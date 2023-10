Phönix Schleißheim kündigt nach Pleite gegen SV Istiklal mehrere Winterneuzugänge an

Von: Patrik Stäbler

Phönix-Spieler Sinisa Milenkovic setzt sich in dieser Szene gekonnt gegen zwei Spieler des SV ISTIKLAL München durch. Foto: Dieter Michalek © Dieter Michalek

Der FC Phönix Schleißheim hat am Sonntag gegen den SV Istiklal sein Heimspiel verloren. Der Rückstand auf die Spitze beträgt dadurch sechs Punkte.

Oberschleißheim – Erst bunt und dann bitter ist dieser Fußballnachmittag für den FC Phönix Schleißheim, der sich im Heimspiel gegen den SV Istiklal München „leider dem Gegner angepasst hat“, bedauert Karl-Heinz Lainer. Der Sportliche Leiter der Gastgeber meint damit zweierlei. Erstens rufen die favorisierten Phönix-Kicker beim 0:2 gegen das Kellerkind der Kreisklasse 2 aus München ihr spielerisches Potenzial nicht ab.

Zweitens – und das ist ein wichtiger Faktor, weshalb es am Ende eine Niederlage setzt – steht Oberschleißheim auch in Sachen Undiszipliniertheit dem Gegner in nichts nach. So holt sich Drazen Pejic bloß fünf Minuten, nachdem seine Elf in Überzahl gekommen ist, ebenfalls eine Rote Karte wegen Beleidigung an. Nur wenig später fällt das 0:1, das die Gastgeber auf die Verliererstraße bringt.

„Es war ein sehr emotionales Spiel, in dem es richtig zur Sache gegangen ist und das teilweise grenzwertig war.“

„Am Ende war die Niederlage verdient“, räumt Karl-Heinz Lainer ein. „Es war ein sehr emotionales Spiel, in dem es richtig zur Sache gegangen ist und das teilweise grenzwertig war. Wir haben uns davon leider aus dem Konzept bringen lassen.“

Dabei ist die Elf von Trainer Cem Bilge im ersten Durchgang näher dran an der Führung. Allein ein Tor will dem FC Phönix nicht gelingen, was auch an der Personalnot liegen mag. „Wir waren gerade mal zwölf Leute“, sagt Lainer mit Blick auf die verletzten Ufuk Yilmaz, Davide La Cioppa, Matija Orec und Kenan Obralic. Dazu fehlt in Florian Hoffmann auch der Toptorjäger der Vorjahre, der diese Saison wegen Knieproblemen noch gar nicht gespielt hat.

Phönix Schleißheim kassiert in der Nachspielzeit per Strafstoß den zweiten Treffer

Gerade einen Knipser wie ihn vermisst Schleißheim an diesem Tag schmerzlich. Und doch scheint sich die Partie nach der Pause zu Gunsten des Phönix zu entwickeln, der infolge einer Tätlichkeit eines Münchners ab der 59. Minute ein Mann mehr auf dem Feld ist.

Doch ehe sich dieser Vorteil wirklich auszahlen kann, verabschiedet sich auch Pejic vorzeitig, der nach einem Foul an ihm einige unschöne Worte fallen lässt. „Der ist eigentlich ein ganz Friedlicher“, sagt Lainer. „Aber das darf ihm nicht passieren.“ Im Duell zehn gegen zehn fällt kurz darauf das 0:1, und dabei bleibt es bis zur Nachspielzeit. In dieser wirft Schleißheim alles nach vorne und ist nach einem weiteren Platzverweis für Istiklal erneut in Überzahl. Doch statt dies zu nutzen, kassieren die Gastgeber mit dem Schlusspfiff ein weiteres Tor – per Elfmeter zum 0:2-Endstand.

„Vier Neuzugänge stehen schon fest, und vielleicht kommen noch zwei dazu.“

Durch die zweite Niederlage in Serie muss der FC Phönix den Kontakt zur Tabellenspitze in der Kreisklasse 2 abreißen lassen. Und dennoch zeigt sich Karl-Heinz Lainer nicht unzufrieden mit Tabellenplatz fünf, den der Club aktuell innehat. „Das ist genau die Region, in der wir diese Saison mitspielen wollten. Dass es für ganz vorne reichen könnte, hat keiner geglaubt.“

Für seiner Schleißheimer gehe es nun darum, die restlichen drei Spiele des Jahres gut über die Bühne zu bringen. Danach wartet die Winterpause, in der man personell nachlegen werde, kündigt Karl-Heinz Lainer an. „Vier Neuzugänge stehen schon fest, und vielleicht kommen noch zwei dazu. Die werden uns auch in der Breite weiterhelfen.“ (PATRIK STÄBLER)

FC Phönix Schleißheim - SV Istiklal München 0:2 (0:0) Phönix: Vukovic, Neuhaus, Focic, Alic (46. Ezaga), Metz, Hodzic (46. Lekic), Milenkovic, Müller, Pejic, Askar, Mihalj.

Tore: 0:1 Azemi (60.), 0:2 Aslan (90.+10; Foulelfmeter).

Rot: Karahan (59.), Pejic (64.), Azemi (90.+2).

Schiedsrichter: Sebastian Lange.

Zuschauer: 75.