Warngau ärgert Otterfing – Packungen für Rottach-Egern und Bayrischzell

Das grüne Bollwerk des SV Warngau machte Otterfings Offensive das Durchkommen schwer. Foto: Steffen Gerber © Steffen Gerber

Während sich Warngau und Otterfing überraschenderweise die Punkte teilen, gewinnen Deisenhofen III und Aying/Helfendorf in der Kreisklasse deutlich.

Landkreis – Mit einer Überraschung eröffnete der SV Warngau den elften Spieltag in der Kreisklasse 3. Die SV-Kicker kamen am heimischen Flugplatz gegen den TSV Otterfing zu einem 1:1-Remis. Das Spiel zwischen dem TuS Holzkirchen II und der DJK Darching war – wie berichtet – bereits vorzeitig auf 17. November verlegt worden. Der FC Rottach-Egern musste sich beim FC Deisenhofen III nach einer starken ersten Halbzeit am Ende doch klar mit 0:4 geschlagen geben. Auch der SV Bayrischzell blieb bei der 1:5-Niederlage in Aying ohne Punktgewinn.

„Da muss mehr kommen, wenn wir oben dabei bleiben wollen.“

Mit einem überraschenden 1:1-Unentschieden endete das Derby zwischen des SV Warngau und dem TSV Otterfing. „Warngau hat das gut gemacht, wir eher nicht. Wir waren nicht so bei der Sache, hatten zwar 75 Prozent Ballbesitz und drei Lattenschüsse, aber das Unentschieden geht in Ordnung“, sagt TSV-Abteilungsleiter Dominik Urban. „Da muss mehr kommen, wenn wir oben dabei bleiben wollen. Es waren zwei verlorene Punkte.“ Die arg dezimierten Hausherren verteidigten stark und gingen durch einen Elfmeter von Ben Stadler kurz vor der Halbzeit in Führung. Nach dem Seitenwechsel egalisierte Florian Bacher in der Schlussphase ebenfalls vom Punkt aus. Mann des Tages war bei den Hausherren A-Jugend-Keeper David Mariel, der bei seinem ersten Einsatz im Männerbereich eine überragende Leistung zeigte und den Punktgewinn der Hausherren festhielt. „Otterfing war das gesamte Spiel über spielbestimmend. Wir sind mit unserer Rumpftruppe gut gestanden, haben konsequent verteidigt und trotz der Unterzahl immer wieder gekontert“, lobt SV-Abteilungsleiter Simon Freutsmiedl. „Durch den sensationellen Einsatz, am Schluss mit neun Mann, haben wir uns den Punkt verdient.“

Tore: 1:0 B. Stadler (44./FE), 1:1 Bacher (84./FE). Gelb-Rot: Nguema (36./ Warngau). Zeitstrafe: Klaus (84./ Warngau).

Deisenhofen III zeigt Rottach-Egern die Grenzen auf

Nichts zu holen gab es für den FC Rottach-Egern bei der dritten Mannschaft des FC Deisenhofen. In der ersten Hälfte konnten die Kicker vom Birkenmoos den eigenen Kasten sauber halten, gerieten allerdings mit dem Pausenpfiff doch noch ins Hintertreffen. Zuvor hatten die Gäste bei einem Pfostenschuss von Tobias Schlichtner Pech. Nach dem Seitenwechsel legten die Münchner Vorstädter schnell den zweiten Treffer nach und machten durch zwei Tore in der Schlussphase den 4:0-Endstand perfekt. „Wir haben das Feld eng gemacht und defensiv bin ich vor allem mit der ersten Hälfte nicht unzufrieden. Gegen Deisenhofen kann man verlieren. Das Ergebnis geht in Ordnung, auf die Leistung können wir aufbauen“, sagt FC-Coach Bernhard Gruber.

Tore: 1:0 Huber (45.), 2:0 Finkbeiner (48.), 3:0 Petereit (75.), 4:0 Petereit (87.).

Die SG Aying/Helfendorf schießt Bayrischzell ab

Klar überlegen war die SG Aying/Helfendorf beim Heimspiel gegen den SV Bayrischzell in der ersten Halbzeit. Die 2:0-Pausenführung ging dementsprechend in Ordnung. „Die erste Halbzeit war grottenschlecht von uns. Nach der Pause sind wir gut rausgekommen und am Drücker“, berichtet SV-Trainer Gerry Wimmer. Der Lohn war der Anschlusstreffer, den Noah Schmidt nach einer Ecke erzielte. Dann liefen die Bayrischzeller in zwei Konter, und das Spiel war beim Stand von 4:1 entschieden. Wimmers Fazit: „Aying war die überlegene Mannschaft und hat verdient gewonnen.“ (Thomas Spiesl)

Tore: 1:0 Steinegger (8.), 2:0 Wohlschläger (19.), 2:1 Schmidt (55.), 3:1 Steinegger (62.), 4:1 Wohlschläger (69.), 5:1 Wohlschläger (75.).