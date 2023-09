Schweinfurt gegen Burghausen LIVE: Hält die Wacker-Serie an?

Von: Selina Leitl

Klarer Sieger beim letzten Regionalliga-Duell: Burghausen schlug Schweinfurt mit 3:0. © Michael Buchholz

Am 9. Spieltag der Regionalliga Bayern empfängt der 1. FC Schweinfurt 05 den SV Wacker Burghausen. Der letzte Sieg der Hausherren ist über vier Jahre her.

1. FC Schweinfurt gegen SV Wacker Burghausen , Anpfiff 18.30 Uhr

gegen , Anpfiff 18.30 Uhr Kriegt Wacker Stürm gestoppt? Der Schnüdel-Angreifer ist der Toptorjäger der Regionalliga Bayern

Das Flutlichtspiel zweier Top-Defensiven im Liveticker

Schweinfurt/Burghausen – Hält die Serie der Burghauser? Seit dem Jahr 2019 bejubelte der 1. FC Schweinfurt 05 keinen Pflichtspielsieg mehr gegen den SV Wacker. Die Tabellenkonstellation spricht aber klar für die Hausherren, der Blick auf die Statistik stellt aber einen anderen Favoriten heraus.

Fünfter gegen Vierzehnter: Topteam Schweinfurt gegen Sorgenkind Burghausen

Die Schweinfurter starteten stark in die neue Saison! Die Schnüdel stehen mit 14 Punkten auf Rang fünf der Regionalliga Bayern und sind mit sechs Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Aubstadt an den Topteams dran. Allerdings kassierte das Team von Trainer Marc Reitmaier am vergangenen Spieltag gegen den FC Augsburg II die zweite Niederlage in der aktuellen Spielzeit.

Auch der SV Wacker Burghausen musste zuletzt eine bittere Pille schlucken. Im Totopokal-Achtelfinale schied das Team von Trainer Hannes Sigurdsson gegen Bayernligist Pipinsried mit 7:8 nach Elfmeterschießen aus. Allerdings konnte man sich am letzten Liga-Spieltag durch den deutlichen 4:0-Erfolg gegen Aufsteiger Bamberg in der Tabelle etwas Luft nach unten verschaffen. Durch den zweiten Saisonsieg ergatterte sich der SV Wacker mit nun sieben Punkten den ersten Platz am rettenden Ufer.

„Wir müssen alles dagegensetzen, um zuhause weiterhin ungeschlagen zu bleiben.“

Trotz des durchwachsenen Starts warnt Schweinfurts Trainer Reitmaier vor dem kommenden Gegner „Burghausen ist ein gefährlicher Gegner, der sicherlich bald wieder weiter oben stehen wird in der Tabelle. Sie sind ein Team mit viel Qualität und Erfahrung, wir müssen alles dagegensetzen, um zuhause weiterhin ungeschlagen zu bleiben.“

Das Ziel: Die Heimserie fortsetzen. Nach drei Siegen und einem Remis behielt der FC zehn von zwölf möglichen Punkten im eigenen Stadion und ging in dieser Saison zuhause noch nie als Verlierer vom Platz.

1. FC Schweinfurt 05 seit November 2019 ohne Pflichtspielsieg gegen Wacker

Ist der SV Wacker Burghausen ein Schweinfurter Angstgegner? Seit 2019 gingen die Gastgeber in keinem Pflichtspiel mehr als Sieger vom Platz. Den letzten Sieg gegen die Salzachstädter feierte der FC mit dem 3:0-Auswärtserfolg am 16. November. Danach folgten zwei Niederlagen und zwei Remis.

Betrachtet man alle Duelle der beiden Klubs, spricht auch diese Bilanz für die Gäste aus Burghausen. In insgesamt 23 Begegnungen jubelte Schweinfurt achtmal, Wacker zehnmal – in fünf Partien wurden die Punkte geteilt.

Mit dem Toptorjäger der Regionalliga Bayern zum Heimsieg?

Einer kann die Statistik nun zugunsten der Schweinfurter verschönern: Mit Severo Stürm haben die Hausherren den aktuellen Toptorjäger der Liga in ihren Reihen. Mit acht Treffern führt der 23-Jährige die Torschützenliste an. Lässt er es auch im Burghausener Kasten klingeln, könnte er sich von der Konkurrenz absetzen.

Nicht nur in der Offensive läuft es beim 1. FC Schweinfurt: Mit nur sieben Gegentoren stellen die Hausherren hinter Aubstadt die zweitbeste Defensive der Liga. Aber auch Burghausens Abwehrreihe steht hinten stabil und musste bisher nur zwei Treffer mehr wegstecken.

Wir berichten im Liveticker. (Selina Leitl)