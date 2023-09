SV Niederroth legt Einspruch ein - SpVgg Erdweg weiter punktlos - Klatsche für den SV Günding

Während die SpVgg Erdweg weiter auf den ersten Punkt in der Kreisliga wartet, holen der SV Olympiadorf und der TSV 54 München Auswärtssiege.

Dachau – Die Landkreis-Teams haben sich am zurückliegenden Spieltag in der Fußball-Kreisliga München 1 nicht gerade von ihrer besten Seite gezeigt. Nur der SV Weichs punktete beim torlosen Remis gegen Allach. Der SV Niederroth hat gegen die Wertung des 2:3 gegen Lohhof Protest eingelegt.

„Wir haben Einspruch eingelegt. Die Sachen der 88. Minute kann man ihm nicht beweisen, aber was dann passiert ist, war die Krönung.“

SV Niederroth – SV Lohhof 2:3 (2:1): Dieses Spiel geht in die zweite Runde. „Wir haben Einspruch eingelegt. Die Sachen der 88. Minute kann man ihm nicht beweisen, aber was dann passiert ist, war die Krönung“, sagte Roman Stapfer, Abteilungsleiter der SVN-Fußballer. Mit „ihm“ meinte Stapfer den Schiedsrichter. Die Niederrother fühlten sich vom Unparteiischen benachteiligt – zum ersten Mal in der 14. Minute, als Luan da Costa Barros einen in Stapfers Augen „fraglichen“ Elfer zur Lohhofer Führung verwandelte. Die Niederrother Spieler ließen sich aber nicht beeindrucken. Noch vor der Pause drehten Simon Reichlmair (32.) und Felix Lerchl (45.) mit ihren Toren die Partie. Der Blutdruck bei den SVN-Anhängern senkte sich aber nicht wirklich. Zum einen, weil Niederroth die Chancen auf den dritten Treffer nicht nutzte. „Das müssen wir uns ankreiden“, so Stapfer.

Last-Minute-Sieg für Lohhof

Zum anderen, weil sie sich weiterhin benachteiligt fühlten. In der 88. Minute dann der große Aufreger: Nach einem hohen Ball prallten SVN-Torhüter Christian Vötter und ein Lohhofer an der Strafraumgrenze zusammen, beide blieben liegen. Ein Pfiff. „Wir wussten zunächst nicht, gegen wen er das Foul gepfiffen hat“, erzählt Stapfer. „Die Lohhofer sind zum Schiedsrichter gelaufen, und wir haben das Spielen eingestellt. Zwei, drei Sekunden nach dem Pfiff schießt ein Lohhofer den Ball ins Tor. Und eine halbe Minute später hat der Schiedsrichter das Tor gegeben. So etwas habe ich noch nicht erlebt“, so Niederroths Abteilungsleiter über den Ausgleich durch Ljeotrim Sekiraqa. Die Gastgeber waren nun durch den Wind. Tobias Handra nutzte dies aus und schoss Lohhof zum Sieg (90.+2). (Moritz Stalter)

Wieder keine Punkte für die SpVgg Erdweg

SpVgg Erdweg – SV Untermenzing 0:2 (0:1): Die Erdweger starteten motiviert ins Projekt „erster Punktgewinn in dieser Saison“. Was die Elf von Trainer Sebastian Schuff auf den Platz brachte, sah auch ziemlich gut aus – zumindest bis zum gegnerischen Strafraum. Für den letzten Schritt in Richtung Torerfolg fehlten die Ideen, außerdem war der Pfosten kein Freund der Erdweger.

