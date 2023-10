Puch holt vier Punkte in drei Tagen – Puchheim siegt im Ost-Derby

Von: Stephanie Hartl

Teilen

Hart umkämpft war die Partie der Pucher gegen Schöngeising. Am Ende wurden die Punkte geteilt. Foto: weber © weber

Während der SV Puch in der B-Klasse am vergangenen Wochenende zweimal im Einsatz war, gewann der FC Puchheim knapp gegen Gröbenzell.

Landkreis – Gleich zwei Spiele hatte der SV Puch innerhalb von drei Tagen zu absolvieren. Bilanz: ein Sieg bei der Abendpartie am Freitag und ein Remis dann am gestrigen Sonntag.

B-Klasse 1: Puch mit Sieg und Remis am Freitag und Sonntag

FC Landsberied II - SV Puch 2:3 (0:1) – Der Gastgeber und Tabellenzweite konnte mit breiter Brust in die Partie gegen die Pucher Gäste gehen, schließlich verfügt die FCL-Reserve über eine starke Offensive. Den ersten Treffer der Partie durften jedoch die Pucher bejubeln, als Nick Lachenschmid einschob (15.). Mit diesem Zwischenstand ging es dann auch in die Kabine. Gleich nach der Pause hatte Landsberied jedoch die passende Antwort auf den Rückstand parat. Niklas Kobsa gleich für die Hausherren aus (47.). Ninel Serban brachte eine Minute später die Pucher wieder nach vorne (48.). FCL-Spielertrainer Michael Miklosch egalisierte kurz darauf zum 2:2 (58.). In der Schlussphase glücktze dann den Puchern erneut ein Treffer, als Nikola Kljajic einnetzte (68.) und dem SV Puch den knappen Sieg holte.

SV Puch - SC Schöngeising II 2:2 (2:2) – Zwei Tage später hatten die Pucher die Reserve aus Schöngeising zu Gast. Diesmal ging es für die Truppe von Trainer Marco Errichetti nicht ganz so glücklich aus. Die Gäste markierten den ersten Treffer durch Mohamad Marroush (7.). Angelo Filipovic glich aus (15.). David Grundei wiederum brachte den SCS in Front (32.). Kai Fuhrmann versenkte den Elfmeter zum 2:2 (37.). Florian Ahmetaj vom SCS sah noch Gelb-Rot (43.), doch Puch gelang auch in Überzahl nicht mehr der Treffer zum Sieg.

B-Klasse 2: Sieben-Tore-Spektakel in Gröbenzell

GW Gröbenzell - FC Puchheim II 3:4 (3:0) – Der Tabellenführer ist ins Straucheln gekommen. Zuhause setzte es für die Grün-Weißen eine unerwartete Niederlage. Dabei hatte es lange Zeit nach einem lockeren Sieg für den Spitzenreiter der Liga ausgesehen. In der ersten Halbzeit markierte Gröbenzell gewohnt offensiv drei Tore. Thomas Gruber hatte zum 1:0 eingenetzt (9.). Sebastian Jurksch erhöhte auf 2:0 (24. und kurz vor dem Pausenpfiff gelang Radu Bacila der Treffer zum 3:0 (43.). Der Sieg schien für die Grün-Weißen schon in trockenen Tüchern, doch nach der Pause drehten die Gäste die Partie. Maximilian Sollinger erzielte den Anschlusstreffer (55.). Xaver Sedlmaier erzielte das 2:3 (60.).

Die beiden letzten Treffer gehörten erneut Sollinger, der den Ausgleich zum 3:3 bejubeln durfte (66.) und in der Schlussphase noch den Treffer zum 4:3-Sieg (90.). (Stephanie Hartl)