SpVgg Unterhaching tritt zur Relegation gegen Energie Cottbus an

Von: Jörg Bullinger, Boris Manz

Daumen hoch: Manni Schwabl und die SpVgg Unterhaching werden die beiden Relegationsspiele gegen Energie Cottbus spielen. © Imago/Sven Leifer

Jetzt ist es amtlich. Die SpVgg Unterhaching tritt in der Relegation zur 3. Liga an. Der Bayerische Fußball-Verband hat den Meister gemeldet.

München – Endlich herrscht Gewissheit. Die SpVgg Unterhaching hat die Zusage zur Relegation gegeben und wird zu den beiden Relegationsspielen zur 3. Liga antreten. Nach wochenlangem Hin und Her steht damit fest, dass die Elf von Sandro Wagner am Mittwoch, dem 7. Juni 2023, auf Energie Cottbus trifft. Am 11. Juni erwarten die Vorstädter den Meister der Regionalliga Nordost dann zum Rückspiel im Hachinger Sportpark.

Die offizielle Bestätigung der Sielvereinigung steht zwar noch aus, aber der Bayerische Fußball-Verband bestätigte am Pfingstmontag dem BR, dass der Verband mit der SpVgg Unterhaching „fristgerecht seinen Teilnehmer an den Aufstiegsspielen zur 3. Liga gemeldet“ hat. Am Sonntagabend hielt sich Manni Schwabl im in der TV-Sendung Blickpunkt Sport noch bedeckt. „Wenn wir die Hürden nehmen, die uns der DFB aufgelegt hat, gehen wir in die Relegationsspiele gegen Energie Cottbus“, sagte der Haching-Präsident im Gespräch mit Markus Othmer.

Sandro Wagner, zeigte sich bereits am Samstagabend im Aktuellen Sportstudio optimistisch, dass er mit seiner Mannschaft in die beiden Endspiele gehen wird. „Ich gehe davon aus. Das sind natürlich nicht meine Entscheidungen, aber als junger Trainer sind das nochmal zwei Riesenspiele“, sagte der 35-Jährige im ZDF. „Meine Jungs freuen sich. Zwei Wochen haben wir noch, dann dürfen wir auch in Urlaub gehen.“

Claus-Dieter „Pele“ Wollitz, Trainer von Gegner Energie Cottbus, forderte am Samstag nach dem Remis gegen BSG Chemie Leipzig Manfred Schwabl auf, endlich Farbe zu bekennen. „Ich schätze den Präsidenten von Unterhaching als aufrichtigen, respektvollen Menschen. Er hat aber auch eine Verantwortung gegenüber Energie Cottbus“, sagte der 57-Jährige, der am Samstag zunächst im Landespokalfinale gegen den FSV Luckenwalde antritt. (Boris Manz/jb)