Porträt der Woche: Haching-Keeper Korbinian Müller

SpVgg Unterhaching - Korbinian Müller steht mit beiden Beinen in zwei Welten: Als Regionalliga-Torwart bei der Spielvereinigung Unterhaching trainiert er wie ein Profi. Daneben studiert und arbeitet er 20 Stunden pro Woche. Eine Doppelbelastung – aber kein Problem für ihn.

Der berüchtigte Dresdner K-Block ist noch lauter – jetzt, wo der Heimsieg winkt: „Dynamo! Dynamo!“. Nachspielzeit. 1:0 führt Dresden gegen die Stuttgarter Kickers an diesem 1. November 2014. Die meisten der 23?501 Zuschauer freuen sich auf den Abpfiff. Korbinian Müller nicht. Der Kickers-Keeper setzt zum 100-Meter-Sprint an, einmal über den gesamten Platz. Als Torwart im falschen Strafraum macht er alles richtig: Müller ergrätscht eine Ecke – sie führt zur entscheidenden Chance, Stuttgarts Verteidiger Marc Stein trifft. Der K-Block verstummt. Müller feiert das späte Unentschieden wie einen Sieg – als Stammtorwart in der 3. Bundesliga.

Mit 14 wechselte Müller von Lenggries nach Haching

Bis er 14 war, spielte Müller für den Lenggrieser SC. Seit vergangenem Sommer ist er wieder daheim: bei der Spielvereinigung Unterhaching, zu der er 2005 als C-Jugendlicher kam und mit 20 das Drittliga-Tor hütete. Und nahe der Jachenau, wo seine Familie lebt. Mit der Freundin teil er sich in Bad Tölz eine Wohnung. Ein Rückzug also? Die Geschichte eines 26-Jährigen, der den berühmten Durchbruch im Profi-Fußball nicht geschafft hat? Sie wäre viel zu einfach und würde ihm nicht gerecht.

April 2017, ein Mittwochmittag am Unterhachinger Trainingsplatz: Nur ein älterer Herr schaut beim Schusstraining des aktuellen Tabellenführers der Regionalliga Bayern zu. Er hatte schon zu Bundesliga-Zeiten eine Dauerkarte im Hachinger Sportpark. „Die treffen das Tor einfach nicht mehr“, sagt er ungefragt. Was er von Ersatztorwart Korbinian Müller hält? „Er vertritt den Kiwi gut.“ Der „Kiwi“ heißt Stefan Marinovic, ist Nationaltorwart Neuseelands, Ozeanien-Meister und steht beim Confed-Cup heuer gegen Europameister Portugal im Tor. Weil Marinovic mit der Nationalmannschaft unterwegs war, durfte Müller zuletzt im Pokal gegen Burghausen (0:1), in Schweinfurt (1:2) und Illertissen (3:3) spielen.

Es kriselt in Haching. An diesem Mittag wird viel geschossen, Müller wirft sich im Zehn-Sekunden-Takt in den Dreck. Er pariert dutzende Bälle. Er applaudiert seinen Kollegen, wenn sie ihm einen reinhauen – und wenn sie meterweit über den Zaun ballern. Zum Vier-Augen-Gespräch nach dem Training schlägt Müller ein Café nahe des Sportparks vor. Bairische Begrüßung: „Gehma auf a Kaffätschal?“ Die kräftigen Oberarme und die breite Brust passen zu den klaren Aussagen, zu einem gereiften jungen Mann, der weiß, was er will: Fußball auf hohem Niveau spielen. Einerseits. Andererseits sagt er: „Du trainierst einmal, zweimal am Tag: Und was machst du dann? Du hängst rum. Das ist viel verschenkte Zeit.“ Worte, die man nicht von vielen Fußballprofis hören wird.

Seit Müller aus Stuttgart zurück ist, möchte er mehr mit seiner Zeit anfangen. Müller hat ein Duales Fernstudium in Fitness-Ökonomie begonnen. Alle zwei Monate muss er für ein paar Tage zur Hochschule nach Saarbrücken, zuhause lernen muss er wesentlich öfter. Dazu kommt ein 20-Stunden-Job in einem Münchner Personal-Training-Center. Müller hält nicht nur sich selbst, sondern auch andere fit. Die Verbindung aus Sportwissenschaft und BWL ist sein Ding, in der Fitnessbranche sieht er seine Zukunft.

„In der Gegenwart liegt der Fokus beim Fußball“, sagt Müller, der in der Woche schon mal auf sieben Trainingseinheiten kommt. Er steht mit beiden Beinen in zwei Welten. Ein Kraftakt: „Ich werde nicht bis 35 vierte Liga spielen“, sagt er.

Im Sommer könnte Müller wieder Stammtorwart sein

Die Regionalliga ist undankbar. Zeitaufwand und Trainingsbelastung bewegen sich auf Profi-Niveau, die Gehälter nicht. Die Frage, wie es ohne Stollenschuhe weitergeht, schwillt mit zunehmendem Alter an. Müller ärgert sich über Kollegen, die an das Hinterher keinen Gedanken verschwenden.

Nur auf der Ersatzbank grübeln muss der Torwart nicht – immerhin sechsmal durfte er in der laufenden Spielzeit ran. Und zwei Szenarien sind durchaus möglich: Haching, aktuell mit zwölf Punkten Vorsprung Erster, schafft den Aufstieg in der Relegation, und Marinovic wechselt den Verein. Schon im Sommer könnte Müller wieder Drittliga-Stammtorwart sein – wie bei den Stuttgarter Kickers, mit denen er die großen Stadien in Bielefeld, Rostock oder Duisburg kennenlernte. 2015 schnupperte er sogar an der 2. Liga. Nur zwei Punkte fehlten am Ende zum Relegationsplatz. „Ich bin wahnsinnig froh, dass ich diese zwei Jahre Erfahrung in so einem professionellen Umfeld mitgenommen habe“, sagt Müller.

Die zweite Saison in Stuttgart war eine Katastrophe – Abstieg inklusive. Müller bekam einen neuen Torwarttrainer und zwei Konkurrenten dazu, pendelte zwischen Tribüne, Bank und Rasen. Ganz verstanden hat er nicht, warum man ihm nach der soliden Einstandssaison nicht vertraute.

Müller ist kein Schreihals-Torhüter, der die Verteidiger zusammenstaucht. Auch daneben konzentriert er sich auf Taten, statt intern oder über die Medien einen Stammplatz zu fordern. „Das würde ich selbst nicht wollen“, sagt er. Hachings Trainer Claus Schromm will, dass der komplette Kader bereit ist, wenn es in der Relegation um den Aufstieg geht. Zum Saisonende winkt Spielpraxis für alle, auch für den Ersatzkeeper.

Und danach? Mit einem Auge schielt Müller im Sommer schon zum Confed-Cup, wo sich Konkurrent Marinovic für höhere Ligen empfehlen kann. In der Winterpause hielt sich der Neuseeländer beim englischen Zweitligisten Wolverhampton Wanderers fit. „Ich gehe davon aus, dass er nach der Saison wechselt. Aber das muss nichts heißen.“ Kann es aber.

Korbinian Müller wirft sich weiterhin in Unterhaching in den Dreck. Dort, wo er schon mit der U?16 Bayernligameister geworden ist. Dort, wo ihn Mama und Papa als Jugendlicher ablieferten. Drei- bis viermal die Woche. Aus der Jachenau. 74 Kilometer einfach.

