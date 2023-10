Palzing und Allershausen spielen um die Ampertal-Vorherrschaft

Hat der SV Ampertal Palzing gegen Allershausen wieder einen Grund zum Jubeln? Bei einem Sieg ziehen die Hausherren in der Tabelle am TSV vorbei. © Stephan Schikowski

Auf den SV Palzing und den TSV Allershausen wartet das Spiel der Saison. Im Ampertal-Derby geht es um mehr als nur drei Punkte.

Palzing/Allershausen – Freitagabend, Fluchtlichtspiel, eine Partie gegen den Nachbarclub: Es gibt für einen Fußballer, ob in der Kreisliga oder anderswo, kaum bessere Voraussetzungen. Deshalb dürften um 19.30 Uhr einmal mehr viele Zuschauer den Weg nach Palzing finden, wenn der TSV Allershausen zu Gast ist.

Man habe das letztens in Vötting schon gesehen, sagt Gianluca Dello Buono, Trainer des SVA. „Da war auch eine Menge los.“ Dieses Mal gibt es ein echtes Derby – das Ampertalduell. Philipp Jordan, Spartenchef beim TSV Allershausen, blickt ebenfalls voller Vorfreude in den Terminkalender. „Das wird eine intensive Partie“, so Jordan. Denn es geht um die Vorherrschaft im Ampertal. Seit 2019 waren die Palzinger als Bezirksligist die Nummer eins, mit dem Abstieg des SVA wurden die Karten jedoch neu gemischt.

„An guten Tagen können sie vor allem zu Hause jeden schlagen.“

Dello Buono will sich gar nicht allzu sehr mit dem Kontrahenten befassen. Man konzentriere sich vornehmlich auf den eigenen Matchplan. „Wir wollen in unserer Grundordnung bleiben.“ Dennoch ist der SVA-Coach gut informiert, was das Allershausener Spiel angeht. „Vor allem im Umschaltspiel und in den Zweikämpfen sind sie stark“, berichtet der Palzinger Trainer. Doch auch TSV-Fußballchef Phillip Jordan hat den nächsten Gegner analysiert. „Palzing geht von der ersten Minuten an vorne drauf“, sagt der Abteilungsleiter. „An guten Tagen können sie vor allem zu Hause jeden schlagen.“

Luxusprobleme bei Palzing, Verletzungssorgen bei Allershausen

Personell gehen beide Teams mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen in die Partie. Während Gianluca Dello Buono beinahe auf die volle Kapelle zurückgreifen kann – einzig Anführer Marcel Radlmaier fehlt weiterhin –, wird die Verletztenliste in Allershausen immer länger. Zu den neun Langzeitverletzten gesellte sich am Wochenende auch noch Maciej Machi. Beim TSV hilft daher aktuell nur noch Zweckoptimismus. „Wie die Mannschaft damit umgegangen ist, das ist schon beeindruckend“, schwärmt Philipp Jordan. Am Ende gewann der TSV zuletzt etwas überraschend mit 3:1 gegen den FC Eitting. Für das Derby gegen den SVA Palzing aber – das dürfte klar sein – gelten eigene Gesetze. Das bis dato letzte Kreisliga-Duell gewann der TSV übrigens in Palzing. (Matthias Spanrad)