Spitzenreiter Neufahrn schießt Hohenkammer ab – Massenhausen verliert den Anschluss

Schräglage: Massenhausens Wolfgang Birol (l.) und Eichenfelds Niklas Reuter schenkten sich in dieser Szene nichts. Am Ende gab es keinen Sieger. Foto: Lehmann © Lehmann

Während der FC Neufahrn und der SC Kirchdorf II in der A-Klasse in Torlaune sind, bleiben in Massenhausen die Treffer aus.

Landkreis – Die Hinrunde in der A-Klasse 5 ist gespielt. Mit 31 Zählern aus zwölf Partien führt die Mannschaft des FC Neufahrn die Tabelle an. Zuhause machte der FCN am Wochenende gegen Hohenkammer sogar das halbe Dutzend voll. Im Keller wird es für die Reserve-Teams aus Unterbruck und Kranzberg immer enger: Beide verloren ihre Begegnungen klar mit 0:3.

„Das war eines der besten Spiele, die ich bisher gesehen habe.“

FC Neufahrn – SV Hohenkammer 6:0 (2:0). „Das war eines der besten Spiele, die ich bisher gesehen habe“, jubelte FCN-Spielertrainer Andreas Voggt nach der überragenden Vorstellung seines Teams am Freitagabend. Seine Fußballer hätten alle wichtigen Zweikämpfe gewonnen. Und der Sieg hätte sogar noch höher ausfallen können: Neufahrn vergab einige Hochkaräter und setzte das Leder zweimal an den Pfosten.

Tore: 1:0 Michael Joba (15.), 2:0 Kevin Ogbebor (31.), 3:0 Kevin Ogbebor (49.), 4:0 Tufan Cicek (52.), 5:0 Tufan Cicek (57.), 6:0 Andreas Voggt (90./FE).

Kirchdorf II entführt drei Punkte aus Vötting

SV Vötting II – SC Kirchdorf II 0:4 (0:2). In die Karten gespielt hat den Gästen der frühe Platzverweis von Benedikt Ostermeier in der zehnten Minute. Laut SCK-Trainer Severin Reinmoser hatte dieser mit der Hand die Kirchdorfer Führung verhindert. Den folgenden Elfmeter konnte seine Elf jedoch nicht nutzen. In der zweiten Halbzeit zeigte der Unparteiische nach einem Foul erneut auf den Punkt: Diesmal vergab jedoch der SVV die Chance auf den Anschlusstreffer. „Mir war klar, dass was geht“, sagte Reinmoser, der mit einem Sieg in dieser Höhe allerdings nicht gerechnet hat.

Tore: 0:1 Fabian Eichler (22.), 0:2 Stephan Fischer (25.), 0:3 Andreas Brinninger (54.), 0:4 Simon Gerheim (90.+4).

„Heute kann man schon zufrieden sein.“

SV Kranzberg II – SV Dietersheim 0:3 (0:2). Als klarer und auch verdienter Sieger trat die Mannschaft von Christopher Schindler die Heimfahrt an. „Heute kann man schon zufrieden sein“, sagt der Trainer. Auch wenn der 35-Jährige zugeben musste, dass die Reserve des SVK ein „überraschend guter Gegner“ war.

Tore: 0:1 Walace Rodrigues Viana (6./FE), 0:2 Marco Asbeck (33.), 0:3 Christian Blenninger (63./ET.).

Unterbruck II unterliegt dem TSV Eching II

FCA Unterbruck II – TSV Eching II 0:3 (0:1). Locker sechs bis sieben Treffer hätte die Zweite Mannschaft der Zebras laut Trainer Peter Kanizsai erzielen können. Dabei habe seine Mannschaft „gleich die erste Chance genutzt“. Nach zuletzt fünf Niederlagen könnte der Sieg für sein Team eine Initialzündung gewesen sein.

Tore: 0:1 Samuel Glogowski (1.), 0:2 Jonas Festbaum (49.), 0:3 Robin Seibold (77.).

Keine Tore in Massenhausen

SC Massenhausen – SG Eichenfeld-Freising 0:0. „Drei Punkte hätten wir lieber gehabt“, erklärt Massenhausens Übungsleiter Andreas Langer. „Aber am Ende war es ein gerechtes Unentschieden. Da kann sich keiner beklagen.“ Beide Teams hätten sich an den starken Defensivreihen des Kontrahenten „die Zähne ausgebissen“, sodass Coach Langer über das ganze Spiel hinweg lediglich vier klare Torchancen zählen konnte. (Franziska Kugler)