Perfektes Match? Neuzugang Nils Ehret schwärmt vom FC Schwaig: „Super coole Truppe“

Von: Selina Leitl

Bringt reichlich Erfahrung mit nach Schwaig: Nils Ehret lief unter anderem für den FC Ismaning in der Bayernliga auf. © Sven Leifer

Nils Ehret fühlt sich wohl beim FC Sportfreunde Schwaig: Der Verteidiger ist seit Mitte August Teil der Landesligamannschaft.

Schwaig - Verteidiger Nils Ehret hat seit Mitte August ein neues fußballerisches Zuhause. Der 30-Jährige schloss sich dem Landesligisten FC Sportfreunde Schwaig an. „Tobias Bartl und Franz Hornof sind auf mich zugekommen und dann habe ich mittrainiert. Es war eine super coole Truppe. Was natürlich auch für Schwaig spricht, sind die Heimspiele, die meistens an einem Freitagabend stattfinden“, erzählt Ehret und ergänzt: „Mir gefällt es super. Die Einfindung war nicht schwer. Das haben mir alle im Verein sehr, sehr leicht gemacht.“

„Ich habe mir über den Sommer erst mal gar nichts gesucht.“

Der Verteidiger lief die letzten zwei Jahre für den FC Unterföhring - also die direkte Konkurrenz der Sportfreunde - auf. Zuvor war er für den FC Ismaning, FC Moosinning und SV Heimstetten im Einsatz. Er ist im Landkreis bekannt und war deshalb auch für Schwaigs Spielertrainer kein unbeschriebenes Blatt. „Die Fußballwelt ist klein. Wir sind uns schon auf dem Spielfeld gegenüber gestanden und er kennt auch ein paar andere Spieler von uns. Man kennt und schätzt sich“, so Ben Held.

Schwaig kennt Ehret und Ehret kennt Schwaig. „Der Kontakt kam über Tobi und Franz zustande, mit denen ich schon mal zusammen in Moosinning gespielt habe. Nach der letzten Saison war ich beruflich eine Zeit lang im Ausland und habe mir über den Sommer erst mal gar nichts gesucht und es einfach auf mich zukommen lassen“, blickt der Routinier zurück.

Ehret ersetzt den Langzeitverletzten Daniel Fichtlscherer

Der FC hätte den vereinslosen Abwehrspieler zwar schon länger im Auge gehabt, eine Verpflichtung rückte aber erst durch die schwere Verletzung von Daniel Fichtlscherer in den Fokus. „Als das mit dem Fichtlscherer passiert ist, haben wir uns intensiver damit beschäftigt. Dadurch, dass Nils ihn ersetzen kann, ist es natürlich für uns perfekt“, sagt der Coach. Auch Ehret ist sich sicher, das Team unterstützen zu können: „Nach der Verletzung war es notwendig dort was zu machen und ich denke, dass ich der Mannschaft auf der Position gut weiterhelfen kann.“

Innenverteidiger Fichtlscherer riss sich Anfang August im Spiel gegen Geretsried die Achillessehne und wird Held lange fehlen: „Schauen wir mal, wie und ob er nochmal ins Fußballgeschäft zurückkommt.“

„Nils hat eine gute Ausbildung, hat schon bei diversen Vereinen höherklassig gespielt.“

Mit dem 30-jährigen Routinier holte man sich einen in der Jugend des SC Freiburg ausgebildeten Spieler mit reichlich Erfahrung in die eigenen Reihen. „Nils hat eine gute Ausbildung, hat schon bei diversen Vereinen höherklassig gespielt. Wenn man so einen Spieler für eine relativ junge Mannschaft bekommt, ist das natürlich toll, weil Nils wahnsinnig viel Erfahrung mitbringt“, so Held.

Schwaigs Neuzugang glänzt mit seiner Erfahrung

Nach den ersten gemeinsamen Wochen schwärmt der Spielertrainer von seinem Neuzugang: „Er ist ein sehr angenehmer und umgänglicher Mensch, also keineswegs abgehoben. Er passt sehr, sehr gut zu ins in die Mannschaft.“ Auch sportlich hilft er trotz weniger Trainingseinheiten weiter. „Er ist relativ spät zu uns gestoßen und war eine Woche in der Heimat. Auch wenn er vielleicht nicht zu 100 Prozent fit ist, macht er es mit Erfahrung wett. Das tut uns hinten wahnsinnig gut“, resümiert Held.

Der FC Schwaig in Topform: Erfolgreicher Einstieg für den Neuzugang

Nur einen Tag nach seinem Wechsel wurde Ehret beim 2:2-Remis gegen den TSV Kastl eingewechselt. Am vergangenen Freitag folgte sein Startelf-Debüt, bei dem er mit seinem neuen Team dem aktuellen Landesliga-Spitzenreiter Grünwald die erste Saisonniederlage zufügte.

Damit rückt Schwaig dem TSV bis auf zwei Zähler auf die Pelle und ist mit 20 Punkten aus neun Spielen Tabellenzweiter. Nach der bisher starken Saison ist es gut möglich, dass es für Nils Ehret mit seinem neuen Klub schon bald in die Bayernliga geht. (Selina Leitl)