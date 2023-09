Der Familienbetrieb Hingerl strebt mit Türkgücü München nach oben: „Etwas Schöneres gibt es nicht“

Von: Robert M. Frank

Der Platzhirsch: Sascha Hingerl trägt bereits seit 2022 die Farben von Türkgücü München. © IMAGO/Sportfoto Zink / Melanie Zink

Mit Marco Hingerl hat Türkgücü München noch einmal den Kader hochkarätig verstärkt. Das kam am Wochenende Aufsteiger Eintracht Bamberg zu spüren.

München – Hingerl hoch drei: So heißt es seit kurzem bei Türkgücü. Zuletzt verpflichteten die Münchner Marco Hingerl (27) vom Drittliga-Aufsteiger SSV Ulm. Der defensive Mittelfeldspieler spielt somit fortan mit seinen beiden Brüdern Kevin (30) und Sascha (24) gemeinsam bei Türkgücü. Das Familientrio lief unter der Woche beim Pokalsieg gegen Buchbach (2:1) zusammen in der Startelf auf. Und in der Liga gegen Bamberg fehlte von den drei gebürtigen Münchnern lediglich der angeschlagene Kevin. Für den Neuzugang war der erste Auftritt mit seinen beiden Brüdern etwas Besonderes. „Es ist einfach ein schönes Gefühl, dass wir zusammen in unserer Heimat spielen“, freute sich Marco nach dem nie gefährdeten Kantersieg gegen Bamberg.

Einen großen Anteil an der Verpflichtung hatten die Brüder, die bereits seit einem Jahr bei Türkgücü München spielen. „Wir haben uns gesagt, dass es doch mal super wäre, alle in einer Mannschaft zu spielen. Etwas Schöneres gibt es nicht“, meinte Sascha.

Türkgücü München hat Tuchfühlung zur Tabellenspitze in der Regionalliga Bayern

Glücksgefühle erlebte die Mannschaft von Trainer Alper Kayabunar auch sportlich Gegen die abstiegsgefährdeten Oberfranken feierten die Münchner einen Kantersieg. Ein sehenswerter Distanzschuss von Ünal Tosun zum 1:0 (35.) eröffnete den Torreigen, Stefan Maderer per Abstauber nach einem Lattenkracher von Mario Crnicki (38.), Ishak Karaogul per Kopfball nach einer Ecke (70.) sowie Marco Hingerl aus 25 Metern (85.) untermauerten mit ihren Treffern eindrucksvoll den klaren Heimsieg für die aufstrebenden Münchner, die weiterhin Tuchfühlung zur Tabellenspitze haben.

„Die Art und Weise, wie die Mannschaft aufgetreten ist, hat mir gut gefallen. Wir wollten oben dranbleiben“, sagte Kayabunar. (ROBERT M. FRANK)