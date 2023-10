„Das war ein klares Foul“ – Strittige Referee-Entscheidung besiegelt Überackers nächste Niederlage

Von: Dieter Metzler

Teilen

Ein Duell auf Augenhöhe lieferten sich lange Zeit RW Überacker (in Weiß) und der SV Thenried. Foto: Dieter Metzler © Dieter Metzler

Fünfte Saisonniederlage: Die Frauen von Aufsteiger RW Überacker müssen sich in der Landesliga gegen Thenried knapp mit 1:2 geschlagen geben.

Überacker – Mit 1:2 haben Überackers Frauen gegen den SV Thenried verloren. Damit wächst der Abstand zum gesicherten Tabellenmittelfeld der Landesliga.

RW Überacker verpasst die Führung gegen Thenried

Hinten sicher stehen und mit schnellen Vorstößen für Entlastung sorgen – in Anbetracht der Personalmisere war das die taktische Marschroute, die Überackers Cheftrainer Andreas Fasching seiner Elf mitgegeben hatte. 45 Minuten lang klappte das hervorragend. In der ersten Halbzeit gab es keine echte Torchance für die Gäste – aber auch nicht für die Rot-Weißen. „Wir haben Thenried das Mittelfeld überlassen und griffen sie erst ab der Mittellinie an“, so Fasching.

Die zweite Halbzeit dauerte allerdings keine vier Minuten, da erzielten die Niederbayerinnen dann doch den Führungstreffer. Mit einem Weitschuss überwand Lucca Stadler RW-Torhüterin Isabella Gimmy. Doch schon wenige Minuten später probierte es die eingewechselte Maria Libal ebenfalls mit einem Weitschuss und traf zum umjubelten 1:1-Ausgleich. Jetzt konnte sich Überacker ein wenig aus der Umklammerung befreien. In dieser Phase hatte Sunniva Schiller gar das 2:1 auf dem Fuß. Doch der Abschluss misslang.

„Wenn man überlegt, wie wir heute antraten, war das eine Top-Leistung.“

Stattdessen markierte Christina Heigl das 2:1 für Thenried. Ein Tor, das so niemals hätte zählen dürfen, monierte Fasching: „Das war ein klares Foul an unserer Torhüterin, die beide Hände am Ball hat. Ein eindeutiger Regelverstoß.“ Dennoch wäre für Überacker noch ein Remis drin gewesen. Doch Thenrieds Torhüterin konnte den Ball von Sabrina Betz gerade noch über die Querstange lenken. „Wenn man überlegt, wie wir heute antraten, war das eine Top-Leistung“, lobte Fasching. „Auch wenn Thenried zweifellos mehr vom Spiel hatte.“ (Dieter Metzler)