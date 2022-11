Seitz lobt Zielstrebigkeit des FCB II - Türkgücü tankt Selbstvertrauen für Derby gegen Heimstetten

Von: Patrik Stäbler, Robert M. Frank

Die 2. Mannschaft des FC Bayern beschenkte Trainer Holger Seitz bei seinem Comeback im Grünwalder Stadion mit fünf Treffern. © Imago Images / Eibner

Holger Seitz holt einen Kantersieg. Haching marschiert weiter in Richtung Wintermeisterschaft. Türkgücü gewinnt bei Ex-Trainer Petr Ruman.

München – Das Comeback von Holger Seitz auf der Trainerbank des FC Bayern II gelingt rundum. Beim S-Bahn-Derby zwischen Heimstetten und der SpVgg Unterhaching bleibt der Außenseiter gegen den Spitzenreiter weitestgehend chancenlos. Und Türkgücü gelingt der erste Sieg gegen seinen Ex-Trainer.

FC Bayern II - DJK Vilzing 5:0 (2:0). – Nach dem Spielabbruch in der Vorwoche in der Partie in Heimstetten gegen Türkgücü (wir berichteten) wurde das Debüt von Trainer-Rückkehrer Holger Seitz im zweiten Anlauf mit Erfolg gekrönt. Die kleinen Bayern kombinierten nach Belieben und Vilzings Trainer Josef Eibl sprach hinterher von einem „Klassenunterschied“.

Luca Copado hatte die drückend überlegenen Bayern nach Vorarbeit von Grant-Leon Ramos in Führung gebracht (14.), bevor Kapitän Timo Kern mit einem Flachschuss auf 2:0 erhöhte (36.). Nach dem vorentscheidenden 3:0 durch Kern per verwandelten Foulelfmeter (59.) trafen im einseitigen Spiel noch Eyüp Aydin (63.) und Lovro Zvonarek (72.). „Die Zielstrebigkeit war erkennbar. Und im Pressing waren wir immer sofort da, wenn wir den Ball verloren haben“, lobte Seitz sein Team. (rmf)

SpVgg Unterhaching seit 13 Spielen ungeschlagen - Heimstetten hat „die Saison noch nicht abgeschenkt“

SV Heimstetten - SpVgg Unterhaching 0:3 (0:3). – Mit einem Sieg im Gepäck hat sich Sandro Wagner in Richtung Katar verabschiedet. Am Vorabend seines Flugs zur Fußball-WM, wo der frühere Profi als Fernsehexperte im Einsatz ist, konnte der Trainer der SpVgg Unterhaching einen standesgemäßen 3:0-Auswärtssieg beim Schlusslicht Heimstetten bejubeln.

Dem Spitzenreiter reichte eine starke Halbzeit, um für klare Verhältnisse zu sorgen. „Die erste Hälfte war richtig, richtig gut“, lobte Co-Trainer Thomas Kasparetti. Als Knackpunkt erwies sich dabei das Führungstor von Patrick Hobsch (19.), das jedoch umstritten war. So reklamierten die Gastgeber, dass der Ball nicht hinter der Linie gewesen sei. Auch Trainer Christoph Schmitt meldete Zweifel an: „Beim Gegner hat erst mal keiner gejubelt.“

Doch der Treffer zählte – und war für den SVH der Anfang vom Ende. Denn danach sei seine Elf „völlig von der Rolle“ gewesen, ärgerte sich Schmitt. Die Folge: Der Tabellenführer wirbelte nun nach Belieben und kam durch Mathias Fetsch und Niclas Anspach zu zwei weiteren Toren (24., 28.). Die zweite Hälfte gestaltete sich dann weniger unterhaltsam. Heimstetten stand jetzt sicherer und erarbeitete sich einige Halbchancen. Die Gäste dagegen stellten ihre Bemühungen weitgehend ein – ohne dass ihr Sieg jedoch in Gefahr geriet. Während die Hachinger seit nunmehr 13 Spielen unbesiegt sind, sieht es beim SVH immer düsterer aus. Dort hofft man auf eine Aufholjagd im neuen Jahr. Wobei Trainer Schmitt betonte: „Wir haben die Saison noch nicht abgeschenkt.“ (ps)

Türkgücü München gewinnt gegen SpVgg Greuther Fürth bei Wiedersehen mit Ex-Trainer Petr Ruman

Greuther Fürth II - Türkgücü München 1:2 (0:1). – Das zweite Aufeinandertreffen mit Ex-Trainer Petr Ruman haben die Münchner für sich entschieden. Im Vergleich zum 0:1 im Hinspiel stellte Türkgücü diesmal die Weichen relativ schnell in Richtung eines Sieges. Der stark aufgelegte Maximilian Berwein erzielte die frühe Führung (7.) und legte Albano Gashi dann in der zweiten Hälfte das 2:0 auf (66.).

Der Anschlusstreffer der „Kleeblättler“ durch Lucien Littbarski, Sohn des auf der Tribüne sitzenden Weltmeisters Pierre Littbarski zum 1:2 (88.), kam für die Gastgeber zu spät. „Eine gute Partie, jetzt können wir uns auf die nächste Woche vorbereiten“, so Trainer Alper Kayabunar. Dort steht dann zunächst das Nachholspiel gegen Heimstetten (Dienstag, 20 Uhr) an. Mit einem Sieg im Derby kann sich Türkgücü bis auf Rang fünf vorarbeiten.