1. FC Schweinfurt gegen Türkgücü München LIVE: Baut Kayabunar-Elf ihre Siegesserie aus?

Von: Michael Zbytek

Türkgücü München hat heute wieder eine etwas längere Anreise: Es geht zum 1. FC Schweinfurt. © IMAGO/Sportfoto Zink / Wolfgang Zink

Türkgücü München klopft nach vier Siegen in Serie ganz oben in der Tabelle an. Am Samstag gastieren die Münchner in Schweinfurt. Wir berichten im Live-Ticker.

Regionalliga Bayern, 11. Spieltag: 1. FC Schweinfurt - Türkgücü München

Türkgücü München ist nach vier Siegen in Serie Tabellenvierter. Schweinfurt ist Sechster.

Anpfiff ist um 14:00 Uhr im Sachs-Stadion. Wir berichten im Live-Ticker.

Schweinfurt/München – Bei Türkgücü München läuft es derzeit: In den letzten vier Spielen fuhr die Mannschaft von Trainer Alper Kayabunar die volle Punkteausbeute ein und steht mit 22 Zählern aktuell auf dem vierten Tabellenplatz. Am letzten Spieltag besiegten die Münchner den SV Wacker Burghausen deutlich mit 3:0. Den Schwung werden sie heute nach Unterfranken mitnehmen wollen.

Unterschätzen dürfen sie den kommenden Gegner aus Schweinfurt aber keinesfalls. Zwar verlor das Team von Marc Reitmaier zuletzt mit 1:4 gegen die Reserve des FC Bayern, in der Tabelle stehen die Hausherren aber nur zwei Plätze hinter Türkgücü. Dass die Schweinfurter auch mit den Top-Teams der Liga mithalten können, zeigten sie eindrucksvoll beim deutlichen 5:0-Erfolg über die DJK Vilzing.

1. FC Schweinfurt gegen Türkgücü München: Feiert Fadhel Morou sein Debüt?

Die Bilanz der letzten Duelle dominiert die Mannschaft aus Unterfranken. In insgesamt 13 Regionalligapartien gingen die Schweinfurter sechsmal als Sieger vom Platz, Türkgücü nur zweimal. Das Hinrundenspiel aus der Vorsaison entschied Türkgücü mit einem knappen 1:0 für sich, in der Rückrunde siegten die Schnüdel mit 3:0.

Bei der heutigen Begegnung könnte aufseiten der Münchner Fadhel Morou sein Debüt geben. Der 25-Jährige wurde erst am Donnerstag offiziell vorgestellt und spielte zuletzt für den österreichischen Zweitligisten SKN St. Pölten. „Er bringt sehr, sehr viel Tempo mit, was gerade für unser Spiel sehr gut ist“, lobte Kayabunar den Neuzugang. „Außerdem ist er flexibel einsetzbar, offensiv wie defensiv.“ Wie viele Punkte sammelt Türkgücü bei Morous möglichem Debüt? Wir berichten im Live-Ticker.