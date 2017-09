Müller musste lange auf seine Chance als Nr. 1 warten

Wachsen mit der Herausforderung

+ Korbinian Müller hat sich seine Chanceals Nummer 1 verdient. Foto: Leifer

Die Unterhachinger haben in der Vergangenheit immer wieder Torhüter hervorgebracht, die es in die höheren Ligen schafften. Gerhard Tremmel war so einÜberflieger, und über Philipp Heerwagen sagte der damalige Leverkusener Manager Reiner Calmund einst, er sei der geklonte Oliver Kahn.