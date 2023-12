Traum von der Premier League: Konstantin Heide schmiedet nach WM-Sieg große Zukunftspläne

Von: Louisa Genthe

Hachings Nachwuchstorhüter Heide hat nach dem WM-Sieg große Pläne. © IMAGO/MIS

Anfang Dezember gelang der U17 der deutschen Nationalmannschaft gegen Frankreich der WM-Sieg. Besonders beweisen konnte sich dabei Hachings Torhüter Heide.

München – Am 2. Dezember schrieb die deutsche U17-Nationalmannschaft Geschichte. Im Finale in Indonesien krönten sich die Youngsters gegen Frankreich zum Weltmeister. Nach spannenden 90 Minuten konnte aus dieser Partie keine Mannschaft als Gewinner hervorgehen. Im Elfmeterschießen gelang es dann der deutschen Truppe der große Coup. Zum ersten Mal überhaupt ging der Titel des U17-Weltmeisters nach Deutschland.

Ganz besonders glänzte nach dieser Mannschaftsleistung der Torhüter Konstantin Heide von der SpVgg Unterhaching. Im Elfmeterschießen entschärfte er zwei Schüsse der Grande Nation und wurde zum Held, wie schon im Halbfinale gegen Argentinien. Auch dort kam es nach den regulären 90 Minuten zum Elfmeterschießen, in welchem Heide seiner Mannschaft durch zwei Paraden zum Einzug ins Endspiel verhalf.

Eigentlich reiste Konstantin Heide als Nummer Zwei zur Weltmeisterschaft an

Anfangs war nicht vorgesehen, dass Heide in diesem Turnier am Ende zwischen den deutschen Pfosten steht. Der 17-Jährige reiste als Nummer Zwei hinter Max Schmitt vom FC Bayern München nach Indonesien. Als dieser dann erkrankte, sprang Heide in die Bresche.

Hoffnung, dass er in Indonesien zum Einsatz kam, hatte der junge Torhüter die ganze Zeit. „Wir hatten schon auch das Gefühl, dass ich eventuell spielen könnte. Man versucht so viel wie möglich zu unterstützen und hofft natürlich, dass man auch mal ran darf“, verriet Heide am Sonntagabend beim Blickpunkt Sport.

„Am liebsten würde ich natürlich ganz oben ankommen und dann Champions League spielen. Bundesliga oder Premier League sind schon mein Ziel.“

Heide steht zwar noch in den Startlöchern seiner Karriere, träumt aber schon vom nächsten ganz großen Meilensteinen. „Natürlich will ich so weit kommen, wie es geht. Am liebsten würde ich natürlich ganz oben ankommen und dann Champions League spielen. Bundesliga oder Premier League sind schon mein Ziel. Mal schauen, wie weit ich dann komme“, so Heide. (Louisa Genthe)