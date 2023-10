„Für ihn erfolgreich sein“ – Raisting spielt zum Gedenken an seinen verstorbenen Abteilungsleiter

Von: Christian Heinrich

Der Fußball ist Nebensache: Der SV Raisting trauert um seinen ehemaligen Abteilungsleiter Markus Hutter. © Oliver Rabuser

Raisting trifft in der Bezirksliga auf die DJK München Pasing. Der SV-Trainer hofft, „dass sich jeder hundertprozentig auf Fußball einstellen kann“.

Raisting – Es ist keine einfache Situation für Johannes Franz und seine Mannschaft. Noch immer merkt man dem Trainer des SV Raisting an, wie nah ihm der Tod von Markus Hutter geht. „Das Geschehen ist noch nicht so lange her, dass jeder schon den Kopf frei hat“, spricht der Coach für alle im Sportverein, die nach wie vor von den Ereignissen erschüttert sind.

„Es wäre wohl in seinem Sinne gewesen, dass es weitergeht.“

Am vergangenen Wochenende baten die Raistinger um die Verlegung des Auswärtsspiels bei der SpVgg 1906 Haidhausen. An diesem Sonntag (14 Uhr) greifen sie, zu Hause gegen die DJK Pasing, wieder ins Geschehen ein, obwohl viele Kicker das plötzliche Ableben des Abteilungsleiters noch immer sehr bewegt. „Ich hoffe, dass sich jeder hundertprozentig auf Fußball einstellen kann“, erwartet Franz, dass sich seine Spieler wenigstens für 90 Minuten auf ihren Lieblingszeitvertreib konzentrieren können.

Der Übungsleiter hat sich in den vergangenen Tagen den Kopf zerbrochen, wie er den Todesfall im Sinne der Mannschaft deuten soll. Irgendwann kam ihm der Gedanke, dass es in dieser Lage vor allem darum geht, was Hutter wohl dem Team für die nächsten Wochen mitgegeben hätte. „Es wäre wohl in seinem Sinne gewesen, dass es weitergeht“, ist Franz überzeugt. „Dass wir auch für ihn erfolgreich sind.“ Daran möchte sich der Trainer und seine Mannschaft aufrichten, wenn die nötige Zeit der Trauer vorüber ist.

Personalsorgen beim SV Raisting

Es ist einer von jenen Momenten, von denen es in dieser Saison schon mehrere gab. Fast jede Woche wird das Team durch zahlreiche Verletzungen mit neuen Herausforderungen konfrontiert, die es nur gemeinsam lösen kann. „Da wächst man wieder mehr zusammen gerade in schweren Zeiten“, hat Franz festgestellt. Andere Mannschaften wären unter den Schlägen vielleicht schon zerbrochen, dass Woche für Woche wichtige Stammspieler ausfallen. Auch gegen die Pasinger müssen die Raistinger ohne Vinzenz Wolf (Kniebeschwerden), Timmy Greif (Erkältung) und David Gretschmann (Rückenschmerzen) auskommen. Der Trainer nimmt den Verlust klaglos hin, weiß er doch, dass er sich auf seine Spieler verlasen kann. „Wir haben da eine glückliche Hand bei unseren Neuzugängen, dass sie sich nahtlos einfügen“, sagt er. Diese Mentalität ist mit dafür verantwortlich, dass sich die Raistinger auf Tabellenplatz drei der Bezirksliga Süd behaupten, obwohl sie bereits zwei Begegnungen weniger absolviert haben als das Führungsduo aus Wolfratshausen und Murnau. Bis die Partien nachgeholt sind, gilt es, den Kontakt nach oben nicht abreißen zu lassen. Allerdings bleiben die Aufgaben knifflig.

„Die haben ihre Punkte auch gegen gute Mannschaften geholt.“

Die DJK Pasing zählt zu jenen unberechenbaren Teams, die an guten Tagen jeden Gegner auseinander nehmen können. Obwohl diese besonderen Stunden in den vergangenen Wochen rar gesät waren, warnt Franz von dem Elften der Rangliste. „Die haben ihre Punkte auch gegen gute Mannschaften geholt.“ Vor allem am Anfang der Saison kassierte die DJK Pasing kräftig ab. Inzwischen laboriert sie aber an gravierenden defensiven Problemen, auch wenn sie auswärts mit zu den erfolgreichsten Teams der Liga zählt. „Es braucht am Sonntag schon eine sehr gute Leistung, um das Spiel zu gewinnen“, ist sich Franz sicher. Seine Mannschaft wird wie so oft wieder ihr Bestes geben und das nicht nur für den eigenen Verein und die Zuschauer auf dem Sportplatz, sondern auch für Markus Hutter, den sie mit ihrer Leistung ehren will. (Christian Heinrich)