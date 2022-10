FC Augsburg II gegen Türkgücü München LIVE: Strauchelt der Absteiger beim nächsten Kellerkind?

Von: Alexander Nikel

Zuletzt konnte Türkgücü München zweimal in Folge nicht gewinnen. © Sven Leifer

Türkgücü München gastiert zum Auftakt des 19. Spieltags der Regionalliga Bayern beim FC Augsburg II. Anstoß ist um 19 Uhr. Wir berichten ausführlich im Live Ticker.

Der FC Augsburg II und Türkgücü München eröffnen den 19. Spieltag der Regionalliga Bayern.

Türkgücü München ist derzeit Fünfter, der FC Augsburg II Zwölfter.

Wir berichten im Live Ticker. Anstoß ist um 19 Uhr.

München - Für Türkgücü München kann es an diesem Wochenende in zwei Richtungen gehen. Mit einem Sieg am Freitagabend beim FC Augsburg II könnte sich der Drittliga-Absteiger weiter oben festsetzen, bei einer Niederlage und entsprechenden Ergebnissen auf den anderen Plätzen im Laufe des 19. Spieltags in der Regionalliga Bayern könnte die Mannschaft von Alper Kayabunar um vier Plätze abrutschen und müsste dann wieder genauer beim Abstiegskampf hinschauen.

Wir berichten von der Partie zwischen dem FC Augsburg II und Türkgücü München ausführlich im Live Ticker. Anstoß im Rosenaustadion ist um 19 Uhr.

Abgesehen von der Spitze ist in der Liga allerdings alles sehr eng zusammen. Denn obwohl Türkgücü München und Gegner FC Augsburg II sieben Plätze in der Tabelle trennen, sind es nur sechs Zähler. Der Absteiger kann seinen fünften Tabellenplatz festigen. Währenddessen kämpft die Zweitvertretung des Bundesligisten um den Abstieg und hat nur einen Zähler Vorsprung auf die Relegationsplätz. Bei einer Niederlage beim Kellerkind würde bei Türkgücü München der Blick vermutlich auch wieder mehr nach unten gehen.

Aufgrund der Tabellensituation sollten die Rollen klar verteilt sein. Trotzdem sollte der Tabellenfünfte gewarnt sein, denn zuletzt tat sich der Türkgücü vor allem gegen Teams aus dem Abstiegskampf schwer. Zuerst wurde eine 2:0-Führung zuhause gegen TSV Buchbach kurz vor Schluss verspielt, dann gab es eine 0:2-Pleite beim FV Illertissen. Beim FCA II dagegen ging die Form zuletzt stark nach oben. Aus den vergangenen fünf Partien verloren die Fuggerstätter nur ein Spiel, stattdessen gab es unter anderem Siege gegen die direkte Konkurrenz aus Anspach und Pipinsried sowie einen Dreier beim Vierten, dem 1. FC Nürnberg II. Türkgücü München sollte also gewarnt sein. (Alexander Nikel)