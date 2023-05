Türkgücü München gegen FC Augsburg II LIVE: Hingerl verkürzt

Von: Vinzent Fischer

Torwart Johann Hipper gibt die Richtung vor: Türkgücü München will den Klassenerhalt. © FuPa/Michael Buchholz

Am 38. Spieltag der Regionalliga Bayern trifft Türkgücü München auf den FC Augsburg II. Wir berichten im Live-Ticker.

38. Spieltag der Regionalliga Bayern: Türkgücü München – FC Augsburg II

Türkgücü München hat den Klassenerhalt so gut wie sicher. Ein Punkt gegen die Reserve des FC Augsburg würde die letzten Zweifel bereinigen.

Anpfiff im Grünwalder Stadion ist um 14.00 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker.

München – Seit dem letzten Spieltag hat Türkgücü München den Klassenerhalt schon so gut wie sicher. Am Samstag will das Team um Trainer Alper Kayabunar die letzten Zweifel aus der Welt schaffen. Im letzten Saisonspiel gegen den FC Augsburg II reicht dem Drittliga-Absteiger ein Punkt, um unabhängig von der Konkurrenz die nächste Regionalliga-Spielzeit zu sichern.

Türkgücü München gegen FC Augsburg II im Live-Ticker: Ausgeglichene Bilanz zwischen beiden Teams

Bei drei Zählern Vorsprung und der um neun Tore besseren Tordifferenz gegenüber der SpVgg Ansbach, die aktuell den ersten Relegationsplatz belegt, wäre alles andere als der direkte Klassenerhalt eine Sensation. Die komfortable Ausgangslage konnte sich Türkgücü durch den Last-Minute-Ausgleich beim FV Illertissen (1:1) sichern. Dennoch will Türkgücü München nichts dem Zufall überlassen und sein letztes Saison-Heimspiel im Grünwalder Stadion für sich entscheiden.

Seit sechs Spieltagen warten die Münchner jetzt schon auf einen Sieg. Ein Dreier gegen die Bundesliga-Reserve um Trainer Tobias Strobl hätte neben dem Klassenerhalt noch einen positiven Nebeneffekt: Mit einem Heimsieg würde das Kayabunar-Team an den Fuggerstädtern vorbeiziehen.

Dreimal trafen beide Mannschaften bisher in ihrer Vereinsgeschichte in aufeinander. Die Bilanz: ein Sieg, ein Remis und eine Niederlage. Eine komplett ausgeglichene Bilanz also. Am Samstag könnte eine der beiden Mannschaften die Bilanz in ihre Richtung drehen.

Holt Türkgücü München im letzten Saisonspiel einen Dreier und fährt den Klassenerhalt ein? Oder vermiest der FC Augsburg II dem Drittliga-Absteiger die Party? Wir berichten ab 14.00 Uhr im Live-Ticker. (vfi)