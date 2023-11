„Stadionfrage ist für uns ein Meisterstück“: Türkgücü hadert mit Absagewelle und hohen Mietkosten

Von: Robert M. Frank

Drucken Teilen

Heimspiel auswärts: Für das Totopokal-Duell mit Ingolstadt weicht Türkgücü ins Rosenheimer Jahnstadion aus. Foto: Imago © Imago

Türkgücü München muss für das Spiel gegen Ingolstadt nach Rosenheim ausweichen. Im Münchner Umkreis hagelte es in der Stadionfrage Absagen.

München – Die Stadion-Thematik bei Türkgücü München wird gerade um ein weiteres kurioses Kapitel erweitert. Das Heimspiel im Viertelfinale des Totopokals an diesem Samstag (14 Uhr) gegen Drittligist FC Ingolstadt tragen die Münchner diesmal fernab der Heimat aus: nämlich in Rosenheim. „Die Stadionfrage ist für uns ein Meisterstück“, sagt der Vorstandsvorsitzende Taskin Akkay.

Ausnahmere wie gegen TSV 1860 stand nicht zur Debatte

Der Tabellendritte der Regionalliga Bayern muss deshalb ausweichen, weil ihm von der Stadt München als Eigentümerin des Städtischen Stadions an der Grünwalder Straße laut Akkay vertraglich nur eine gewisse Anzahl an Heimspielen auf Giesings Höhen zugesichert wurde. Nachdem dieses Kontingent für die laufende Saison bereits verplant sei, wäre ein zusätzliches Pokalspiel in Giesing nicht drin gewesen.

Es sei denn, man hätte dafür ein Ligaspiel verlegt, was Akkay ausschloss. Auch eine Ausnahmeregelung – wie im September 2022 beim Pokalspiel gegen den TSV 1860 – war kein Thema. Damals hatte Türkgücü mit „viel Schriftverkehr“ eine Ausnahmegenehmigung erwirkt, weil ja zwei Münchner Teams gegeneinander spielten.

Heinrich-Wieladt-Straße nicht pokaltauglich

Ein Spiel auf der heimischen Anlage in Neuperlach – auf der Bezirkssportanlage an der Heinrich-Wieland-Straße wie zuletzt vor zwei Monaten im Achtelfinale gegen den TSV Buchbach – hätten den Sicherheitsrichtlinien des BFV für Spiele mit erhöhtem Zuschaueraufkommen widersprochen. Getrennte Eingänge sowie mehrere Kassenhäuschen werden da ebenso verlangt wie die räumliche Abgrenzung der beiden Fanlager, die „nach Möglichkeit auf getrennten Zuschauerblöcken unterzubringen“ sind. Hier hätte die Polizei bereits ihr Veto eingelegt.

So kam Türkgücü wie in der Vergangenheit in die verzwickte Situation, sich nach geeigneten Alternativen für einen Heimspielort umzusehen. Zunächst verlief die Suche erfolglos. Heimstetten, wo Türkgücü die fünf restlichen Ligaspiele der Regionalliga-Saison austrägt, fiel laut Akkay aus. Und auch bei Alternativen im näheren Umkreis der Stadt handelte man sich Absagen ein, so in Garching, Ismaning und auch in Fürstenfeldbruck. Bei der einen oder anderen Anfrage wären dabei auch unverhältnismäßig hohe Mietgebühren im Raum gestanden. Im Zusammenhang mit der Teilung der Einnahmen aus dem Pokalspiel unter beiden Vereinen sah Akkay diese Summen kritisch.

Türkgücü-Trainer Kayabunar: „Wollen als Mannschaft im Grünwalder Stadion spielen“

Ein zunächst angedachter Heimrechttausch sei zudem am FC Ingolstadt gescheitert, der laut Akkay nicht zugestimmt hatte. Ein Umzug ins Olympiastadion und eine Anfrage beim Bayern-Campus standen aus wirtschaftlichen respektive sportlichen Gründen nicht zur Disposition. Dann also: Rosenheim. Während sich der Präsident beim Ex-Regionalligisten TSV 1860 Rosenheim für die Gastfreundschaft bedankte, bedauerte Trainer Alper Kayabunar die Austragung weit außerhalb eigener Gefilde. „Wir wollten als Mannschaft im Grünwalder spielen.“

Bei den turnusgemäßen Gesprächen im Januar mit den beteiligten Vereinen und Vertretern der Stadt könnte Türkgücü wieder das gleiche Spielchen drohen. Bis zum Ende der Lizenzierungsfrist im Frühling für die darauffolgende Regionalligasaison muss der Verein alle Verträge für die Heimspiele beisammen haben. „Nächstes Jahr wird es wieder ein neues Spiel, hoffentlich dann ein anderes“, so Akkay, der sich ein regionalligataugliches Stadion in München für mehrere Vereine wünscht. Bis dahin überwiegt der Frust über die derzeitige Situation: „Wir sehen uns im Wettbewerb benachteiligt.“ (Robert M. Frank)