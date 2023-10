TSV Buchbach gegen FC Augsburg II LIVE: Feiert Petrovic endlich seinen ersten Sieg als Trainer?

Von: Dominik Veitenhansl

Im Kellerduell gegen den FC Memmingen kassierte der TSV Buchbach (schwarze Trikots) in letzter Minute den entscheidenden Treffer zur 2:3-Niederlage. © Siegfried Rebhan

Nach sieben Niederlagen in Folge will Schlusslicht TSV Buchbach am Sonntag endlich wieder einen Erfolg feiern. Gegner ist der FC Augsburg II. Wir berichten im Live-Ticker.

14. Spieltag der Regionalliga Bayern: TSV Buchbach gegen FC Augsburg II

Tabelle: Buchbach hat erst vier Punkte auf dem Konto. Die Bundesliga-Reserve steht über dem Strich.

Anpfiff in der SMR-Arena ist um 14 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker.

Buchbach - Auch gegen Memmingen war es für den Tabellenletzten TSV Buchbach nichts mit dem ersehnten Ende der Negativserie. Aus den letzten sieben Partien holte der TSV keinen einzigen Punkt. Gegen den FC Memingen kam nun alles zusammen: Trotz 2:0-Führung verlor das Team von Aleksandro Petrovic mit 2:3. Das entscheidende Tor fiel ausgerechnet in der letzten Minute der regulären Spielzeit.

Für den neuen Coach Petrovic war es bereits die dritte Niederlage im dritten Spiel. Es fehlte eigentlich jeweils nicht viel, um in allen drei Partien wenigstens ein Remis zu erreichen. Doch letztlich ging der TSV immer mit einem Tor Unterschied als Verlierer vom Platz.

TSV Buchbach braucht gegen den FC Augsburg II dringend einen Sieg

Gegen die Reserve des FC Augsburg ist Buchbach nun fast schon zum Siegen verdammt. Mit nur vier Punkten nach 13 Spieltagen ist der Klub abgeschlagen am Tabellenende. Der Abstand zu den ersten Nicht-Abstiegsplätzen beträgt bereits acht Zähler. Mit einem Dreier könnte der TSV diese Lücke etwas verkleinern. Verlassen sollte sich der TSV Buchbach gegen den FCA II aber nicht auf seinen Heimvorteil: Auch in der Heimtabelle rangieren die Buchbacher auf dem letzten Platz.

Mit der Reserve des Bundesligisten kommt ein Gegner, der wie der Kult-Klub um den Klassenerhalt kämpft. Nur eines der letzten fünf Spiele konnten die Augsburger für sich entscheiden. Doch ausgerechnet gegen Topklub Aubstadt feierte das Team von Tobias Strobl einen 5:0-Kantersieg. Seitdem musste die Reserve aber zwei knappe Niederlagen einstecken. Buchbach würde diese kleine Serie gerne verlängern. (Dominik Veitenhansl)