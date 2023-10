Özdemir zieht Fischbachau per Hattrick den Stecker – Deisenhofen IV siegt souverän

Sah am vergangenen Wochenende sechs Treffer seiner Mannschaft: Matthias Greulich. © DT

Viel geboten in der A-Klasse: Während Grünwald II und Deisenhofen IV sechsmal treffen, fallen in Fischbachau sogar sieben Tore.

Landkreis – In der A-Klassengruppe 14 läuft alles auf einen Showdown um die drei Plätze in der Aufstiegsrunde hinaus. Schliersee, Miesbach II, Türk Spor Hausham und Deisenhofen IV streiten sich darum. In der Gruppe 13 bleibt die SG Waakirchen/Schaftlach weiter ohne einen Dreier, und Kreuth II bleibt auf Kurs.

Gruppe 12: Kein Sieger in Weyarn, Kantersieg für Grünwald II

Eine ganz bittere Pille hat der TSV Weyarn schlucken müssen. In der dritten Minute der Nachspielzeit kassierten die Aufstiegsaspiranten von Trainer Josef Limbrunner den Ausgleichstreffer zum 2:2 gegen die SG Brunnthal/Hofolding II. „Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt, aber zu wenig aus der Vielzahl unserer Großchancen gemacht“, hadert Limbrunner. So ging der TSV zwar mit 2:1 in die Kabine, nach dem Seitenwechsel zeigte man aber ein komplett anderes Bild. „Die zweite Halbzeit war grottenschlecht, und das Unentschieden am Ende sogar verdient, weil wir uns in der letzten Viertelstunde nicht mehr befreien konnten“, sagt Limbrunner. Ein Strafstoß in der Nachspielzeit sorgte für die verlorenen zwei Punkte.

Tore: 1:0 Bartl (30./FE), 1:1 Kretzschmar (32.), 2:1 Celik (41.), 2:2 Spar (90.+3/FE).

Gegen eine mit einigen Spielern vom Tabellenführer der Landesliga Südost gespickten Grünwalder Reserve hatte der TSV Irschenberg keine Chance. Nach 90 Minuten unterlag man deutlich mit 0:6. „Die waren gerade in der Offensive brutal“, sagt Irschenbergs Abteilungsleiter Lorenz Juffinger. So kassierten die Gäste früh das 0:1, kämpften sich aber Stück für Stück ins Spiel, sodass sie speziell in der Schlussphase des ersten Durchgangs mithalten konnten. Doch nach dem Wechsel traf Grünwald schnell doppelt. „Das hat uns das Genick gebrochen“, erklärt Juffinger. Irschenberg steht noch auf dem begehrten dritten Platz, doch Grünwald II liegt mit nur einem Punkt weniger und einem Spiel weniger in der Pole-Position im Kampf um die Aufstiegsrunde.

Tore: 1:0 Müller (12.), 2:0 Bourleau (51.), 3:0 Halbich (54.), 4:0 Bourleau (65.), 5:0 Acimovic (68.), 6:0 Scheuermann (86.).

Gruppe 13: Drei Punkte für Lenggries II, Real Kreuth II und Wall

Auch das Auswärtsspiel beim Lenggrieser SC II hat der SG Waakirchen/Schaftlach keine Punkte eingebracht. Damit rangiert das Team von Trainer Sebastian Giglberger abgeschlagen am Tabellenende. Nur zwei Punkte aus elf Spielen hat sie auf dem Konto. „Kampf und Einsatz stimmen über die 90 Minuten, nur es will halt dann kein Tor fallen“, hadert Giglberger. Blickt man auf die Torchancen über die gesamte Spielzeit, dann war es ein ausgeglichenes Spiel gegen den Lenggrieser SC, der kurz vor dem Seitenwechsel einmal traf. „Das war so ein Samstagabend-Kick, wo du die Tabellensituation gemerkt hast“, meint Giglberger. Je einen Pfostenschuss auf beiden Seiten habe es gegeben, sonst keine größeren Chancen.

Tor: 1:0 Demmel (40.).

Die Kreisligareserve des FC Real Kreuth wahrt die Chance auf die Aufstiegsrunde. Gegen die SG Tegernseer Tal setzte sich das Team von Trainer Michael Zieringer souverän mit 3:0 durch. „Wir sind hinten gut gestanden und haben das Spiel ruhig aufgebaut“, findet Zieringer. Nach einer guten halben Stunde gingen die Gäste in Front. „Wir haben in der Halbzeit etwas umgestellt im Spielaufbau und hatten offensiv mehr Räume, die wir auch gut bespielt haben“, sagt der FC-Coach. So kam Maximilian Schmid zu seinem zweiten Treffer, ehe Michael Eilers auf 3:0 erhöhte. Ein laut Zieringer „absolut verdienter“ Sieg.

