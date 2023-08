Türkgücü München vs. SpVgg Ansbach LIVE: Maderer baut Türkgücü-Führung weiter aus

Von: Michael Zbytek

Türkgücü München will nach der torlosen Niederlage gegen Aubstadt heute wieder so jubeln können. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Goldberg

Zum 5. Spieltag der Regionalliga empfängt Türkgücü München die SpVgg Ansbach. Beide Teams peilen den dritten Saisondreier an. Wir berichten im Live-Ticker.

5. Spieltag der Regionalliga: Türkgücü München - SpVgg Ansbach

Tabelle: Die Partie verspricht ein Topspiel zu werden: Türkgücü ist mit einem Punkt weniger zwei Plätze hinter Ansbach, die mit acht Zählern derzeit den vierten Platz belegen.

Anpfiff ist um 14:00 Uhr in der Sportanlage Heimstetten. Wir berichten im Live-Ticker.

München/Ansbach – Nach dem 6:0 Auswärtssieg im Toto-Pokal beim SV Heimstetten geht Türkgücü München mit einer breiten Brust ins nächste Spiel. Wieder in Heimstetten wird die Mannschaft von Trainer Alper Kayabunar die SpVgg Ansbach empfangen, die sich im Pokal gegen die direkten Ligakonkurrenten aus Aschaffenburg im Elfmeterschießen durchgesetzt haben.

Ansbach etwas besser in der Liga als Türkgücü

Allgemein läuft es für die Mittelfranken auch in der Liga: Die SpVgg hat noch keine Niederlage hinnehmen müssen und ist gerade auf einer zweier Siegesserie. Bei den Münchnern gab es zuletzt die erste Saisonpleite beim TSV Aubstadt. Das 0:3 sprach dabei eine deutliche Sprache. Heute soll das besser funktionieren.

Im Hinblick auf die Tabellensituation der beiden Teams könnte es durchaus ein Topspiel werden. Die Hausherren liegen derzeit auf Tabellenrang sechs und haben gerade einmal einen Punkt weniger als Ansbach. Türkgücü wäre also bei einem Dreier auf den Tabellenplatz der Gäste, die derzeit auf dem vierten Rang stehen. Die SpVgg könnte mit einem heutigen Sieg punktgleich mit den Würzburgern landen.

Enge Auseinandersetzungen in der vergangenen Saison

In der Vorsaison lieferten sich Türkgücü und Ansbach knappe Duelle. Es gewann jeweils die Mannschaft, welche die weite Strecke zu den Hausherren fahren musste. Beide Begegnungen endeten dabei in einem 1:0-Erfolg für die Gäste. Auch deshalb könnte also heute Spannung pur geboten werden.

Kayabunar kann für die Partie fast auf seinen kompletten Kader zurückgreifen. Nur Abwehrspieler Benedikt Auburger und die eigentliche Nummer eins im Tor, Johann Hipper, fehlen dem 37-Jährigen noch verletzungsbedingt. Aufseiten der Ansbacher ist nur der Angreifer Patrick Kroiß nicht einsatzbereit.

Für beide Mannschaften geht es um den dritten Saisondreier. Wird die Partie ein Topspiel werden, wie es die Tabellenlage verspricht? Anpfiff ist um 14:00 Uhr in der Sportanlage Heimstetten. Wir berichten im Live-Ticker. (Michael Zbytek)