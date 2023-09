FC Real Kreuth mit Schützenfest im ersten Punktspiel - Otterfing unterliegt der SpVgg Attenkirchen

Otterfings Coach Roland Trömer unzufrieden mit dem Saisonstart. © THOMAS PLETTENBERG

So kann man in die Saison starten: Real Kreuth feiert einen 7:1-Kantersieg. Otterfing geht währenddessen in der Bezirksliga als Verlierer vom Platz.

Otterfing/Kreuth – Einen Sieg und eine Niederlage gab es für die beiden Frauen-Teams aus dem Landkreis. Der TSV Otterfing unterlag, die Kreutherinnen feierten im ersten Punktspiel in der noch jungen Geschichte einen Sieg.

„Es gab nur zwei oder drei Lichtblicke.“

„Es war kein gutes Spiel von uns, es gab nur zwei oder drei Lichtblicke. Unsere Torfrau Uli Giesa hat überragend gehalten, sonst wäre das Ergebnis deutlich höher ausgefallen“, berichtet TSV-Trainer Roland Trömer nach der Niederlage gegen die SpVgg Attenkirchen. Bei strömendem Regen kamen die Gastgeberinnen in der Anfangsphase gut ins Spiel und setzten die Gäste früh unter Druck. Nach einer Viertelstunde verlor man aber den Faden und Attenkirchen übernahm die Regie. Zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt kurz vor der Pause fiel das 0:1. Zuvor hatten die Gastgeberinnen zwei gute Möglichkeiten liegen gelassen. „Der Regen kann keine Ausrede sein, denn Attenkirchen musste mit denselben Bedingungen zurechtkommen“, sagte Trömer. Auch nach dem Seitenwechsel fanden die TSV-Spielerinnen nicht ins Spiel, kamen nicht in die Zweikämpfe und agierten laut ihrem Coach „zu lasch“. So machten die Gäste in der Schlussphase mit dem Treffer zum 0:2 den Sack zu. „Vom Spielverlauf her war das Ergebnis berechtigt. Wir müssen uns in den nächsten Spielen steigern“, resümierte Trömer.

Tore: 0:1 Festner (44.), 0:2 Kiermeier (84.).

Auftakt nach Maß: Der FC Real Kreuth zerlegt den TSV Königsdorf

Eine klare Sache war das Duell zwischen dem FC Real Kreuth und dem TSV Königsdorf. Bis zur Pause stand es nach einem Treffer von Fidels von Preysing 1:0. Nach dem Seitenwechsel drehten die Kreutherinnen richtig auf und legten sechs Tore nach. Luca Liccati (2), Anabell Schöl und Lucie Hörth waren erfolgreich. Hinzu kamen zwei Eigentore der Gäste. Am Ende stand ein ungefährdeter und in dieser Höhe verdienter 7:1-Sieg. „Es war ein gelungener Saisonstart“, berichtete FC-Trainer Peter Öttl. „Die Mannschaft hat spielerisch eine sehr gute Leistung gezeigt und sich gegen dezimierte Königsdorferinnen gute Chancen herausgespielt. Hinten sind wir sicher gestanden.“ (Thomas Spiesl)

Tore: 1:0 von Preysing (14.), 2:0 Liccati (55.), 3:0 Schöll (56.), 4:0 Eigentor (57.), 4:1 Tremmel (58.), 5:1 Hörth (59.), 6:1 Eigentor (79.), 7:1 Liccati (87.).