„Die Blitze kamen immer näher“ - Umstrittene Spielfortsetzung in Moosburg

Von: Bernd Heinzinger

Die Entscheidung: Der SV Oberhaindlfing bejubelt den 3:2-Siegtreffer von Doppelpacker Florian Kaindl (2. v. l.), der zugleich den ersten Saisonsieg einbrachte. Fotos: MIchalek © MIchalek

Nach Unwetter und Spielunterbrechung: Der SV Oberhaindlfing bejubelt den ersten Saisonsieg beim FC Moosburg II.

Moosburg/Oberhaindlfing – Dunkle Wolken zogen während der Partie in der A-Klasse 6 zwischen dem FC Moosburg II und dem SV Oberhaindlfing über der Dreirosenstadt auf. Ein Abbruch der Begegnung kurz dem Ende stand bereits so gut wie fest – der Schiedsrichter hatte beide Teams in der 85. Minute in die Kabinen gebeten. Kurz darauf entschied er sich aber zur Verwunderung von FCM-Coach Dominik Dorsch dazu, die Partie beim Stand von 2:3 aus Sicht der Hausherren doch noch zu beenden: „Die Blitze kamen immer näher. Für mich ist diese Entscheidung zumindest sehr kritisch zu sehen, meiner Meinung nach herrschte Gefahr für beide Teams.“ Einen Einspruch wolle man aber nicht einlegen und so endete die Partie mit 2:3 (2:1) aus Sicht des FC Moosburg II.

„Heute ging es ausschließlich um den Dreier.“

Bei den Gästen herrschte natürlich große Freude, dass es nach drei Pleiten mit dem ersten Erfolg in dieser Saison klappte. Trainer Stephan Lechner: „Gott sei Dank ist uns das gelungen, heute ging es ausschließlich um den Dreier.“

Moosburg II verspielt zweimalige Führung

Im ersten Abschnitt entwickelte sich ein schöner Schlagabtausch, mit dem ersten Erfolgserlebnis für den FCM II: Nach gerade einmal zwei Minuten fasste sich Bernhard Hobmaier ein Herz und zog aus 25 Metern ab. Der Ball segelte sehenswert zum 1:0 ins Gästetor. Doch wenig später schlug der SVO zurück. Nach einem langen Pass kam Alexander Fuchs an das Spielgerät und schaffte mit einem Schuss aus drei Metern den Ausgleich in der neunten Minute. Beide Mannschaften kombinierten munter weiter. Nach 22 Minuten nutzte Moosburgs Timon Alar ein Zuspiel Hobmaiers und brachte seine Truppe abermals in Front. Bis zur Pause gab es auf beiden Seiten Torchancen, es blieb aber bei der knappen Führung der Gastgeber.

Kaindl schießt Oberhaindlfing zum Sieg

SVO-Coach Lechner wechselte nun seinen angeschlagenen Toptorschützen Gianluca Straube ein. Das machte sich deutlich bemerkbar. Nach 56 Minuten holte dieser einen Elfmeter heraus, den Florian Kaindl zum 2:2 verwandelte. Die Oberhaindlfinger blieben dran und drückten auf die Führung. Abermals Florian Kaindl stand in der 66. Minute genau an der richtigen Stelle und brachte einen Abpraller im Gehäuse der Hausherren unter.

Im Anschluss bekamen die Gäste durchaus noch die eine oder andere Möglichkeit, zu erhöhen. Der Aufsteiger aus der Dreirosenstadt konnte nur noch wenig dagegensetzen.

Am Ende sprach Dominik Dorsch daher von einem durchaus verdienten Sieg Oberhaindlfings, auch wenn für ihn ein Abbruch die richtige Entscheidung gewesen wäre. Stephan Lechner sah die letzten Minuten ebenfalls kritisch: „Der Schiedsrichter wollte es aber durchziehen, und wir freuen uns über den Sieg.“ Nach dem Abpfiff sein man allerdings sehr froh gewesen, endlich in die Kabine zu dürfen. (Bernd Heinzinger)