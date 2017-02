Oldie but Goldie! Eching-Knipser Hrgota glänzt auch mit 40

TSV Eching - Woher nimmt Fabijan Hrgota nur die Power? Auch im Alter von 40 Jahren hat er seinen Torriecher noch nicht verloren.

Fabijan Hrgota feierte am Montag sein 40. Wiegenfest. Der Oldie ist immer noch eine Bank in Eching. Er spielt seine zehnte Saison beim Landesligisten und hat heuer schon sechs Treffer markiert. In einem Jahrzehnt hat er unzählige Tore markiert und ist mit dem Zebras insgesamt dreimal aufgestiegen. Der TSV adelte seinen Knipser deshalb mit einem Eintrag auf der Facebook-Seite des Vereins. Der "Gefällt mir"-Regen für den Publikumsliebling war natürlich vorprogrammiert.

Bevor Hrgota nach Eching kam, lief er für den TSV Großhadern (Landesliga), den SC Baldham-Vaterstetten (BOL), den FC Augsburg (Bayernliga), die SpVgg Landshut (Bayernliga) und den SV Lohhof (Bayernliga) auf. Ans Aufhören darf der Kroate nicht denken, denn sein Klub steckt mitten im Kampf um den Klassenerhalt. Vor Beginn der Rückrunde fehlen dem TSV fünf Zähler auf den ersten Nichtabstiegsplatz. Damit der TSV auch noch in der kommenden Runde Landesliga-Luft genießen darf, muss er in der Rückrunde noch einmal sein Visier scharf stellen - um dann vielleicht noch eine weitere Saison anzuhängen. Nicht nur die Fans des TSV Eching würden sich über eine weitere Spielzeit freuen.

Quelle: fussball-vorort.de