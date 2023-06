„Besser kann man sich es nicht wünschen“: Perfekter Auftakt für BFV-Auswahl

Dreifach-Torschütze Julian Kania. © Fabian Frühwirth/BFV

Die Auswahl des Bayerischen Fußballverbandes startet mit einem überzeugenden 5:0-Sieg in den UEFA Regions‘ Cup in Spanien.

München – Doppelt und dreifach getroffen die Auswahl des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV): Beim Finalturnier um den UEFA Regions’ Cup in Spanien siegte das BFV-Team mit dem in der 70. Minute eingewechselten Rufus Roth vom FC Ismaning sowie einem Trio des FC Deisenhofen (Enrico Caruso, Martin Mayer, Nikolaos Gkasimpagiazov) zum Auftakt 5:0 (2:0) gegen Bosnien-Herzegowina.

Die Treffer bei der Europameisterschaft der Amateure erzielten Julian Kania vom TSV Schwaben Augsburg mit einem Dreier-Pack (27./Foulelfmeter, 33., 73.) sowie der für Kania eingewechselte Jannis Sauer vom TSV Kornburg, der in der Schlussphase doppelt traf (90., 90.+3).

„Besser kann man es sich nicht wünschen“, sagte BFV-Cheftrainer Engin Yanova nach der Partie im Regen von Ribadumia an der spanischen Atlantikküste. „Wir haben zu Beginn etwas gebraucht, aber wir haben mit Fortdauer der Partie all die Dinge angenommen, die wichtig sind. Wir waren hoch konzentriert und diszipliniert.“

Einen „Dosenöffner“ nannte BFV-Delegationsleiter Jürgen Faltenbacher die Szene in der 27. Minute, als Samir Talic mit seinem Foulspiel an Julian Kania dem schwedischen Referee Kristoffer Karlsson keine andere Wahl ließ, als auf den Punkt zu zeigen: Der Gefoulte trat selbst an und sorgte für die Führung. „Wir haben konsequent weitergemacht“, sagte der Torjäger. mm