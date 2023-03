TSV Aubstadt gegen SpVgg Unterhaching LIVE: Haching geht nach drei Minuten in Führung!

Von: Jörg Bullinger

Sebastian Maier war im Hinspiel der Mann des Tages und erzielte beide Treffer für die SpVgg Unterhaching. © Imago Images /Sven Leifer

Regionalliga-Primus SpVgg Unterhaching tritt am Mittwochabend zum Nachholspiel des 27. Spieltags beim TSV Aubstadt an. Wir berichten im Live-Ticker.

Nachholspiel vom 27. Spieltag der Regionalliga Bayern: TSV Aubstadt gegen SpVgg Unterhaching

Tabelle: Dem TSV winkt ein Nichtabstiegsplatz. Spitzenreiter Haching kann den Vorsprung in der Tabelle ausbauen.

Anpfiff im Schulstadion in Aubstadt ist um 17:30 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker.

Aubstadt/Unterhaching - Der TSV Aubstadt freut sich am Mittwochabend auf die SpVgg Unterhaching. Der Spitzenreiter der Regionalliga Bayern ist klarer Favorit gegen die Elf von Trainer Josef Francic, der den geschassten Victor Kleinhenz beerbt. Die Gäste aus Oberbayern peilen den 22. Saisonsieg an und möchten ihren Vorsprung in der Tabelle weiter ausbauen.

Sandro Wagner und seine Mannschaft haben vor der Partie sieben Zähler mehr auf dem Konto als Verfolger Würzburg. Mit dem dritten Sieg in Serie könnten die Vorstädter das Polster auf zehn Punkte erhöhen. Die Hausherren stehen auf Rang 15 und könnten mit einem Dreier auf einen Nichtabstiegsplatz springen.

TSV Aubstadt gegen SpVgg Unterhaching im Live-Ticker: Gewinnt die Wagner-Elf auch das Rückspiel?

Im neuen Jahr läuft es bei den Aubstädtern aber noch nicht rund. Alle vier Partien gingen verloren, jahresübergreifend wartet der TSV sogar schon seit sechs Partien auf einen Sieg. Die Bilanz der Hachinger liest sich besser: Aus fünf Spielen holte der am Saisonende scheidende Sandro Wagner mit seiner Mannschaft drei Siege und verlor zweimal knapp gegen Wacker Burghausen und die Reserve des FC Bayern.

Das Hinspiel gewann der Spitzenreiter knapp mit 2:1. Mann des Tages Ende August war Sebastian Maier, der beide Treffer für die Spielvereinigung erzielen konnte. Gelingt dem TSV Aubstadt heute der erhoffte Befreiungsschlag oder marschiert Unterhaching weiter zielsicher in Richtung Meisterschaft? Anpfiff der Partie ist um 17:30. Wir berichten im Live-Ticker von der Partie aus dem Schulstadion in Aubstadt.