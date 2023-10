„Finde die Aktion einfach klasse“ – Profi-Referee Nouhoum coacht Nachwuchs-Schiri

Von: Dieter Metzler

In der Halbzeit und nach dem Spiel gab Pate Assad Nouhoum Tipps an seinen Schützling Janik Fabian. Foto: BFV © BFV

Der ehemalige Spieler des SC Oberweikertshofen Assad Nouhoum ist Schiedsrichter in der 3. Liga und gibt seine Erfahrungen an den Nachwuchs weiter.

Landkreis – Von den Profis lernen – das ist die Idee hinter der vom Deutschen Fußballbund (DFB) ins Leben gerufenen Aktion „DFB-Referees von der 3. bis 1. Bundesliga übernehmen eine Patenschaft von Schiri-Neulingen“. Ziel ist es, die Jung-Schiedsrichter durch eine professionelle Betreuung bei der Stange zu halten. Einer der Profi-Paten ist im Landkreis aktiv: Oberweikertshofens Assad Nouhoum.

„Wir haben bei den Nachwuchs-Schiedsrichtern selten jemanden, der sich so intensiv engagiert.“

Der Drittliga-Referee begleitete am vergangenen Samstag als Pate den Schiri-Neuling Janik Fabian vom FSV Aufkirchen anlässlich eines Punktspiels einer U13-Jugendmannschaft in Günzlhofen. Der 14-jährige Janik Fabian hat erst heuer im Februar die Schiri-Prüfung abgelegt, seitdem aber bereits 25 Jugendspiele geleitet. „Janik hat sich das verdient“, lobte Obmann Christian Erdle den eifrigen Jung-Referee. „Wir haben bei den Nachwuchs-Schiedsrichtern selten jemanden, der sich so intensiv engagiert und Spiele übernimmt.“ Als Dank und Anerkennung für seinen Einsatz ermöglichte Obmann Erdle dem Nachwuchs-Referee diese Patenschaft mit Assad Nouhoum.

Der freute sich über die prominente Unterstützung. Doch auch sonst geht er in seiner Rolle als Unparteiischer voll auf. „Es macht mir Spaß, zu pfeifen“, erklärte der 14-Jährige. „Mein Ziel ist es, auf dem Platz vor allem für Gerechtigkeit zu sorgen.“

„Für mich war das seinerzeit interessant, einmal die andere Perspektive zu erleben.“

Für Drittliga-Referee Nouhoum, der am vergangenen Wochenende ausnahmsweise mal keinen Einsatz als DFB-Schiedsrichter hatte, war es selbstverständlich die Aktion zu unterstützen. „Ich finde die Aktion einfach klasse“, sagte der bisher erfolgreichste Unparteiische in der Geschichte der Schiri-Gruppe Ammersee/Fürstenfeldbruck. „Ich kann so meine Erfahrungen direkt an den jungen Schiri-Kollegen weitergeben. Das ist mir sehr wichtig, schließlich habe ich das auch selbst erlebt“, erinnert sich Nouhoum an seinen Karrierebeginn zurück.

„Für mich war das seinerzeit interessant, einmal die andere Perspektive zu erleben, nachdem ich zuvor ja als Spieler jahrelang aktiv war“, berichtete der ehemalige Landesliga-Kicker des SC Oberweikertshofen. „Da waren die Neugier und die Begeisterung schon von Anfang an da.“

Nouhoum lädt den Nachwuchs-Schiedsrichter zu einem seiner Spiele ein

Am Spielfeldrand beobachtete Nouhoum den jungen Fabian bei der Spielleitung und machte sich Notizen. In der Halbzeit und danach erklärte der Profi-Schiri dem 14-Jährigen die einzelnen Szenen und gab ihm Tipps, wie sich knifflige Situationen am besten lösen lassen. Bei der einen Spielbeobachtung soll es nicht bleiben, versprach Nouhoum. „Wir werden weiter in Kontakt bleiben. Ich werde Janik weiter als Pate begleiten, um ihn zu unterstützen und zu fördern.“

Verbunden damit hat Nouhoum auch eine Einladung zu einem Regionalliga- oder Drittligaspiel, um auch den Paten mal live zu erleben. Zum Ende der Aktion am vergangenen Samstag erhielt Janik Fabian ein Original DFB-Schiedsrichtertrikot von Nouhoum geschenkt. „Das kommt in eine Vitrine“, freute sich Fabian. (Dieter Metzler)

An die Pfeife!

Der nächste Neulingskurs der Schiri-Gruppe findet vom 17. Januar bis 2. Februar 2024 statt. Anmeldungen per Mail an Christian Erdle chr.erdle@gmail.com.