Der Tag der Schützenfeste: Neun Tore in Hohenpolding - Zehn Treffer in Ottenhofen

Türkische Übermacht: Meist waren die Hörgersdorfer, hier Andreas Bichlmaier (grau), optisch in Unterzahl. In dieser Szene verteidigt er den Ball gegen (v. l.) Emre Yavuz, Bassel Abdo und Dzanin Dizdarevic. Foto: günter Herkner © günter Herkner

Zehn-Tore-Spektakel bringt keinen Sieger: Ottenhofen und Langengeisling II trennen sich mit einem 5:5-Remis. Wartenberg erzwingt währenddessen einen 5:4-Sieg in Hohenpolding.

Türkgücü Erding schießt Hörgersdorf mit 6:0 ab

„Es waren auf jeden Fall verdiente drei Punkte. Wir haben das Spiel nie aus der Hand gegeben und hätten noch höher gewinnen können“, sagt ein zufriedener Türkgücü-Trainer Benji Tas. „Und was besonders wichtig ist: Wir haben keine Tore kassiert“, freut er sich. Fünf der sechs Treffer gehen auf das Konto der Cay-Brüder Mehmet und Kaan. Zur Führung traf Mehmet (17.), die Kaan per Handelfmeter erhöhte (41.) und in der zweiten Hälfte auch das 3:0 nachlegte (57.). „Alle Tore waren ziemlich identisch. Sie waren schön herausgespielt, dann kam ein Ball in die Spitze, der Gegner wurde überlaufen, und der Ball war drin“, erklärte Tas. So auch beim 4:0 durch Mehmet (60.) und dem 5:0 durch Kaan Cay (64.). Den Schlusspunkt aber setzte Ismail Öztürk mit dem 6:0 (87.) nach Vorarbeit von Maxim Keileberg.

Fumelli beschert Forstern 3:2-Sieg gegen Herzogstadt

Die Hitze machte auch den Spielern in Forstern zu schaffen. Höhepunkt der ersten Halbzeit war die Gästeführung durch Attila Lanzendorfen nach 20 Minuten. Jonas Kasper hatte den Ausgleich auf dem Fuß, doch seinen Schuss klärte FCH-Torwart Florian Leininger zur Ecke (36.). Marco Steinberg hatte die Chance zum 2:0, doch seinen Elfmeter entschärfte Forsterns Schlussmann Stefan Renauer. Alexander Huber besorgte per Strafstoß den Ausgleich (57.). Zuvor war FCF-Spielertrainer Dominic Fumelli gefoult worden. Bastian Keilhacker legte das 2:1 nach (66.), doch mit einem Freistoß ins kurze Eck glich Lanzendorfen aus (81.). Den entscheidenden Treffer machte schließlich Fumelli (85.), der seiner Elf damit drei Punkte bescherte.

Drei Keding-Tore reichen Hohenpolding nicht gegen Wartenberg

„Wir haben erwartet, dass Wartenberg ein schwerer Gegner wird, und genau so war es“, sagt FCH-Spielertrainer Malte Keding, der selbst drei Tore geschossen hat. Doch am Ende standen die Hausherren mit leeren Händen da. Mit einem schnellen Konter (4.) und einem Elfmeter (38.) besorgte Keding die 2:0-Pausenführung der Platzherren. „Wartenberg war spielbestimmend, aber hatte in der ersten Halbzeit nichts Zwingendes“, berichtet Keding. Nach dem Seitenwechsel aber bot sich ein anderes Bild. Daniel Bauer verkürzte auf 1:2 (49.), Markus Pöppel glich aus (58.). Dann kam der FCH zwar durch Maximilian Nitzl zum 3:2, doch Bauer traf nach einer Ecke zum 3:3 (64.). Aus abseitsverdächtiger Position machte Florian Hornauer das 4:3 für den TSV (68.). Maximilian Härtl besorgte per Strafstoß das Wartenberger 5:3 (85.). Keding gelang mit dem 4:5 nur noch Ergebniskosmetik (91.). TSV-Akteur Luca Neske musste vorzeitig zum Duschen, denn er hatte die Ampelkarte gesehen (62.).

Taufkirchen feiert 2:1-Erfolg beim TSV St. Wolfgang

Mit dem frühen 1:0 legte die BSG den Grundstein zum Erfolg in St. Wolfgang. Eine Hereingabe von der linken Seite versenkte BSG-Spielertrainer Thomas Bachmaier als Bogenlampe im langen Eck (5.). Thomas Götzberger wuchtete das Leder aus 18 Metern zuerst an den Pfosten (29.), fünf Minuten später aber bewies er Köpfchen und nickte eine Eck zum 2:0 ein (34.). Doch noch vor der Pause kam das Schlusslicht wieder heran. Eine Flanke von Manuel Daumoser köpfte Stefan Semerad zum 1:2 ein (40.). In Hälfte zwei hatte Luca Lamprecht den Ausgleich auf dem Fuß, doch er jagte den Ball freistehend übers Tor (54.). Und sein Freistoß wurde zur Beute von BSG-Keeper Julian Korber (60.).

Punkteteilung in Oberding

„1:1, Da kann sich kein Mensch beschweren.“ Das ist das Fazit von TuS-Pressewart Franz Humpl. „Finsing hat in einem kampfbetonten Spiel guten Fußball gespielt“, ergänzt er. Jubeln durften zuerst die Gäste. Nachdem Leon Engelhard zunächst nur den Pfosten getroffen hatte, netzte Thomas Obermaier mittig ein (21.). Bei den Platzherren ging Markus Webers Schuss knapp links vorbei (43.). Kurios: Ein Freistoß von Finsings Engelhard ging an den rechten Innenpfosten, rollte dann parallel zur Torlinie und sprang auf der linken Seite wieder ins Feld. Beim TuS Oberding versuchte Tim Götze sein Glück, doch sein Schuss war eine sichere Beute von Finsings Keeper Tobias Forchhammer (51.). Oberdings Schlussmann Alexander Strobl hielt dann einen Foulelfmeter von Stefan Jell (55.). Nach einer Stunde fiel der Ausgleich. Nach einem langen Ball von Markus Bauer kam das Leder zu Sebastian Stemmer, der es mit dem Oberschenkel ins Tor bugsierte. In der Nachspielzeit sah TuS-Akteur Chris Werner noch die Ampelkarte (96.).

Zehn Tore in Ottenhofen

Personell kommen die Platzherren auf dem Zahnfleisch daher. „Und dann sind wir auch nicht so richtig ins Spiel gekommen und haben schnell zwei Gegentore kassiert“, sagt DJK-Trainer Gabor Buta. Zuerst traf Daniel Hudler für Geisling (12.), dann machte Alexander Reisner ein Eigentor (21.). Die Trinkpause tat dann den DJK-Akteuren gut. Sie kamen durch einen Doppelschlag zum Ausgleich. Maximilian Wanninger traf zum 1:2, zwei Minuten später machte Maxi Lechner das 2:2. Individuelle Fehler in der Verteidigung führten aber wieder zu Gegentoren. Rene Mecking besorgte die Geislinger 3:2-Halbzeitführung (37.). Nach dem Wechsel glich Lechner per Elfmeter aus (47.). Die durch die Pause kräftemäßig wieder gestärkten Hausherren zogen auf 5:3 durch Matthias Dietrich (49.) und Thomas Ostermaier (59.) davon. „Dann hatten wir einfach keine Kraft mehr, und der Gegner war fitter“, sagt Buta. Mecking (86.) und Thomas Perzl in der Nachspielzeit (93.) machten die 5:5-Punkteteilung perfekt. (Daniela Oldach)