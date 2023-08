„Werbung für die Kreisklasse“ in Herzogstadt - Neun Tore in Wartenberg - Abbruch in Langengeisling

Der passt genau: Herzogstadt-Stürmer Christoph Greckl (M.) versenkt den Ball zum zwischenzeitlichen 2:1 im Winkel. Türkgücü-Torwart Serkan Demiröz hat keine Chance. Jonas Laschinger (r.) traf später zum 3:1. Foto: Günter Herkner © Günter Herkner

Während Taufkirchen Berglern und Finsing Hohenpolding schlägt, setzt der FC Herzogstadt gegen Türkgücü Erding ein Ausrufezeichen und gewinnt mit 4:2.

Taufkirchen schlägt Berglern nach Blitzstart

„Eine Mischung aus viel Tempo und Härte.“ So bezeichnete BSG-Spielertrainer Thomas Bachmaier das Spiel gegen die Eintracht. Diese erwischte den besseren Start in die Partie und ging bereits in der 3. Minute durch Thomas Schmidt in Führung. Doch Taufkirchen kam schnell druckvoll zurück, und durch eine schöne Abnahme von Konstantin Dworschak aus dem Rückraum glich die BSG kurz darauf aus. Die beiden Mannschaften lieferten sich einen harten und robusten Kampf, bevor Spielertrainer Bachmaier seine Mannschaft in Führung brachte (35.). Kurz vor der Pause erhöhte dann Dworschak auf 3:1. „Das Tempo konnten wir in der zweiten Halbzeit nicht mehr so hoch halten“, stellte Bachmaier fest. Berglern hielt stark dagegen, und Lucas Wastian schob in der 71. Minute nach einem Abpraller zum 2:3 ein. Taufkirchen gab aber nur wenig später eine Antwort. Valentin Unterreitmaier nutze eine zu kurz geklärte Ecke zum 4:2-Endstand (79.)

Derbysieg für den FC Herzogstadt

„Eine Werbung für die Kreisklasse“, so betitelte Herzogstadt-Pressesprecher Max Malterer das Spiel gegen Türkgücü Erding. Beide Mannschaften setzten anfangs gute offensive Akzente, ehe in der 16. Minute durch einen schönen Distanzschuss von Furkan Arslan das 1:0 für Türkgücü fiel. Der Gastgeber spielte aber weiter mutig nach vorne. Bei einer unübersichtlichen Situation wurde der FC Herzogstadt dann für die mutige Spielweise belohnt. Marco Steinberg nutze die Hektik im Strafraum und glich noch vor der Pause aus. Nach dem Wechsel machte der Gastgeber genau so weiter und spielte mutig nach vorne. Luis Bigalke zog eine Freistoßflanke auf Christoph Greckl, der per Kopf den FCH in Führung brachte. Die Gastgeber dominierten weiter, und Jonas Laschinger verwandelte nach einer schönen Annahme einen langen Ball zum 3:1 (68.). Die Gäste kamen aber noch einmal heran und verkürzten durch einen wunderschönen Seitfallzieher von Mehmet Cay (84.). In der Nachspielzeit machte allerdings Bigalke per Freistoß den Endstand fix.

„Wir konnten den ungefährdeten Sieg nach Hause bringen.“

„Wir waren die klar bestimmende Mannschaft und konnten den ungefährdeten Sieg nach Hause bringen.“, schwärmte Wartenbergs Pressesprecher Thomas Rademacher. Der TSV gab von Anfang an den Ton an und ging nach 20 Minuten per Abstauber durch Markus Pöppel in Führung. Doch begünstigt durch einen Abspielfehler in der Abwehr konnte der FC Forstern kurze Zeit später durch Bastian Keilhacker ausgleichen. Wartenberg riss jedoch vor der Pause das Spiel wieder an sich, und durch einen Doppelschlag von Daniel Bauer (31./33.) sowie einen verwandelten Foulelfmeter von Maxi Härtl kurz vor dem Halbzeitpfiff ging der TSV mit 4:1 verdient in die Halbzeit. Nach dem Wechsel trumpfte Wartenberg unverändert auf. Bauer machte in der 52. Minute seinen Hattrick komplett, und Härtl verwandelte einen Handelfmeter zum 6:1. Nach einer taktischen Umstellung verlor Wartenberg jedoch die Ordnung, und nach einem Foul im Strafraum, verwandelte Keilhacker den Elfmeter zum 2:6. Nach einem Konter verkürzte Samuel Agyemang sogar noch auf 3:6.

„Wir haben den Kopf nicht in den Sand gesteckt und damit noch den Sieg geholt.“

„Wir haben den Kopf nicht in den Sand gesteckt und damit noch den Sieg geholt.“, erklärte DJK-Trainer Georgios Karisis zufrieden. Zu Beginn setzte Ottenhofen die Akzente, und Maximilian Lechner zeigte bei seinem schönen Tor zum 1:0 seine ganze Klasse. Dem FC fehlte es in der ersten Halbzeit an Chancen, und so musste Hörgersdorf mit einem Rückstand in die Pause gehen. Doch der Trainer stellte nach der Pause taktisch sowie personell um, und der FC zeigte eine gute Anfangsphase gegen das offene Spiel der DJK. Die Willenskraft der Hörgersdorfer zahlte sich dann aus, als in der 58. Minute Daniel Schraufstetter seinen Gegenspieler ausspielte und zum Ausgleich einnetzte. Der FC nahm den Schwung mit und bekam nur wenig später einen Strafstoß, den Thomas Schmittner jedoch vergab. Doch Hörgersdorf drängte immer weiter auf den Sieg und spielte sich mehr und mehr Chancen heraus, bis Johannes Irl mit seinem schwachen linken Fuß einen Glanzschuss ins Kreuzeck nagelte (74.) und somit Hörgersdorf den letztlich verdienten Sieg schenkte.

Finsing entscheidet Spiel gegen Hohenpolding in der Schlussphase

„Hohenpolding hätte auch zwei Tore machen können, am Ende haben wir sie gemacht“, berichtete Finsings Trainer Florian Hack. In der ersten Halbzeit gab es überwiegend auf Hohenpoldinger Seite Chancen, doch die Finsinger Abwehr stand gut und verhinderte Schlimmeres. Selbst konnte Finsing die eigenen Chancen in der ersten Halbzeit nicht nutzen, und die beiden Mannschaften gingen torlos in die Halbzeit. Durch die vorgenommenen Wechsel nach der Halbzeit konnte der FCF in der Offensive mehr Chancen kreieren. Der FCH vergab zwei Freistöße, die die besten Torchancen für die Hohenpoldinger waren. Tom Simml nutze dagegen seine Chance, und belohnte das offensive Spiel der Finsinger in der 76. Minute mit dem 1:0. Nach einer Ecke köpfte Michael Bayer dann in der 86. Minute zum Endstand ein.

Spielabbruch in Langengeisling

Das Spiel FC Langengeisling 2 gegen TSV St. Wolfgang wurde wegen des Unwetters in der 58. Minute beim Stand von 0:0 abgebrochen. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest. (Magdalena Daimer)