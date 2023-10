Türkgücü München gegen SpVgg Bayreuth LIVE: Gastgeber winkt bei Sieg Platz drei

Von: Jörg Bullinger

Türkgücü München hofft am Sonntag gegen die SpVgg Bayreuth auf den fünften Heimsieg der Saison. © IMAGO/Sportfoto Zink / Wolfgang Zink

Türkgücü München empfängt am Sonntagnachmittag Drittliga-Absteiger SpVgg Bayreuth im Stadion an der Grünwalder Straße. Wir berichten im Live-Ticker.

14. Spieltag der Regionalliga Bayern: Türkgücü München gegen SpVgg Bayreuth.

Tabelle: Absteiger Bayreuth steht vor der Partie im Tabellenmittelfeld. Die Hausherren sind Vierter.

Anpfiff im Grünwalder Stadion ist um 14 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker.

München – Zum Abschluss des 14. Spieltags in der Regionalliga Bayern erwartet Türkgücü München am heutigen Sonntagnachmittag die SpVgg Bayreuth. Die Oberfranken tun sich nach dem Abstieg aus der 3. Liga im Sommer noch schwer und stehen im Tabellenmittelfeld. Bei den Gastgebern läuft es besser, mit einem Sieg kann die Mannschaft von Alper Kayabunar auf Rang drei springen.

Vor neun Tagen mussten sich die Gastgeber an gleicher Stelle knapp dem Spitzenreiter Würzburger Kickers geschlagen geben. Gegen Ende der Partie kam es zu Streitereien unter den eigenen Anhängern. Türkgücü München griff unter der Woche durch und sperrte zwei Personen für die nächsten vier Spiele. Am Dienstag entführte die Elf von der Heinrich-Wieland-Straße am Valznerweiher durch einen verwandelten Strafstoß einen Punkt aus Nürnberg.

Türkgücü München peilt mit Sieg gegen SpVgg Bayreuth Rang drei in der Regionalliga Bayern an

Die Gäste aus Bayreuth haben zuletzt ein Untenschieden-Abo gelöst. Seit dem knappen Sieg bei Schlusslicht Buchbach Mitte September musste sich die Elf von Trainer Marek Mintal viermal mit einer Punktteilung zufriedengeben. Der ehemalige Torschützenkönig der 1. und 2. Bundesliga will die Serie mit dem fünften Saisonsieg in der Landeshauptstadt durchbrechen.

„Die Leistungen waren zuletzt nicht gut. Das ist Fakt. Aber das wissen die Spieler mittlerweile auch selbst“, sagte der 46-Jährige im Vorfeld der Partie. Findet der Slowake mit seiner Mannschaft zurück in die Erfolgsspur oder bleiben die Punkte beim Team von der Heinrich-Wieland-Straße? Anpfiff im Grünwalder Stadion ist um 14 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker. (jb)