„Ich weiß, dass sie über sich hinauswachsen“ – Murnau-Coach Wagner trifft auf seinen Heimat-Klub

Von: Andreas Mayr

Ist es wirklich schon soweit? Ja, es ist Derby-Zeit. Für Murnaus Coach Martin Wagner ein ganz besonderes, trainierte er Habach doch fünf Jahre lang und kickte seine ganze Jugend für den ASV. FOTO: Oliver Rabuser © Oliver Rabuser

Er kennt seinen nächsten Gegner ziemlich gut: Murnaus Trainer Martin Wagner war lange Zeit beim ASV Habach zu Hause.

Murnau – Eigentlich würde Martin Wagner am Samstag auf seinen Bruder treffen. Tobias Wagner ist in Habach der Mann am Mikrofon. Als Stadionsprecher eine Kultfigur dank seiner originellen Sprüche. Doch im großen Derby gegen Murnau (15 Uhr) fehlt er, weil er mal wieder als Hochzeitslader gebucht ist. „Ich bin echt froh. Da wäre der eine oder andere blöde Kommentar gekommen“, scherzt Martin Wagner.

„Ich fände es komisch, wenn mich welche nicht anschauen, nur weil ich in Murnau Trainer bin.“

Übel genommen hat man ihm den Abgang zur Konkurrenz im Dorf nie. Die Wechsel nach Penzberg, jetzt nach Murnau – Habachs Rivalen in der Bezirksliga. „Ich fände es komisch, wenn mich welche nicht anschauen, nur weil ich in Murnau Trainer bin“, erklärt Wagner. Im sportlichen Wettkampf darf man zwei Dinge nicht ausblenden: Erstens gibt es kaum ein friedfertigeres Fußballvolk als die Habacher. Zweitens genießt Wagner beim ASV noch immer den besten Ruf. Fünf Jahre trainierte er seinen Heimatverein in der Kreisliga. Seine ganze Jugend kickte er dort oder für diverse Spielgemeinschaften mit den Anrainer-Klubs. Selbstredend ist er quasi mit dem halben Dorf befreundet. Auch mit den beiden Trainern, seinen Nach-Nach-Nachfolgern Markus Vogt und Andreas Hoiß. Wohin Wagner derzeit geht, überall ist das Nachbar-Duell Gesprächsthema – und vor allem seine Person. „Mir ist das unangenehm“, sagt der 38-Jährige. Aber es lässt sich nicht vermeiden. Er verkörperte ja lange selbst den ASV mit seinem Charakter, der zum Klubethos passt. „Da steht ein ganzes Dorf hinter dem Verein.“ Der ASV definiert sich stark über den Zusammenhalt und die Begeisterung, diese seien enorm, sagt Wagner.

Murnau ist haushoher Favorit gegen Habach

Doch in die Bezirksliga schafft man es nicht ausschließlich mit diesen noblen Werten. Gerne vergesse man die individuelle Klasse eines Felix Habersetzer oder Maximilian Kalus, merkt der TSV-Trainer an. „Einen Felix gibt es in der Bezirksliga kein zweites Mal.“ Deshalb lenkt Wagner die Debatte auf das Sportliche. Die Ausgangslage hat Murnau recht treffend in den Sozialen Medien illustriert: Dort veröffentlichte er eine Skizze, die einen großen Drachen mit Murnau-Wappen zeigt, der auf einen kleinen blauen Ritter samt ASV-Logo auf dem Schild speit. Ja, der TSV rückt als haushoher Favorit an. Noch dazu hat der Aufsteiger seit acht Spielen nicht gewonnen, belegt im wöchentlichen Powerranking der Bezirksliga, das die aktuelle Form der Teams abschätzt, den letzten Platz.

Mentale Herausforderung für den TSV

Für Wagner zählt das alles nichts. „Ich habe mit denen schon einige Derbys bestritten. Es geht nur darum. Ich weiß, dass sie über sich hinauswachsen.“ Umso wichtiger sieht er in diesem Kontext den knappen Erfolg der Vorwoche. Klar, seine Mannschaft ließ gegen Neuried viele Chancen aus, lernte aber auch, dass manchmal ein Tor zum Gewinnen reicht. Diese Devise gilt auch am Samstag. Viele Treffer werde man eher nicht schießen, dafür „verteidigt Habach zu leidenschaftlich.“ Aber unter den vielen Baustellen des ASV sticht die Harmlosigkeit der Offensive in den vergangenen Wochen am klarsten hervor. Für Murnau wird die Partie in erster Linie eine mentale Herausforderung. Junge Kräfte wie Lucas Pfefferle oder Tadeus Henn haben noch kein Duell gegen Habach mit seinen 500, 600 Zuschauern erlebt. Sie sollen nicht erstarren sondern „aufsaugen und genießen“, sagt Wagner. Die Prise Lockerheit und Spielwitz ist der Schlüssel zum Derbysieg. (Andreas Mayr)