Pleite gegen Kollbach: Kammerberg II zahlt Lehrgeld

Von: Bernd Heinzinger

Trainer Josef Schäffler: „Wir haben es Kollbach zu leicht gemacht.“ Foto: FuPa © SpVgg Kammerberg

Kein guter Tag für die Reserve der SpVgg Kammerberg. Beim 1. FC Kollbach geht das Team von Trainer Josef Schäffler mit 0:5 unter.

Ähnlich wie bei der Niederlage am Wochenende davor spielten die A-Klassen-Fußballer der SpVgg Kammerberg II in der ersten Hälfte gut mit. Aufgrund eines Leistungseinbruchs setzte es am Ende beim Tabellenführer 1. FC Kollbach aber doch eine hohe 0:5 (0:1)-Pleite. Trainer Josef Schäffler: „Mit der Leistung vor der Pause bin ich zufrieden. Danach haben wir aber vorne die falschen Entscheidungen getroffen und hinten den Gastgebern das Leben zu leicht gemacht.“

Sein Team zahle nach dem Aufstieg weiterhin Lehrgeld, gerade die vorderen Mannschaften würden individuelle Fehler gnadenlos ausnutzen. Das Ergebnis sei auch in dieser Höhe verdient. (Bernd Heinzinger)

Tore: 1:0 Constantin Stocker (32.), 2:0 Kjell Butzke (53.), 3:0 Matthäus Guttner (58.), 4:0/5:0 Matthias Regiert (60./89.).