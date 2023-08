Nächster Hohlenburger-Sechserpack, nächstes Spektakel: FCA Unterbruck schießt Vötting ab

Teilen

Das war nur der erste Streich: Andreas Hohlenburger markiert per Strafstoß das 1:0 für den FCA Unterbruck. © MICHALEK

Die Hohlenburger-Show geht in die nächste Runde. Beim 7:3-Erfolg gegen Vötting schießt Untebrucks Toptorjäger erneut sechs Tore. In Altenerding bleiben die Treffer dagegen aus.

Wenn Unterbruck spielt, gibt’s heuer oft Spektakel – so auch beim 7:3-Auswärtssieg der Ampertaler am Sonntagnachmittag in Vötting. Währenddessen erkämpfte sich Kranzberg einen Zähler bei Neuling Altenerding. Und in Moosburg wurde das Match gegen Allershausen gar nicht erst angepfiffen.

Hohlenburger-Show beim 7:3-Spektakel gegen Vötting

SV Vötting – FCA Unterbruck 3:7 (1:1). Es ist noch gar nicht so lange her, da schenkte Andreas Hohlenburger dem TSV Allershausen sechs Buden in einer Partie ein, und viele rieben sich hinterher nur verwundert die Augen. So etwas, bitteschön, würde sich ja wohl nicht wiederholen lassen können – oder doch?

Am Sonntagnachmittag nun kassierte auch der SV Vötting sieben Unterbrucker Buden – sechs davon, man wird es ahnen können, steuerte ein gewisser Stürmer bei: Andreas Hohlenburger, 32, und mittlerweile so etwas wie die Attraktion der Liga.

„Heute wäre auch ein zweistelliges Ergebnis möglich gewesen.“

Und dennoch sprach Trainer Alfons Deutinger hinterher vor allem von einer „tollen Teamleistung“ seiner Mannschaft. Klar, Hohlenburger war am Ende wieder nicht zu stoppen und eine Augenweide für sich, er war aber auch dieses Mal wieder wunderbar in Szene gesetzt worden von seinen Kollegen. „Heute wäre auch ein zweistelliges Ergebnis möglich gewesen“, schwärmte Deutinger weiter.

Doch das Endresultat täuscht auch darüber hinweg, dass die Anfangsphase klar den Vöttingern gehörte und Unterbruck erst einmal seine Zeit brauchte, um in die Partie zu kommen. Da führte der SVV aber bereits 1:0. Einen Freistoß hatten die Kiesweiherbuam noch in die Mauer gezirkelt, dann reagierte ein Akteur aber am schnellsten, brachte den Ball mit einem Heber hinter die Mauer und dort schloss Michael Düber sicher ab (10.).

Acht Tore in der zweiten Halbzeit

Doch Bruck antwortete prompt, beziehungsweise bekam gütige Mithilfe durch die Vöttinger: Tobias Stable foulte als letzter Mann im Strafraum und hatte Glück, nicht Glatt-Rot zu bekommen. Den fälligen Elfer versenkte Hohlenburger (26.). Auch kurz nach der Halbzeit war es wieder Stable, der nun Hohlenburger foulte – und der selbst auf 2:1 stellte (52.). Nun war der Bann gebrochen, Vötting schob immer weiter heraus und lief immer wieder in Konter. Erst stellte erneut Hohlenburger artistisch auf 3:1, nachdem ein Schuss von Markus Zacherl noch geblockt worden war (64.). Für die Vorentscheidung sorgte dann Linus Hayer, der eine abgeblockte Ecke aus 17 Metern trocken in die Maschen zimmerte (67.). Nun verkürzte Vötting mit Glück: Ein eigentlich zu langer Steilpass blieb in einer Pfütze liegen, Jacob Thalhuber reagierte am schnellsten (69.). Doch wenig später hatte Andreas Hohlenburger auf Pass von Linus Hayer den alten Abstand wieder hergestellt (72.).

In der Schlussphase erhöhte schließlich erst Hohlenburger auf 6:2 (87.), ehe Jonas Sittenauer per abgefälschtem Fernschuss zum dritten Mal für den Aufsteiger (88.) traf. Abschließend war dann Andreas Hohlenburger mit dem 7:3 (90.) zur Stelle. Das halbe Dutzend – sein halbes Dutzend – war voll.

Verständlicherweise etwas angefressen zog hinterher Vöttings Coach Maximilian Peschek Bilanz: Unterbruck sei griffiger und besser in den Zweikämpfen gewesen. Und was das Ergebnis an sich betraf, fiel ihm nur eines ein: „Solche Tage gibt’s einfach.“

„Ein Sieg wäre drin gewesen, aber wir können mit dem Unentschieden auch leben.“

SpVgg Altenerding – SV Kranzberg 0:0. Mit einem torlosen Remis musste sich der SV Kranzberg begnügen. Allerdings sahen die Zuschauer in der Semptstadt ein 0:0 der besseren Sorte. Beide Teams hätten sich auch den Dreier holen können, gingen in der Schlussabrechnung aber doch zu sorglos mit den Möglichkeiten um – und waren überdies am Sonntagnachmittag mit Fortuna nicht im Bunde. „Ein Sieg wäre drin gewesen, aber wir können mit dem Unentschieden auch leben“, resümierte Kranzbergs Sprecher Stephan Schikowski. Im ersten Durchgang hatten die Ampertaler dabei Glück, dass Leart Bilali nur Aluminium traf, für den SVK hatte derweil Dominik Bauer die große Chance zur Führung auf dem Schlappen.

Auch keine Tore in Durchgang zwei

Im zweiten Durchgang traf Bilali für die Hausherren erneut das Quergebälk, doch auch auf der anderen Seite krachte ein Schuss an den Pfosten. Abgegeben hatte diesen Thomas Kopp.

Problematisch für Kranzberg war auch die personelle Entwicklung im Laufe der 90 Minuten: Bereits im ersten Durchgang mussten beide Trainer, Thomas Edlböck und Dennis Hammerl, sowieso Patrick Ringer verletzt ausgewechselt werden.

In der Schlussphase hatte Kranzberg dann noch Glück, als nach einer strittigen Aktion im Strafraum Altenerding Elfmeter forderte, die Pfeife von Schiedsrichter Florian Lux jedoch stumm blieb.

Spielabsage in Moosburg

FC Moosburg – TSV Allershausen. Aufgrund des Unwetters wurde das Landkreis-Duell in der Dreirosenstadt abgesagt. Ein neuer Termin steht noch nicht fest. (Matthias Spanrad)