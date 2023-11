FV Illertissen gegen Türkgücü München LIVE: Laverty dreht Spiel kurz vor der Pause

Kapitän Ünal Tosun und Türkgücü München treten am Samstagnachmittag bei FV Illertissen an. © IMAGO/Michael Sigl

Türkgücü München tritt heute Nachmittag bei FV Illertissen an. Bei einem Sieg winkt der Elf von Kayabunar Rang drei. Wir berichten im Live-Ticker.

20. Spieltag der Regionalliga Bayern: FV Illertissen gegen Türkgücü München

Tabelle: Die Gäste sind auf dem vierten Tabellenplatz. Der FV Illertissen ist mit elf Punkten weniger Sechster.

Anpfiff ist am Samstag um 14 Uhr. Wir berichten im Liveticker.

München – Am heutigen Samstag gastiert Türkgücü München beim FV Illertissen im Vöhlin-Stadion. Es ist das Duell des Tabellenvierten gegen den Tabellensechsten. Am vorherigen Spieltag hat die Heimmannschaft knapp gegen den abstiegsgefährdeten SV Wacker Burghausen verloren. Gut zehn Minuten vor Schluss erzielte Burghausen per Kopf den Siegtreffer. Neben insgesamt acht Niederlagen hat der FV aber auch schon neun Siege und zwei Unentschieden eingefahren. Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams endete mit 1:1 unentschieden.

Türkgücü München seit sieben Spielen ungeschlagen

Türkgücü München präsentiert sich aktuell stark. Die letzte Niederlage in dieser Regionalliga-Saison war Ende September ein 0:1 im Heimspiel gegen die Würzburger Kickers. Seitdem hat die Mannschaft von Alper Kayabunar kein einziges Spiel mehr verloren. Zuletzt hat die Elf von der Heinrich-Wieland-Straße im Münchner Stadtderby gegen die Reserve des FC Bayern München einen 2:0 Heimsieg eingefahren.

Trainer Holger Bachthaler sieht den Tabellendritten vor dem Duell als klaren Favoriten: „Türkgücü München verfügt über einen qualitativ top besetzten Kader mit vielen drittligaerfahrenen Spielern. Die Tatsache, dass zuletzt gegen Bayern II lediglich ein Spieler unter 25 Jahre in der Startelf stand, verdeutlicht, dass wir auf eine sehr erfahrene Mannschaft treffen werden, die zuletzt in sieben Spielen ungeschlagen blieb. Alle statistischen Werte sprechen eindeutig für Türkgücü, doch genau darin liegt unsere große Motivation“, wird der 48-Jährige von seinem Verein zitiert.

Bauen die Münchner ihre Serie aus oder kann Illertissen den Gästen ein Bein stellen. Anpfiff der Partie im Vöhlin-Stadion ist um 14 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker. (Sarah Georgi)