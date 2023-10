Puchheims Frauen drehen erst nach Weckruf auf – Gröbenzell rettet einen Punkt beim SC Eibsee

Von: Dieter Metzler

Steuerte gegen Untermenzing einen Doppelpack bei: Alina Serter vom FC Puchheim. © FC Puchheim

Während der FC Puchheim in der Bezirksliga noch deutlich gegen Untermenzing gewinnt, sind die Teams in der Kreisliga ebenfalls in Torlaune.

Landkreis – Vier Spektakel und ein Geduldsspiel: Während Adelshofens Frauen mit nur einem einzigen Tor ihre Begegnung gewannen, fielen in den übrigen Partien der Landkreis-Frauen jeweils mindestens fünf Treffer.

Bezirksliga: Puchheim schenkt Untermenzing fünf Tore ein

SV Untermenzing - FC Puchheim 1:5 (1:1) – Vormittagsspiele liegen seinem Team nicht, meinte Puchheims Trainer Sascha Widemann. Der 0:1-Rückstand durch Untermenzings Sandrine Tausche sei quasi ein Weckruf gewesen. Dann waren aber Joline Krumme mit drei und Aline Serter mit zwei Toren hellwach und sorgten für einen ungefährdeten Auswärtssieg. Widemann lobte aber auch Torhüterin Anna Brack, die erst ihre Elf vor einem erneuten Rückstand bewahrte, später verletzt ausscheiden und durch eine Feldspielerin ersetzt werden musste.

Kreisliga: Bad Tölz schlägt Überacker, kein Sieger beim SC Eibsee

RW Überacker II - SG Bad Tölz 2:3 (2:1) – Weiter auf den ersten Sieg muss der Aufsteiger aus Überacker warten. „Wir haben gut mitgehalten und auch lange Zeit geführt“, berichtete Trainer Maxi Libal. Doch derzeit klebe seinem Team das Pech an den Füßen. Die zweimalige Führung, zunächst durch Andrea Drexl und dann durch Maria Libal, egalisierten die Gäste jeweils durch zwei direkte Freistoß-Treffer. In der Schlussminute kassierte die RW-Elf zu allem Unglück auch noch das 2:3. „Wir machen vorne einfach unsere Tore nicht“, haderte der RW-Trainer. Zwei Mal hatten die Rot-Weißen aber auch Glück, als die Gäste nur das Aluminium trafen.

SC Eibsee - SC Gröbenzell 3:3 (2:1) – Der SCG begann vielversprechend und ging durch Lena Baierlipp in Führung (5.). Grainau drehte mit zwei Toren durch Maresa Fischer und Magdalena Mangold jedoch den Spieß um. Liliane Raths gelang das 2:2, doch erneut geriet Gröbenzell durch Johanna Raßbichler in Rückstand. Zehn Minuten vor Schluss rettete Elena Vogg mit dem 3:3 Gröbenzell zumindest einen Punkt.

Kreisklasse: Siege für Baiernrain und Adelshofen

SV Baiernrain - SG Aich/Aufkirchen/Wildenroth 4:2 (1:0) – Stinksauer war SG-Trainer Georg Sigl auf den Unparteiischen, der mit seinen Entscheidungen den Ausgang des Spiels maßgeblich beeinflusst habe. So hätte nach einem Foul an Lisa Schmölzl die Baiernrainer Spielerin mit Rot vom Platz fliegen und es hätte Elfmeter geben müssen. Doch die Pfeife blieb stumm. Die beste Chance zum 1:1 vergab Antonia Nuscheler, als sie einen Handelfmeter verschoss. Nach dem 2:0 von Anna Schilcher gelang Sydney Throm das 1:2. Doch Baiernrain kam postwendend zum 3:1 durch Annemarie Eichner. Zwar konnte Schmölzl nochmals per Strafstoß verkürzen. Doch ein Eigentor besiegele die 2:4-Niederlage.

SG Eglfing - SV Adelshofen 0:1 (0:1) – Für die von Michael Griebel trainierten Adelshofenerinnen war es der zweite Saisonsieg. Der einzige Treffer des Spiels fiel, als Lucia Rösler einen Pass der gegnerischen Torfrau abfing und den Ball ins leere Tor einschob.

A-Klasse: Unterpfaffenhofen punktet dreifach gegen Landsberg

SC Unterpfaffenhofen - SG Landsberg 4:2 (2:2) – Kein schönes, aber ein sehr kampfbetontes Spiel lieferten die Upfer Madl ab und sicherten sich den zweiten Saison-Dreier. Nach der Führung durch Chiara Schröder (8.) drehten die Gäste durch zwei Tore von Charlotte Fouquet die Partie. Jacqueline Behr konnte aber noch vor der Pause noch ausgleichen. Kurz nach dem Wiederanpfiff war erneut Schröder zur Stelle und brachte den SCU zurück auf Kurs, ehe Marie Seeholzer das 4:2 markierte. (Dieter Metzler)