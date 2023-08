Der Neuchinger Knoten ist geplatzt - Langenpreising nach Sieg Tabellenführer

Von: Daniela Oldach

Einen heftigen Zusammenprall gab es (v. l.) zwischen dem Langenpeisinger Maxi Hösl und Eichenkofens Torwart Dennis Just. Jonas Ippisch beobachtet die Szene. Foto: christian Riedel © christian Riedel

Während Langenpreising nach dem Erfolg gegen Eichenkofen von der Tabellenspitze grüßt, fährt Neuching gegen Altenerding den ersten Saisonsieg ein.

Langenpreising nach 2:0-Sieg in Eichenkofen Tabellenführer

Durch den Sieg im kampfbetonten Freitagsspiel ist Langenpreising jetzt an der Spitze. Die erste Chance hatten jedoch die Platzherren, doch der Schuss von Lorenz Daimer verfehlte knapp das Tor (7.). Die Gäste gingen per Elfmeter in Führung. Nachdem Christoph Reithmeier im Strafraum gefoult worden war, verwandelte Sascha Dörner zum 1:0 (31.). Einen Pass von Maxi Hösl nahm Patrick Listl mustergültig an, er lief alleine aufs Eichenkofener Tor zu und netzte zum 2:0 ein (40.). In der zweiten Hälfte ging es munter hin und her, weitere Treffer waren aber Fehlanzeige.

Endgültige Entscheidung nach der Pause: Schwaig II gewinnt in Moosinning

Einen deutlichen Auswärtssieg fuhr Schwaig in Moosinning ein. Für FCS-Trainer Markus Beck ein mehr als verdienter Dreier: „Trotz der tropischen Temperaturen haben wir von Anfang an den Ton angegeben.“ Nach ersten kleineren Chancen der Gäste verlängerte Maxi Hirner nach einer Ecke zu Michael Riester, der nur noch zur Führung einschieben musste (16.). Neun Minuten vor der Pause war es Simon Georgakos, der nach einem langem Ball von Abwehrchef Marian Haas souverän verwandelte. Endgültig entschieden war die Partie kurz nach der Pause, als Sebastian Brummer einen an ihm verursachten Elfmeter einschob. „Danach verflachte die Partie zusehends, und Moosinning kam auch noch zu ein paar Chancen“, erzählt Beck.

„Wir hoffen, dass wir es nächste Woche endlich besser machen.“

Weiter auf den ersten Sieg wartet Eittings Zweite. In einer engen Partie war es Louis Stärkl, der Mitte der zweiten Halbzeit für das Goldene Tor sorgte. Dabei waren es die Hausherren, die gleich in der ersten Minute eine Hundertprozentige vergaben. Bis zur Pause passierte dann nichts mehr. Danach war es wieder der FCE, der die Führung auf den Schlappen hatte, aber vergab, was Stärkl bestrafte. Eittings Trainer Matthias Kugler war bedient: „Das ist bitter für uns. Aber es hilft ja nichts. Jetzt hoffen wir, dass wir es nächste Woche endlich besser machen.“

Fraunberg dreht Partie gegen Finsing nach starker zweiten Hälfte

Es waren zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten. Die Gäste überraschten mit dem Führungstor durch Benedikt Eicher. „Die erste Halbzeit war ganz, ganz schlecht von uns, da ging einfach gar nichts. Das darf gegen einen stärkeren Gegner nicht passieren“, sagte ein sichtlich unzufriedener Fraunberger Pressesprecher Malte Kaps, der aber nach der Pause eine völlig andere Heimmannschaft sah. Diese Dominanz mündete in einen am Ende klaren Fraunberger 4:1-Erfolg. Die Tore erzielten Manuel Obermaier, Sebastian Hoof, Christian Daimer und Tobias Bart.

„Wir haben es nach einer bis dahin überragenden Leistung unnötig spannend gemacht.“

Einen knappen, aber verdienten Sieg fuhr die SG ein. Von Beginn an waren es die Gastgeber, die den Ton angaben, was sich bis zur Halbzeit auch in einer 2:0-Führung durch Doppelpacker Luca Faltermaier widerspiegelte. In der 55. Minute schien nach einem Treffer von Lukas Becker die Entscheidung gefallen. „Doch dann haben wir es nach einer bis dahin überragenden Leistung unnötig spannend gemacht“, fand SGH-Trainer Lorenz Becker. Einerseits verpassten seine Mannen das vierte oder fünfte Tor, andererseits verkürzten Andreas Pfanzelt und Lukas Peis auf 2:3. Doch für mehr sollte es nicht mehr reichen, was für Becker auch gerecht war: „Das war eine gute Leistung von uns mit einem verdienten Sieg.“

Erster Sieg für die SpVgg Neuching

Einen auch in dieser Höhe verdienten Sieg landete Neuching, der aber erst kurz vor Schluss zustande kam. Von Beginn an übernahmen die Neuchinger das Kommando, scheiterten aber am bärenstarken Schlussmann Jonas Pamer oder dem Aluminium. So kam dann auch die Gäste-Führung aus dem Nichts: Sebastian Gruber schob zur schmeichelhaften Führung ein. Doch die Antwort der Gastgeber ließ nicht lange auf sich warten. Der überragende Sven Wagner zimmerte den Ball aus 18 Metern ins rechte Eck. Nach dem Seitenwechsel nahm der Neuchinger Druck immer mehr zu, und als es Elfmeter gab, schien die Führung fällig. Doch Deniz Coskun scheiterte am glänzend reagierenden Pamer. Lange schien es auf ein Remis hinauszulaufen, doch Johannes Graf, Enrico Buchmann und Til Koschewa sicherten spät den Neuchinger Sieg. „Endlich ist der Knoten geplatzt“, war Coach Florian Kressirer zufrieden. Veilchen-Trainer Rene Feuker sah’s nicht allzu tragisch: „Trotz angespannter Personallage haben meine Jungs alles gegeben.“ (Daniela Oldach)