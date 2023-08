Beetz beschert dem TSV Eching „extrem wichtige drei Punkte“ gegen den SV Waldeck-Obermenzing

Schoss den TSV Eching im Alleingang zum Sieg gegen Waldeck-Obermenzing: Philipp Beetz. © Gerd Beer

Der TSV Eching feiert dank des zweifachen Torschützen Philipp Beetz einen 2:1-Sieg gegen den SV Waldeck-Obermenzing und verschafft sich in der Bezirksliga Nord etwas Luft nach unten.

Eching – Der TSV Eching hat das Aufsteigerduell beim SV Waldeck-Obermenzing mit 2:1 gewonnen. Die Erleichterung über den ersten Bezirksliga-Erfolg seit dem Wiederaufstieg war riesig. Dass der Gegner etwas mehr Spielanteile hatte, störte Zebras-Coach Alexander Günther daher nicht: „Es geht um Ergebnisse. Die drei Punkte sind extrem wichtig.“

Philipp Beetz mit Sahnetag

Günther musste Florian Bittner ersetzen, einen seiner erfahrensten Spieler. Im Gegenzug kehrte Philipp Beetz ins Team zurück. Für Günther ein Eins-zu-Eins-Wechsel. Beetz erwischte einen Sahnetag, drückte dem Spiel seinen Stempel auf. In der 21. Minute nahm Beetz an der Strafraumkante Maß. Der Ball schlug im Kasten ein und die Zebras jubelten zum ersten Mal. Der SV Waldeck-Obermenzing war auf Kunstrasen aber nicht schlechter und hatte sogar mehr Spielanteile. Dass sich die Heimelf noch vor der Halbzeit zurückmeldete, war daher nicht unverdient. Der Ausgleichstreffer durch Marius Pfeil hatte ebenfalls Klasse (45.).

Nachdem die Echinger in der ersten Hälfte teils fahrig agiert hatten, traten sie nach dem Seitenwechsel strukturierter auf. Die Hausherren hatten zwar weiterhin mehr Spielanteile. Was die Qualität der Chancen anging, mussten sich die Zebras aber nicht verstecken. Und sie hatten einen Beetz mit heißem Fuß in ihren Reihen: Der Offensivmann legte sich den Ball 17 Meter vor dem Tor zum Freistoß zurecht und schlenzte den Ball genau in den Knick (63.). Eching führte und kam dem ersten Dreier seit dem Aufstieg immer näher.

„Ali hat uns in einer Szene im Spiel gehalten. Aber dafür steht er im Tor.“

Noch mussten die Gäste aber eine halbe Stunde überstehen. Obermenzing versuchte noch einmal alles, doch an Alessandro Kestler im Zebras-Kasten war kein Vorbeikommen. „Ali hat uns in einer Szene im Spiel gehalten“, sagte Günther. „Aber dafür steht er im Tor.“ Doch nicht nur Kestler spielte stark, die gesamte Mannschaft verteidigte gut – und verdiente sich so das Spielglück. „Wir haben uns das erarbeitet. Ich bin stolz auf die Jungs.“ Die Zebras holten fünf Punkte aus den vergangenen drei Partien. (Moritz Stalter)