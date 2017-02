Pipinsried: Sonderlob für rumänischen Neuzugang

Gut in Schwung gekommen ist der Fußball-Bayernligist FC Pipinsried. Am vergangenen Wochenende gelang der Mannschaft von FC-Trainer Fabian Hürzeler ein Doppelerfolg.

Zunächst besiegte der FCP in Gersthofen den Landesligisten FC Stätzling mit 3:1, kaum 20 Stunden später siegten Hürzeler & Co. gegen den Bezirksligisten aus Manching locker mit 5:1. Auffallend dabei war, dass sich der rumänische Neuzugang Daniel Barna bereits hervorragend ins Mannschaftsgefüge eingebracht hat. „Er ist wirklich ein ganz starker Spieler. Er kann nicht nur auf der linken Abwehrseite spielen, sondern auch in der Zentralen“, freut sich FCTeammanager Roman Plesche über den Transfercoup, den der Pipinsrieder Boss Konrad Höß eingefädelt hatte. Aber auch Josip Juricev ist gut in Schwung, er kämpft um einen Platz im Team, gemeinsam mit dem bisher angeschlagenen Neuzugang Simon Fischer.

„Ati Lushi ist im ersten Spiel gegen Unterföhring noch gesperrt, da ist natürlich der Kampf um den Platz im Sturmzentrum groß, aber das muss auch so sein“, freut sich Plesche. Zudem ist mit Stürmerstar Serge Yohoua ein starker Spieler wieder mit im Geschäft. Nach einer ewig langen Pause auf Grund eines Knorpelschadens im Knie will Yohoua nun wieder ins Geschehen eingreifen. „Er war bei seiner Familie an der Elfenbeinküste. Entsprechend motiviert ist er nun wieder dabei. Er wird uns mit Sicherheit weiterhelfen“, so der sportliche Leiter des FCP, Roman Plesche.

„Nicht vergessen sollten wir aber Emre Arik, der nach seinem Abenteuer bei Bodrumspor in der Türkei wieder den Weg zu uns gefunden hat. Ihm trauen wir ebenfalls einiges zu. Ich denke, wir sind sehr gut gerüstet“, ist sich Plesche sicher. Am morgigen Sonntag trifft der FC Pipinsried auf Türk Augsburg, der in der Landesliga Südwest eine gute Rolle spielt. Anpfiff ist in Niederscheyern (Kunstrasen an der Schrobenhausener Straße 24 in Pfaffenhofen) um 15 Uhr. Der FC Pipinsried startet am Samstag, 4. März, mit dem Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten FC Unterföhring in die Frühjahrsserie. Nur eine Woche später erwarten die Ilmtaler dann den Ligaprimus SV Pullach in der heimischen FCP-Arena. hae

Weitere Testspiele

FC Pipinsried Sonntag, 19. Februar: Pipinsried - FC Ehekirchen (in Gersthofen)

Samstag, 25. Februar: Pipinsried - TSV Aindling (in Gersthofen)

Sonntag, 26. Februar: Pipinsried - SV Türkgücü München (in München)

Quelle: fussball-vorort.de