Tore: 0:1 Schmid (35.), 0:2 Schmid (71.), 0:3 Eilers (87.).

„Wir haben unsere Aufgaben erledigt. Es sieht ganz gut aus.“

Der SC Wall hat gegen Genclikspor Tölz einen ungefährdeten 4:0-Sieg eingefahren. „In der ersten Halbzeit wollten wir zu viel und waren vor dem Tor zu nervös“, sagt Walls Trainer Michael Niederlöhner. Doch ganz am Ende des ersten Durchgangs vollendeten die Waller eine Chance zur Führung, als Florian Stoib nach einem Freistoß von Dominik Schumacher abstaubte. Und Schumacher war es, der nach dem Seitenwechsel alles klar machte. Er traf gleich dreifach und sorgte damit für seine Tore elf bis 13. Doch kurz nach dem Treffer zum 2:0 wurde es mal gefährlich, als die Tölzer die Latte trafen. „Am Ende war es ein verdienter 4:0-Erfolg. Wir haben unsere Aufgaben erledigt. Es sieht ganz gut aus“, resümiert Niederlöhner.

Tore: 1:0 Fl. Stoib (45.+1), 2:0 Schumacher (54.), 3:0 Schumacher (63.), 4:0 Schumacher (65./FE).

Gruppe 14: Viele Tore in Fischbachau und Deisenhofen

Eine turbulente Partie mit dem besseren Ende für die Gäste haben sich die SF Fischbachau und Türk Spor Hausham geliefert. Nach einer wilden zweiten Hälfte siegten die Haushamer mit 4:3. Maßgeblichen Anteil daran hatte Emre Özdemir, der binnen 20 Minuten einen lupenreinen Hattrick erzielte und die Weichen auf Sieg stellte – auch wenn es nach der komfortablen 4:1-Führung noch mal eng wurde. „Meine Mannschaft hat Charakter gezeigt, das ist das einzig Positive“, findet SF-Coach Thomas Gschwendtner klare Worte. „Wir sind zurecht Vorletzter.“ Auf der anderen Seite bejubeln die Haushamer den vierten Sieg in Serie und bleiben Dritter. „Kämpferisch war das ein Riesenspiel von uns heute“, sagt Spielführer Mark Stettinger. „Wir haben es uns zum Schluss selbst schwer gemacht, aber sind glücklich und zufrieden.“

Tore: 0:1 Stuck (28.), 1:1 Bucher (43.), 1:2, 1:3, 1:4 Özdemir (47., 47., 67.), 2:4 Isenmann (76./FE), 3:4 Zehetmeier (79.).

Im umkämpften Derby haben sich der SV Miesbach II und der SC Wörnsmühl die Punkte geteilt. Miesbachs Coach Christian Pralas spricht von einem „eher glücklichen Ausgleich“ kurz vor Schluss: „Wir sind mit dem Punkt zufrieden. Jeder Punkt bringt uns weiter.“ Denn die Kreisstädter fingen besser an, gingen früh durch Sebastian Feicht in Führung. „Nach dem 0:1 haben wir uns gut gefangen und das Spiel übernommen“, meint SC-Coach Marcus Huber. Folgerichtig kamen die Gäste vor der Pause zum Ausgleich, und kurz nach Wiederanpfiff drehte Andreas Fichtner die Partie per Kopfballtreffer. In der Schlussphase war es Fabian Frick, der einen Abwehrfehler von Wörnsmühl zum 2:2 nutzte. Das ärgert Huber: „Wir müssen uns unsere Tore erarbeiten. Der Gegner profitiert durch unsere Kapitalböcke.“

Tore: 1:0 Feicht (6.), 1:1 Mayr (40.), 1:2 A. Fichtner (55.), 2:2 Frick (88.).

„Wir haben alles gegeben, Deisenhofen war einfach besser.“

Die Fronten waren schnell geklärt. Deisenhofen IV stellte die Weichen früh auf Sieg und ließ keine Zweifel aufkommen, wer als Sieger vom Platz geht. Am Ende musste sich Parsberg mit 0:6 geschlagen geben. Trotzdem resümiert SVP-Abteilungsleiter Sebastian Hart: „Es hat viel Spaß gemacht zu spielen. Wir haben alles gegeben, Deisenhofen war einfach besser.“ Damit steht Parsberg mit drei Punkten am Tabellenende. (Michael Eham)

Tore: 1:0 Ludwig (7.), 2:0 Kalb (28.), 3:0 Riedel (30.), 4:0 Konya (49.), 5:0 Fichtner (55.), 6:0 Bautz (72.).