Perfekter Saisonstart für Istanbul Moosburg - Geheimfavorit Freising gerät ins Stolpern

Von: Nico Bauer

Johannes Gerlspeck legte vor und traf selbst für den TSV Nandlstadt. © TSV Nandlstadt

Überraschung in Freising: Nandlstadt holt den ersten Saisonsieg beim Ligafavorit. Aufsteiger Moosburg feiert währenddessen den zweiten Dreier in der zweiten Partie.

SpVgg Mauern – Istanbul Moosburg 1:2 (1:2). Aufsteiger Istanbul Moosburg hat mit sechs Punkten aus den ersten beiden Spielen einen richtig guten Start erwischt. In Mauern traf der Aufsteiger vor der Pause zweimal durch Mahmut Yarac (16.) und Haydar Kaya (39.). Die Gäste nutzten dabei gleich ihre erste Möglichkeit, und nach dem Ausgleich von Benedikt Wurmer (35.) führte vier Minuten später das Team aus Moosburg schon wieder. Der überragende Burak Özdemir bereitete das 2:1 vor und zeigte, warum ihn einige für den besten Fußballer der gesamten Kreisklasse halten.

Aufsteiger ohne Anpassungsprobleme

In der zweiten Halbzeit rannte die SpVgg gegen die Niederlage an, betrieb viel Aufwand, hatte aber dennoch kaum Torchancen. Teilweise agierten die Hausherren etwas zu umständlich, wobei Istanbul Moosburg auch stabil stand und nichts anbot. Mauerns Trainer Steven Ducat konnte seinen Jungs keinen Vorwurf machen. Sein Team legte einen bittereren Start hin, weil man dreimal auf Augenhöhe war und trotzdem nur einen Punkt aus drei Spielen sammeln konnte. Neuling Istanbul Moosburg ist hingegen scheinbar schon jetzt voll in der Kreisklasse angekommen.

Nur vier Zähler nach drei Partien für den SC Freising

SC Freising – TSV Nandlstadt 1:3 (0:2). Extrem effektive Nandlstädter haben im dritten Anlauf den ersten Saisonsieg eingefahren – und das ausgerechnet bei dem von vielen hoch eingeschätzten SC Freising. Dessen Trainer Manuel Hobmeier sah in der ersten Halbzeit einen schwachen Auftritt von seiner Mannschaft, und nach dem Doppelschlag durch Tobias Betz (34.) und Johannes Gerlspeck (35.) wurde das Unterfangen bei den heißen Temperaturen noch viel schwieriger. Der SCF-Coach war vor allem sauer, weil das erste Tor quasi mit Ansage geschehen war: Er hatte vor den Gerlsbeck-Standards gewarnt und angekündigt, dass dieser den Kopf von Betz suche. Das war das 0:1.

Nach der Pause stellten sich die Gastgeber offensiver auf und wurden besser. Abdel Mbouhou brachte den Sportclub heran (75.), in das Anlaufen der Freisinger hinein konterte Niklas Tafelmaier jedoch zum 3:1 (85.). Damit verbuchten die Nandlstädter den ersten Dreier der Saison. Freisings Coach Hobmeier ist mit vier Punkten aus drei Spielen alles andere als zufrieden und sagte, dass die Mannschaft noch nicht so weit sei, um der Rolle des Geheimfavoriten gerecht werden zu können. (Nico Bauer)