SVH-Coach Schmitt über Torwart-Tor von Knauf: „Er hat seinen Fehler am Ende wieder gut gemacht“

Von: Patrik Stäbler

Ein Torwart zum Küssen: Moritz Knauf beschert dem SV Heimstetten den 1:1-Ausgleich. © Sven Leifer

Nur 165 Zuschauer erlebten am Samstag ein unfassbares Finish zwischen Heimstetten und Pipinsried. Keeper Moritz Knauf traf spektakulär zum Ausgleich.

Heimstetten – Ausgangspunkt dieses in doppelter Hinsicht denkwürdigen Twists in der Nachspielzeit ist ein Signal von Christoph Schmitt. Mit diesem beordert der Trainer des SV Heimstetten seinen Torwart Moritz Knauf in der 96. Minute in den Strafraum des FC Pipinsried. Dort soll er beim Stand von 0:1 Verwirrung stiften, vielleicht einen Verteidiger irritieren, womöglich eine Fußspitze an den Ball bringen – so die Hoffnung beim SVH, die sich jedoch vorwiegend aus der Verzweiflung speist.

Doch dieser Hoffnung wird Moritz Knauf mit der letzten Aktion des Spiels gerecht – und wie! Denn nach einer Ecke bekommt der Torwart nicht nur seinen Fuß an das Spielgerät, sondern er befördert es per Seitfallzieher ins Netz. Und damit sichert der 20-Jährige seinem SV Heimstetten in diesem Kellerduell ein nicht mehr erhofftes 1:1-Unentschieden – ausgerechnet er, der zuvor durch einen bösen Schnitzer die Pipinsrieder Führung ermöglicht hatte.

„Wir hatten auch in Pipinsried eine extrem junge Mannschaft auf dem Feld.“

„Er hat seinen Fehler am Ende wieder gut gemacht“, sagt Trainer Schmitt über den späten Lucky Punch seines Keepers. Über diesen – und über das Remis gegen einen Kontrahenten, der ebenfalls auf einem Abstiegsplatz liegt – sei er natürlich froh, gibt der Coach zu Protokoll. Doch dann setzt er zu einem großen Aber an. „Beide Mannschaften haben ein Spiel auf schwachem Niveau gezeigt“, kritisiert Schmitt. „Und bei uns war das leider eine Fortsetzung der Trainingswoche.“

Denn obschon hinter dem Tabellenletzten ein überraschender 5:3-Erfolg gegen Nürnberg lag, hätten seine Kicker in den Einheiten vor dem Auftritt in Pipinsried ihr übliches Engagement vermissen lassen, kritisiert Schmitt, der mutmaßt: „Vielleicht ist dem einen oder anderen der Sieg zu Kopf gestiegen.“ Wobei der Coach schon im nächsten Satz auf die weiterhin prekäre Personallage verweist. Die Folge: „Wir hatten auch in Pipinsried eine extrem junge Mannschaft auf dem Feld.“

SV Heimstetten: Keeper Moritz Knauf verschuldet Gegentreffer und trifft dann spektakulär zum Ausgleich

Diese tut sich gerade zu Beginn schwer. „Da war es eine sehr müde Angelegenheit von uns“, moniert der Trainer. Auf der anderen Seite fackeln zwar auch die seit acht Spielen sieglosen Platzherren kein Offensivfeuerwerk ab. Doch durch Pablo Pigl haben sie immerhin eine gute Chance, die Knauf jedoch mit einem starken Reflex entschärft. Beim 0:1 leistet sich der Keeper dann aber einen Aussetzer: Beim Versuch, einen Gegner auszuspielen, vertändelt er den Ball – und lädt so Nickoy Ricter ein, selbigen ins leere Tor zu schieben.

Auch in der Folge bleibt das Spiel für die 165 Zuschauer wenig ansprechend: Sowohl Heimstetten als auch Pipinsried bringen kaum einen durchdachten Angriff zustande. Und so rechnet bereits alles mit einem knappen Sieg des FCP, als dieses Kellerduell doch noch eine erstaunliche Wendung nimmt – durch Moritz Knaufs spektakulären Seitfallzieher zum 1:1-Endstand in der 96. Minute. (PATRIK STÄBLER)

FC Pipinsried – SV Heimstetten 1:1 (1:0).

SVH: Knauf, Maljojoki, Günzel (81. Yildiz), Sengersdorf, Burke, Manole, Müller, Fambo, Vrenezi (60. Zander), Riglewski, Tunc.

Tore: 1:0 Ricter (35.), 1:1 Knauf (90.+6).

Schiedsrichter: Elias Wörz ().

Zuschauer: 165.