Rasante Eichenrieder Talfahrt hält an – Moosen wartet weiter auf den ersten Dreier

Teilen

Der Anfang vom Ende: Der vierfache Moosburger Torschütze Mihai Raducanu (weiß) lässt dem Eichenrieder Torwart Taygun Yildiz keine Abwehrchance. Nedim Bagci und Maxi Kirmeyer (v. r.) können nicht mehr eingreifen. Foto: Rainer Lehmann © Rainer Lehmann

Während Eichenried in der Kreisliga die nächste Pleite einstecken muss, gehen Walpertskirchen und Kranzberg als Sieger vom Platz.

„Das vielleicht beste Spiel bisher.“

Manchmal braucht es ein reinigendes Gewitter. Und ein solches gab es am Donnerstagabend bei den Walpertskirchener Fußballern. Gar nicht einverstanden war Trainer Josef Heilmeier mit den letzten Spielen. Die Truppe raufte sich zusammen, schwor sich ein auf Freitagabend und fuhr einen überzeugenden Sieg ein. „Das vielleicht beste Spiel bisher“, jubelte der Coach. „Wir waren wirklich gut.“ Zunächst leisteten sich die Hausherren einen katastrophalen Ballverlust im Mittelfeld, sodass das Leder recht schnell bei Adrian Alexy landete, der zum 1:0 abschloss (15.). Kurz vor dem Pausenpfiff sorgten die Gäste binnen drei Minuten für klare Verhältnisse, erneut durch Alexy (43.) sowie durch Daniel Schuler (45.). Kurz Hoffnung keimte in Vötting nach dem Kopfball von Christian Pflügler zum 1:3 (58.) auf. Doch der WSV übernahm bald wieder das Kommando und stellte durch Alexy den alten Abstand wieder her (76.). Nur noch Ergebniskosmetik war das 2:4 durch Adrian Berlinghoff.

Moosinning II mit souveränem Auswärtssieg gegen Allershausen

„Das war ein super Auftritt meiner Mannschaft, wir waren ab der ersten Sekunde da“, freute sich Moosinnings Spielertrainer Manuel Gröber. Nach einem Pass von Gröber hatte Marco Esposito früh das 1:0 markiert (15.) und per Freistoß auf 2:0 erhöht (43.). Endgültig durch war das Ding schließlich knapp zehn Minuten nach dem Wechsel, als Stefan Erl recht freistehend einköpfte (54.). Zwar hoffte Allershausen kurzzeitig, als Dario Turkman auf 1:3 verkürzt hatte (77.), doch setzte Sebastian Michalak den Schlusspunkt zum 4:1 (90.). „Wir hätten heute auch höher gewinnen können“, lautete Gröbers Fazit.

Der SV Eichenried kassiert die nächste Klatsche

Am Tiefpunkt angelangt ist die Stimmung bei den Eichenriedern. Nach dem 1:7-Desaster von Kranzberg letzte Woche musste der SVE nun die nächste krachende Schlappe einstecken. „Unser größtes Problem ist aktuell, dass wir kein Selbstvertrauen haben“, begab sich Trainer David Müller auf die Suche nach Erklärungen. Karlo Rimac hatte Moosburg früh in Führung gebracht (9.). In der Folge versuchten die Gäste noch mitzuspielen, irgendwann aber brach die Gegenwehr. Zudem erwischte Mihai Raducanu einen absoluten Sahnetag, allein vier der weiteren Treffer gingen auf das Konto des Angreifers (41./48./64./67.). Den 6:0-Schlusspunkt setzte schließlich Benedikt Einhauser mit dem Schlusspfiff (90.). „Das 3:0 nach der Pause war der Nackenschlag“, meint Müller. „Danach war’s vorbei.“

„Natürlich hätten wir gern gewonnen.“

Beide Mannschaften ärgerten sich hinterher, mit nur einem Zähler dazustehen. „Natürlich hätten wir gern gewonnen“, berichtete FCL-Sprecher Dietmar Fischer, „und wer lange 3:1 führt, sollte das auch schaffen“. Und in der Tat, bis zur Schlussphase sah es so aus, als könnten die Lengdorfer das Duell für sich entscheiden. Nach einer Ecke köpfte Mateo Kern zwar das das 1:0 (25.), doch Lengdorf egalisierte noch vor dem Pausenpfiff: Nach einem Foul von Felix Schäfer gab es Strafstoß, Martin Lechner verwandelte sicher (39.). „Nach der Pause waren wir leider wie ausgewechselt“, kritisierte FCA-Trainer Alfons Deutinger. Lengdorfs Tobias Lechner spritzte in einen verunglückten Rückpass und schloss zum 2:1 ab (67.), und Florian Thieme traf zum 3:1 (71.). Doch dann wendete sich das Blatt, auch weil Lengdorfs Martin Rott nach wiederholtem Foulspiel frühzeitig vom Platz musste. Erst schloss Andreas Hohlenburger eine feine Kombination im Strafraum zum 2:3 ab (81.), dann traf Leon Kern mit einem abgefälschten Hammer aus 25 Metern zum 3:3 (85.). „Wir waren nicht clever genug, der Platzverweis war zudem einer der Knackpunkte“, resümierte Fischer weiter.

Kirchasch gewinnt in Palzing

Einen ganz wichtigen Dreier im Abstiegskampf konnte Kirchasch einfahren. Insbesondere im ersten Durchgang waren die Hausherren zwar das bessere Team, vergaben durch die Bank aber leichtfertig gute Möglichkeiten, sodass zur Pause ein eher schmeichelhaftes 0:0 für den KSC stand. Das änderte sich nach dem Seitenwechsel, denn Kirchasch ging aus dem Nichts durch Johannes Westermaier in Führung (64.). Ein Standard brachte das 2:0, als Richard Hehenberger eine Freistoßflanke einköpfte (73.). Palzing lief zwar an, mehr als das 1:2 durch einen Abstauber von Simon Emmersberger (90.+4) war aber nicht mehr drin.

Spielertrainer Hammerl schießt Kranzberg zum Sieg gegen Moosen

Einfach keinen Schritt nach vorne machen können aktuell die Moosener, die weiterhin auf den ersten Dreier warten und nun knapp und völlig unglücklich in Kranzberg verloren. „Eigentlich war das heute ein typisches 0:0-Spiel, ein Punkt wäre drin gewesen für uns“, war Sprecher Manfred Slawny hinterher doch etwas geknickt. Im ersten Durchgang hatten die Kranzberger zudem Glück, dass Moosen zwei aussichtsreiche Möglichkeiten nicht zu verwerten wusste. Einmal vergab Andreas Forsthuber völlig freistehend, und dann hatte auch Trainer Maxi Bauer das 1:0 auf dem Schlappen, konnte jedoch bedrängt nicht abschließen. Nach dem Wechsel wurden dann aber die Hausherren stärker, ohne aber offensiv allzu dominant aufzutreten, sodass viele sich schon mit dem Remis abgefunden hatten. Dann aber kam Spielertrainer Dennis Hammerl, der eine Ecke von links gnadenlos unter die Querlatte köpfte und den Seinen so Saisonsieg Nummer vier sicherte (85.). (Matthias Spanrad)