Nicola Sansone lädt Haching zu Europa-League-Spiel ein

SpVgg Unterhaching - Der Regionalligist bereitet sich aktuell im spanischen Alicante auf die Rückrunde vor. Zwischen den Trainingseinheiten und Testspielen besucht die Mannschaft ein Spiel der UEFA Europa League.

Max Dombrowka, Abwehrspieler bei der SpVgg Unterhaching, spielte in der Saison 2010/2011 mit Sansone zusammen bei der zweiten Mannschaft des FC Bayern. Der Italiener fand anschließend seinen Weg über die Serie A zum FC Villarreal und spielt dort seit dem vergangen Sommer.

Aufgrund der Nähe des Trainingslagers zum Stadion, organisierten Sansone und Dombrowka den Besuch beim spanischen Erstligisten. Diese Gelegenheit nutzt die SpVgg Unterhaching und schaut sich das Achtelfinal-Hinspiel zwischen dem FC Villarreal und dem AS Rom in der Europa League im Estadio de la Cerámica an.

Das erzählte Thomas Steinherr beim täglichen Facebook-Livestream aus dem Teamhotel.

Quelle: fussball-vorort.de