Tribünen-Rangelei bei Türkgücü-Pleite: Tabellenführer Würzburg baut Siegesserie im Grünwalder aus

Von: Simon Jacob

Türkgücü München empfängt Würzburger Kickers zum Topspiel. © IMAGO/Frank Scheuring

Im Topspiel der Regionalliga Bayern gewinnt der Spitzenreiter aus Würzburg bei Türkgücü München mit 1:0. Größter Aufreger: Handgemenge zwischen Türkgücü-Fans.

Regionalliga Bayern, 12. Spieltag: Türkgücü München - Würzburger Kickers 0:0 (0:1)

Tabelle: Würzburg festigt durch den Auswärtserfolg seine Tabellenführung (30 Zähler). Türkgücü bleibt vorerst Dritter (23 Punkte).

München – Topspiel in der Regionalliga Bayern! Der Spitzenreiter aus Würzburg ist bei Türkgücü München, dem formstarken Tabellendritten, zu Gast. Die Münchner fuhren in den letzten fünf Ligaspielen 13 von möglichen 15 Punkten ein und sind wettbewerbsübergreifend seit sechs Partien ungeschlagen. Die Würzburger Kickers haben neben dem Greifswalder FC (Nordost-Staffel) als einziges Regionalliga-Team in Deutschland noch überhaupt kein Spiel verloren. In der bayrischen Landeshauptstadt wollen die Unterfranken ihre Tabellenführung mit dem fünften Sieg in Serie festigen.

Türkgücü München gegen Würzburger Kickers im Grünwalder Stadion

Austragungsort ist das Grünwalder Stadion. Hier ist Türkgücü München in dieser Saison noch ungeschlagen (zwei Siege & ein Unentschieden). Nach vier Siegen in Folge musste sich die Mannschaft von der Heinrich-Wieland-Straße am vergangenen Wochenende mit einem Punkt beim 1. FC Schweinfurt begnügen. Marco Hingerl sah in der 83. Spielminute die Rote Karte und fehlt den Münchnern am Donnerstagabend. Ein Fragezeichen steht außerdem hinter dem Einsatz des zuletzt angeschlagenen Maximilian Berwein.

Türkgücü-Trainer Alper Kayabunar schiebt den Würzburger Kickers die Favoritenrolle zu, rechnet seiner Mannschaft aber dennoch Chancen aus: „Würzburg ist das beste Team der Liga, das haben sie in den letzten Wochen unter Beweis gestellt. Wir wissen aber um unsere Qualität und können jeden Gegner schlagen.“

Noch ein wenig kämpferischer wird Würzburgs Trainer Marco Wildersinn im Kicker zitiert: „Wir wollen nicht nur ungeschlagen bleiben, wir wollen den sechsten Sieg in Serie.“ Anpfiff auf Giesings Höhen ist um 18 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker aus dem Grünwalder Stadion. (Simon Jacob)