aus. Er hatte sich durchgetankt und aus 16 Metern ins kurze Eck abgezogen (64.). Veit Breuer erzielte den Schwaiger Siegtreffer (80.). „Wir hätten noch genügend Chancen zum Ausgleich gehabt“, meinte Geisler, unter anderem vergab Stefan Morawitz eine gute Möglichkeit.

FC Moosinning III bejubelt ausgerechnet im Derby den ersten Dreier

FC-Coach Daniel Bies zeigte sich über den Derbysieg überglücklich und stolz, zumal er aufgrund der bislang punktlos verlaufenen Saison schon verzweifelte. Dass die gesamte Partie in giftiger Atmosphäre mit harten Zweikämpfen ablief, hatte mit der Rivalität der Ortsnachbarn zu tun, blieb aber immer im Rahmen der Fairness, so der FC-Trainer. Willensstark überstanden die Gastgeber die erste Sturmphase der SpVgg und konnten sich glücklich schätzen, dass der Referee ein Foulspiel nach knapp außerhalb der Strafraumgrenze legte. Moosinnings Trainer Bies freute sich, dass seine Mannschaft die erarbeitete Marschroute durchhielt und ohne Gegentreffer blieb. Die Pausenführung gelang Patrick Luberstetter, dem nach starkem Zweikampf das Leder wieder vor die Füße fiel und er aus spitzen Winkel traf (34.). Die Gäste kamen stürmisch aus der Kabine, legten mächtig los, doch wirkten sie im Strafraum beim Torabschluss zu zögerlich und unentschlossen. Anders die Gastgeber, die in Unterzahl – Laurenz Schimper hattet eine Zeitstrafe erhalten – einen Handelfmeter durch Gregor Bauer sicher verwandelten. Den Deckel auf die ersten Saisonpunkte machte schließlich Nachwuchsspieler Julian Lommer drauf (82).

Eitting II verspielt Zwei-Tore-Führung

Eittings Coach Matthias Kugler haderte mit dem Punkt. „Es war ein sehr unglücklicher Ausgang. Wir waren die bessere Mannschaft und führten auch 2:0“, meinte er. Maxi Heilmeier war über links angespielt worden und traf zum 1:0 (59.). Nach Foul an Benedikt Beierl gab es Elfmeter, den Bastian Noll zum 2:0 verwertete (76.). Doch postwendend gelang der SG der Anschlusstreffer durch Dominik Gumpp (77.). Lars Ringleb hatte das Eittinger 3:1 auf dem Fuß, doch er vergab. Besser machte es bei den Gästen Luca Faltermaier, der ausglich (89.).

Eichenkofen dreht die Partie gegen Altenerdings Reserve

Mit einem satten Freistoß aus rund 25 Metern ins rechte Kreuzeck brachte Domenik Gruber die Gäste in Führung (35.). Das war wohl der Weckruf für die Hausherren, die kurz darauf ausglichen. Julian Niedermair setzte sich über rechts durch und bediente Marcel Mundigl, der aus elf Metern einnetzte (38.). Kurz vor dem Pausentee setzte Lorenz Daimer einen Konter und bediente Lukas Ippisch per Steilpass. Ippisch legte quer auf Andreas Deischl, der nur noch einzuschieben brauchte (44.). Besonders bitter war das 3:1 durch Josef Ippisch für Altenerdings Reserve (61.). Gästetorwart Jonas Pamer verletzte sich beim Rückwärtslaufen, ein Altenerdinger Spieler klärte per Hand. Den fälligen Elfer verwandelte Josef Ippisch – und für Pamer war die Partie wegen der Verletzung vorbei.

Fraunberg schießt Wartenberg II ab

Fraunberg ließ als Spitzenreiter im Derby gegen die Wartenberger Zweite nichts anbrennen, war mit einem halben Dutzend Treffern durch Johannes Lex, Christian Daimer, Tobias Bart, Volker Lippcke und zweimal Thomas Schmied bei einem Gegentreffer von Niklas Unterreitmeier erfolgreich.

Souveräner Auswärtssieg für Herzogstadt II

Die Gäste waren das deutlich bessere Team und siegten verdient, so SpVgg-Sprecher Rainer Schmidmüller. Zwar versuchte seine Elf in der zweiten Halbzeit die Partie noch zu drehen, doch führten Treffer von Florian Förg, Dominik Pfaffinger und Philipp Gref zur unvermeidbaren Niederlage. (Daniela Oldach/Walter Pelzl)