Die Gäste agierten vor dem Tor kaltschnäuziger. Tobias Holfmann brachte Untermenzing in der 27. Minute in Führung. Ein Rückschlag für die Erdweger, die aber drei Minuten später nach einem Platzverweis für Moritz Mösmang in Überzahl spielten. Doch ein Treffer sollte der Heimelf nicht gelingen. Auch nicht in der zweiten Halbzeit. So machte Michael Bakalis mit dem 0:2 den Deckel drauf (89.). Erdweg steht nach drei Spielen bei null Punkten. (Moritz Stalter)

Aufsteiger Olympiadorf siegt beim TSV 1865 Dachau II

TSV 1865 Dachau II – SV Olympiadorf 0:2 (0:2): Der „Talentschuppen“ des Bayernligisten Dachau 1865 hat eine empfindliche Niederlage gegen den Aufsteiger aus München kassiert. Für den SV Olympiadorf, der bemerkenswerterweise zweimal hintereinander von der A-Klasse in die Kreisliga durchmarschiert ist, erzielten Johannes Mohr in der 12. und Philipp Gantner in der 30. Minute die Tore. Die Dachauer Zweite verlor die Partie demnach in der ersten Halbzeit. Entsprechend enttäuscht äußerte sich Spielertrainer Christian Doll: „Beide Gegentore waren sehr unglücklich für uns, aber die haben Olympiadorf am Ende des Tages gereicht. Wir hatten kaum Torchancen und haben uns einfach zu wenig gegen die Niederlage gewehrt.“ Doll räumte unumwunden ein, dass sich die bessere Mannschaft den Sieg „absolut verdient“ habe. (Robert Ohl)

Kantersieg für den TSV 54 München in Günding

SV Günding – TSV 54 München 1:5 (1:1): Das Ergebnis täusche über den wahren Spielverlauf weg, so ein konsternierter SVG-Trainer Markus Remlein nach dem Spiel. Diese Aussage verwundert angesichts des deutlichen Ausgangs. Der Grund: Günding verwertete sage und schreibe zehn hundertprozentige Torchancen nicht. Hinzu kam noch ein nicht gegebenen Handelfmeter beim Stand von 1:1 in der zweiten Halbzeit. Über diesen ausgebliebenen Pfiff ärgerte sich Remlein maßlos. „1000-prozentig“ habe der Schiedsrichter klare Sicht auf die Situation gehabt.

Die Münchner drehen in Hälfte zwei auf

Was die Chancenverwertung betrifft, machten es die Gäste aus München wesentlich besser. Die Münchner, bei denen der ehemalige Co-Trainer der 1865-Bayernligamannschaft Angelo Hauk mitspielt, waren „einfach eiskalt vor der Kiste“, so Remlein. Spielerisch war der SVG gegen den Aufsteiger mindestens auf Augenhöhe. Die Gäste gingen nach einem Gündinger Abwehrfehler in der 34. Minute durch Ahmet Ünal mit 1:0 in Führung. Dies konnte Sturmtank Benedikt Kronschnabl in der 45. Minute ausgleichen. Doch während Günding weiter reihenweise beste Chancen vergab, trafen die Münchner: Ben Puta stellte in der 57. Minute auf 2:1. Der vorzeitige K. O. für Günding war der von Puta sicher zum 1:3 verwandelte Foulelfmeter in der 75. Minute. Giuliano Rubenbauer erhöhte nach einem Konter in der 80. Minute auf 1:4. Den Schlusspunkt setzte wieder Adam Puta in der 85. Minute, wieder durch einen verwandelten Foulelfmeter. (Robert Ohl)

„Mit ein bisserl Glück g’winnst so ein Spiel halt auch.“

SV Weichs – TSV Allach 0:0: Beide Mannschaften hatten Phasen der Überlegenheit, beide Mannschaften hatten ihre Torchancen. Und beide Mannschaften hatten starke Torhüter. Allachs Schlussmann Marc Hofer parierte bei zwei Weichser Großchancen prächtig, erst kam Eric Kammerer nach einem Standard zum Kopfball, dann Ibrahim Imamovic. Beide Male bekam Hofer die Hand an den Ball. Auf der Gegenseite sicherte der Weichser Torwart Fabian Langer seiner Mannschaft den Punktgewinn, weil er kurz vor dem Ende die größte Chance der Allacher vereitelte.

„Am Ende war’s ein gerechtes Unentschieden“, befand der Weichser Trainer Korbinian Regert, „aber mit ein bisserl Glück g’winnst so ein Spiel halt auch.“ Wichtig aber war ihm vor allem eines: dass die Null stand. (Thomas Leichsenring)